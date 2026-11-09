Feed Explore
Feed Explore Profil
Vyskúšala som náplasti proti menštruačným bolestiam: Výsledok ma prekvapil, čo si o ich účinnosti myslí gynekológ?
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 9. novembra 2026 o 17:00
Čas čítania 8:13

Vyskúšala som náplasti proti menštruačným bolestiam: Výsledok ma prekvapil, čo si o ich účinnosti myslí gynekológ?

Vyskúšala som náplasti proti menštruačným bolestiam: Výsledok ma prekvapil, čo si o ich účinnosti myslí gynekológ?
Zdroj: Pexels
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Menštruačné bolesti zvyčajne riešim tabletkou proti bolesti. Tentoraz som však vyskúšala inú možnosť.

Dala som šancu špeciálnym náplastiam, ktoré podľa výrobcu využívajú ďaleké infračervené žiarenie a sľubujú zmiernenie menštruačných kŕčov bez toho, aby do tela uvoľňovali akúkoľvek účinnú látku. Po osobnej skúsenosti som sa na názor opýtala aj gynekológa, ktorý mi vysvetlil, čo o ich účinkoch vieme a kde sa končia vedecké dôkazy.

Moje menštruačné bolesti by som označila za mierne, podľa slov niektorých mojich kamarátok „závideniahodné“. Nemám diagnostikované žiadne gynekologické ochorenie a najintenzívnejšie ich pociťujem počas prvých dvoch až troch dní menštruácie. Bez analgetík sa však väčšinou nezaobídem. Zvyčajne mi stačí užiť tabletku proti bolesti hneď na začiatku cyklu a o niekoľko hodín neskôr si podľa potreby vziať ďalšiu. Ak lieky užijem včas, menštruáciu prakticky ani nevnímam.

V tomto článku si prečítaš:
  • Či som menštruáciu zvládla bez užitia liekov.
  • Aké mám z náplastí dojmy a či ich odporúčam.
  • Čo si o náplastiach a štúdii o nich myslí gynekológ.
  • Čo sa deje v tele počas menštruácie a prečo vlastne vznikajú kŕče.
  • Či infražiarenie skutočne môže pomôcť uľaviť od bolesti a kde sú limity.
  • Kedy nejde o bežnú bolesť a treba vyhľadať odbornú pomoc.

Problém nastáva, keď si ich zabudnem vziať so sebou, nemám ich práve poruke alebo bolesť nestihnem podchytiť dostatočne skoro. Vtedy mi dokáže poriadne znepríjemniť bežné fungovanie. Zvyčajne situáciu zachraňujem termoforom alebo jednorazovými hrejivými náplasťami z drogérie.

Odporúčané
Oplatí sa zubná kefka za viac než 500 €? Philips Sonicare ma upozornila na chybu, ktorú nevedomky robí až 75 % ľudí Oplatí sa zubná kefka za viac než 500 €? Philips Sonicare ma upozornila na chybu, ktorú nevedomky robí až 75 % ľudí 7. novembra 2026 o 9:30

Lepím si ich na spodnú bielizeň, nie priamo na pokožku, a vďaka teplu prinášajú aspoň čiastočnú úľavu. Nikdy však nešlo o stopercentné riešenie. Navyše sú pomerne hrubé a pod oblečením viditeľné, takže si ich neviem celkom predstaviť počas bežného pracovného dňa alebo pri pohybe mimo domu.

hrejivé náplasti menštruačné náplasti hrejivé náplasti menštruačné náplasti
Zobraziť galériu
(8)

Keď som preto na internete narazila na FIT THERAPY LADY, zaujalo ma, že fungujú na úplne inom princípe. Výrobca sľubuje zmiernenie menštruačných bolestí bez liečiv a bez klasického zahrievania. Náplasti údajne pomocou špeciálnej vrstvy odrážajú ďaleké infračervené žiarenie, ktoré prirodzene vyžaruje naše telo.

Ešte skôr, než sa pustíš do čítania, by sme ti chceli pripomenúť, že robiť svoju prácu môžeme iba vďaka tvojej podpore. Ak ťa naše články bavia, pridaj sa do Refresher Clubu a získaj neobmedzený prístup k celému obsahu. Tvojou podporou nám pomôžeš prinášať kvalitu.

Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť 21. novembra 2025 o 7:00
Odporúčané
„Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena „Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena 7. septembra 2025 o 13:00
Odporúčané
Lekári mi neverili, počas sexu som sa od bolesti rozplakala: Ženy s endometriózou prezradili, čo zažívajú Lekári mi neverili, počas sexu som sa od bolesti rozplakala: Ženy s endometriózou prezradili, čo zažívajú 4. júla 2025 o 17:00

Balenie som si objednala cez e-shop lekárne za 11,79 eura. Obsahuje dve súpravy po troch náplastiach, teda jednu na každý z dvoch menštruačných cyklov. Náplasť na jeden cyklus tak vychádza približne na 5,90 eura.

Pre porovnanie, dve klasické jednorazové hrejivé náplasti, ktoré zvyčajne spotrebujem počas jedného cyklu, ma stoja 3,45 eura. Sú teda približne o 40 percent lacnejšie. Rozdiel je však aj v spôsobe použitia – FIT THERAPY LADY pozostávajú z dvoch menších oválnych náplastí na oblasť podbruška a jednej väčšej na kríže.

náplasti na menštruačné bolesti
Zdroj: Refresher

Na pokožke som ich takmer necítila. Prekvapila ma aj ich výdrž

Výrobca odporúča nalepiť náplasti ideálne jeden až dva dni pred očakávaným začiatkom menštruácie, prípadne čo najskôr po jej nástupe. Ja som ich aplikovala krátko pred začiatkom cyklu.

