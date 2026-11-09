Menštruačné bolesti zvyčajne riešim tabletkou proti bolesti. Tentoraz som však vyskúšala inú možnosť.
Dala som šancu špeciálnym náplastiam, ktoré podľa výrobcu využívajú ďaleké infračervené žiarenie a sľubujú zmiernenie menštruačných kŕčov bez toho, aby do tela uvoľňovali akúkoľvek účinnú látku. Po osobnej skúsenosti som sa na názor opýtala aj gynekológa, ktorý mi vysvetlil, čo o ich účinkoch vieme a kde sa končia vedecké dôkazy.
Moje menštruačné bolesti by som označila za mierne, podľa slov niektorých mojich kamarátok „závideniahodné“. Nemám diagnostikované žiadne gynekologické ochorenie a najintenzívnejšie ich pociťujem počas prvých dvoch až troch dní menštruácie. Bez analgetík sa však väčšinou nezaobídem. Zvyčajne mi stačí užiť tabletku proti bolesti hneď na začiatku cyklu a o niekoľko hodín neskôr si podľa potreby vziať ďalšiu. Ak lieky užijem včas, menštruáciu prakticky ani nevnímam.
- Či som menštruáciu zvládla bez užitia liekov.
- Aké mám z náplastí dojmy a či ich odporúčam.
- Čo si o náplastiach a štúdii o nich myslí gynekológ.
- Čo sa deje v tele počas menštruácie a prečo vlastne vznikajú kŕče.
- Či infražiarenie skutočne môže pomôcť uľaviť od bolesti a kde sú limity.
- Kedy nejde o bežnú bolesť a treba vyhľadať odbornú pomoc.
Problém nastáva, keď si ich zabudnem vziať so sebou, nemám ich práve poruke alebo bolesť nestihnem podchytiť dostatočne skoro. Vtedy mi dokáže poriadne znepríjemniť bežné fungovanie. Zvyčajne situáciu zachraňujem termoforom alebo jednorazovými hrejivými náplasťami z drogérie.
Lepím si ich na spodnú bielizeň, nie priamo na pokožku, a vďaka teplu prinášajú aspoň čiastočnú úľavu. Nikdy však nešlo o stopercentné riešenie. Navyše sú pomerne hrubé a pod oblečením viditeľné, takže si ich neviem celkom predstaviť počas bežného pracovného dňa alebo pri pohybe mimo domu.
Keď som preto na internete narazila na FIT THERAPY LADY, zaujalo ma, že fungujú na úplne inom princípe. Výrobca sľubuje zmiernenie menštruačných bolestí bez liečiv a bez klasického zahrievania. Náplasti údajne pomocou špeciálnej vrstvy odrážajú ďaleké infračervené žiarenie, ktoré prirodzene vyžaruje naše telo.
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Balenie som si objednala cez e-shop lekárne za 11,79 eura. Obsahuje dve súpravy po troch náplastiach, teda jednu na každý z dvoch menštruačných cyklov. Náplasť na jeden cyklus tak vychádza približne na 5,90 eura.
Pre porovnanie, dve klasické jednorazové hrejivé náplasti, ktoré zvyčajne spotrebujem počas jedného cyklu, ma stoja 3,45 eura. Sú teda približne o 40 percent lacnejšie. Rozdiel je však aj v spôsobe použitia – FIT THERAPY LADY pozostávajú z dvoch menších oválnych náplastí na oblasť podbruška a jednej väčšej na kríže.
Na pokožke som ich takmer necítila. Prekvapila ma aj ich výdrž
Výrobca odporúča nalepiť náplasti ideálne jeden až dva dni pred očakávaným začiatkom menštruácie, prípadne čo najskôr po jej nástupe. Ja som ich aplikovala krátko pred začiatkom cyklu.
Aplikácia je celkom jednoduchá. Dve menšie oválne náplasti som nalepila na oblasť vaječníkov a väčšiu na kríže, na čistú a suchú pokožku, ako radí výrobca, a na chvíľu som ich pritlačila, aby dobre priľnuli.
Najviac ma prekvapilo, že sú mimoriadne tenké, takže som ich na pokožke počas celých piatich dní prakticky vôbec necítila. Nemala som problém ani s podráždením, svrbením či začervenaním. Bez problémov držali a prežili každodenný pohyb, trenie oblečenia aj sprchovanie. Vodeodolnosť a nenápadnosť považujem za jednu z ich najväčších výhod, na rozdiel od klasických hrejivých náplastí, ktoré sú viditeľné pod väčšinou oblečenia a obmedzujú pri pohybe.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či som menštruáciu zvládla bez užitia liekov.
- Aké mám z náplastí dojmy a či ich odporúčam.
- Čo si o náplastiach a štúdii o nich myslí gynekológ.
- Čo sa deje v tele počas menštruácie a prečo vlastne vznikajú kŕče.
- Či infražiarenie skutočne môže pomôcť uľaviť od bolesti a kde sú limity.
- Kedy nejde o bežnú bolesť a treba vyhľadať odbornú pomoc.