Aplikácia je celkom jednoduchá. Dve menšie oválne náplasti som nalepila na oblasť vaječníkov a väčšiu na kríže, na čistú a suchú pokožku, ako radí výrobca, a na chvíľu som ich pritlačila, aby dobre priľnuli.

Odporúčané
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise 6. novembra 2026 o 7:00

Najviac ma prekvapilo, že sú mimoriadne tenké, takže som ich na pokožke počas celých piatich dní prakticky vôbec necítila. Nemala som problém ani s podráždením, svrbením či začervenaním. Bez problémov držali a prežili každodenný pohyb, trenie oblečenia aj sprchovanie. Vodeodolnosť a nenápadnosť považujem za jednu z ich najväčších výhod, na rozdiel od klasických hrejivých náplastí, ktoré sú viditeľné pod väčšinou oblečenia a obmedzujú pri pohybe.

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Hľadáme 5 000 ľudí ktorí nám povedia, či Refresher Club stojí za to

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Či som menštruáciu zvládla bez užitia liekov.
  • Aké mám z náplastí dojmy a či ich odporúčam.
  • Čo si o náplastiach a štúdii o nich myslí gynekológ.
  • Čo sa deje v tele počas menštruácie a prečo vlastne vznikajú kŕče.
  • Či infražiarenie skutočne môže pomôcť uľaviť od bolesti a kde sú limity.
  • Kedy nejde o bežnú bolesť a treba vyhľadať odbornú pomoc.
Vyskúšaj Refresher Club teraz výnimočne za menej
5 € 1 € / mesiac
Dočítať za 1 €
Prvé tri platby sú za euro, potom plná suma. Zrušíš kedykoľvek.
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 215040 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
Odporúčame
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
29. 10. 2026 11:10
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
včera o 17:00
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
Refresher Club
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
dnes o 07:00
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Vybav vianočné darčeky lacnejšie a bez stresu: V NAY práve beží Black Friday so zľavami až 50 %
Sponzorovaný obsah
Vybav vianočné darčeky lacnejšie a bez stresu: V NAY práve beží Black Friday so zľavami až 50 %
pred 3 dňami
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
včera o 09:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Spravodajstvo
Politika Krimi Počasie Doprava
Viac
Nočný požiar reštaurácie v Hrabovskej doline: Oheň napáchal škody za 300-tisíc eur
pred 2 hodinami
Poplatky za odpad opäť porastú: Domácnosti si priplatia až 20 eur na osobu, dôvodom je povinná úprava smetí
pred 2 hodinami
Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou
pred 3 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise
Refresher Club
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise
pred 3 dňami
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
29. 10. 2026 15:22
Oplatí sa zubná kefka za viac než 500 €? Philips Sonicare ma upozornila na chybu, ktorú nevedomky robí až 75 % ľudí
V spolupráci
Oplatí sa zubná kefka za viac než 500 €? Philips Sonicare ma upozornila na chybu, ktorú nevedomky robí až 75 % ľudí
pred 2 dňami
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
V spolupráci
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
4. 11. 2026 14:00
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
Refresher Club
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
5. 11. 2026 7:00
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
29. 10. 2026 16:20
Ďalší ikonický McDonald’s v Bratislave skončil. 🍟 Prevádzka na Rožňavskej fungovala takmer 30 rokov
3. 11. 2026 15:55
Nová pobočka na Nivách sa volá Grow a nájdeš tam chutné, zdravé jedlá
28. 10. 2026 17:30
Viac z Krimi a true crime Všetko
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
9. 10. 2026 17:00
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
18. 10. 2026 17:10
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
21. 10. 2026 13:31
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Naam z Thajska sa presťahovala na Slovensko. Slováci sa podľa nej málo usmievajú
11. 9. 2026 11:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Brand Russell mieri za mreže.Súd poslal komika na desaťa pol roka do väzenia
Osobnosti
pred hodinou
Brand Russell mieri za mreže.Súd poslal komika na desaťa pol roka do väzenia
pred hodinou
Brand Russell mieri za mreže.Súd poslal komika na desaťa pol roka do väzenia
Gordon Ramsey je absolútne shredded. K 60. narodeninám sa pochválil fotkou aktuálnej formy
Gordon Ramsey je absolútne shredded. K 60. narodeninám sa pochválil fotkou aktuálnej formy
pred 2 hodinami
Priprav sa na Spotify Wrapped. Ako si upraviť profil pred veľkým odhalením
Priprav sa na Spotify Wrapped. Ako si upraviť profil pred veľkým odhalením
pred 3 hodinami
Viac ako 160 škôl zo Slovenska súťažilo o nové moderné ihriská. Pozri, či vyhrala aj tá tvoja
PR správa
Viac ako 160 škôl zo Slovenska súťažilo o nové moderné ihriská. Pozri, či vyhrala aj tá tvoja
pred 3 hodinami
Duševné zdravie článok
Duševné zdravie článok
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
pred 2 dňami
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
včera o 17:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
V spolupráci
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
4. 11. 2026 14:00
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
Refresher Club
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
dnes o 07:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 3 dňami
3
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
pred 2 dňami
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 3 dňami
3
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00