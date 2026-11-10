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Bola som vo VIP showroome ALO diamonds: Vyskúšala som výnimočné šperky, za ktorými sú hodiny ručnej práce
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ALO diamonds.
dnes 10. novembra 2026 o 11:15
Čas čítania 3:26
Terézia Kováčiková

Bola som vo VIP showroome ALO diamonds: Vyskúšala som výnimočné šperky, za ktorými sú hodiny ručnej práce

Bola som vo VIP showroome ALO diamonds: Vyskúšala som výnimočné šperky, za ktorými sú hodiny ručnej práce
Zdroj: ALO Diamonds
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Príbeh značky ALO začal v roku 1995, kedy ju založil Slovák Alojz Ryšavý. Dnes je ALO diamonds synonymom výnimočných šperkov, precízneho remesla a nadčasovej elegancie.

Ako by povedala ikona Marilyn Monroe: „Diamonds Are a Girl's Best Friend.“ Alebo tvoja kamoška, ktorá má podmienku, že jej svadobný prsteň musí stáť viac ako tri platy. Inak povedané, prírodné diamanty sú vďaka svojej vzácnosti symbolom elegancie, luxusu a večnej lásky už niekoľko storočí.

Len malá časť diamantov spĺňa vysoké štandardy klenotníctva. Príkladom je československá značka ALO diamonds, ktorá využíva prírodné diamanty a iné drahokamy s najvyššou kvalitou.

Ja som vycestovala do Prahy, aby som si pozrela výrobu na vlastné oči a videla som miesta, ktoré bežný človek neuvidí. Mala som možnosť vyskúšať si výnimočné šperky a na vlastné oči vidieť precíznosť a remeselné majstrovstvo, ktoré sa skrývajú za ich vznikom.

Naľavo stojím pred butikovým domom ALO diamonds na Parížskej ulici v Prahe.
Naľavo stojím pred butikovým domom ALO diamonds na Parížskej ulici v Prahe. Zdroj: Refresher

Dozvedela som sa, s akými ďalšími drahokamami pracujú a ktorý je vzácnejší než biely diamant. Okrem iného ti ukážem špeciálnu miestnosť s exkluzívnymi šperkami – kde sa prezentujú tie najvýnimočnejšie klenotnícke diela. Všetko ti však prezradím vo vetách nižšie.

Takto vyzerá miestnosť, kam chodia tí najnáročnejší klienti

Všetky šperky ALO diamonds sa vyrábajú v Prahe, konkrétne v štvrti Holešovice, kde sa pod jednou strechou spája dizajn, vývoj, výroba, logistika a vedenie.

Na začiatok sme dostali edukatívnu prednášku o kameňoch. Zistila som, že ALO diamonds nevyužíva len diamanty, ale aj opály, ametysty, akvamaríny, perly, zafíry, turmalíny, prírodné zirkóny, citríny, smaragdy či rubíny.

Plus, každý šperk je vyrobený zo 14- alebo 18-karátového žltého, bieleho alebo ružového zlata. Takže dosť fancy.

Úprimne ti poviem, bol to veľmi zvláštny pocit sedieť tam medzi prepychom. Predo mnou boli rozložené prekrásne prstene, náhrdelníky a medailóny – samozrejme, že som ich musela vyskúšať.

REFRESHER
Zdroj: REFRESHER

Keďže milujem tyrkysovú farbu, najviac ma zaujal malý prstienok s modrým drahokamom (ak toto číta môj frajer, mal by si to zapísať). Dozvedela som sa, že to je turmalín Paraíba – mimoriadne vzácny minerál, ktorý vyniká výnimočnou farbou. Je vzácnejší ako biely diamant, prosím pekne.

alo
Zdroj: REFRESHER

No luxusný zážitok pokračoval. Stretla som sa so zakladateľom Alojzom Ryšavým, ktorý našu skupinku pozval do exkluzívnej miestnosti, kam chodia iba tí najnáročnejší klienti.

First of all: „WOW“. Celá miestnosť sa doslova trblietala všetkými tými náušnicami, prsteňmi a náhrdelníkmi, ktoré čakali na svojich budúcich majiteľov.

Nedalo mi nespýtať sa na výnimočné šperky v miestnosti. Zaujal ma najmä päťkarátový diamant štvorcového brusu:

Alojz prezradil, že výhodou ALO diamonds je práve ich exkluzivita a ponuka, ktorá zahŕňa viac farebných drahokamov či rôzne prevedenia v podobe kvetinových a zvieratkovských brošní. Ďalšou výhodou je práve turmalín Paraíba, ktorý ťažia v Brazílii a Mozambiku. Podľa jeho slov ho majú v ALO diamonds oproti inej známej konkurencii najviac. ✨

alo alo alo alo
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Presunuli sme sa do butiku ALO diamonds na pražskej Pařížskej ulici, ktorý je otvorený verejnosti. My sme však mali možnosť nahliadnuť aj do jeho VIP priestorov.

Interiér butiku bol naozaj prepychový. Vytvoril ho Marcel Wanders, ktorý v októbri 2026 na pražskom festivale Designblok získal Cenu za mimoriadny prínos svetovému dizajnu. Dizajn dopĺňal luster a nástenné lampy Baccarat. 

REFRESHER
Zdroj: REFRESHER

Keďže sa do šperkov veľmi nevyznám, spýtala som sa v butiku odborníčok, aký kameň sa mi hodí a či by som mala nosiť zlato alebo striebro. Odpoveď bola priam okamžitá: citrín alebo smaragd s ružovým zlatom.

Citrínový prsteň a náušnica.
Citrínový prsteň a náušnica. Zdroj: refresher

Za každým šperkom je niekoľko hodín aj dní ručnej práce

Zhodneme sa, že šperky sú nádherné. No čo určite musíš oceniť, je nielen ich samotný vzhľad, ale ručná práca, ktorá ide do každého šperku – pričom Alojz Ryšavý schvaľuje každý nový model.

Prvý krok výroby je ručne kreslená skica. Tá sa prenesie do 3D podoby pomocou CAD programu (Computer-Aided Design). Zistila som, že niekedy modelovanie jedného šperku zaberie celý deň, inokedy aj viac dní.

Samotný kameň sa oskenuje špeciálnym prístrojom a prenesie do 3D, aby presne sedel v šperku.

Každý kameň prechádza prísnou kontrolou, či naozaj spĺňa požiadavky na kvalitu a pravosť, pričom sa k nemu prikladajú aj certifikáty od najrešpektovanejších svetových gemologických inštitúcií (u kameňov nad 0,3 karátov). Ku každému šperku je nezávislý certifikát.

Mala som možnosť vyskúšať, ako sa to kontroluje. Poviem ti, že tá ostrosť lupy bola insane a udržať tak malý kamienok s takou malou pinzetkou je dosť náročné 😅:

Potom sa podľa digitálneho modelu na 3D tlačiarni vytlačí model šperku zo špeciálneho vosku.

Voskové modely sa pripevnia na „stromček“ a zalejú sa sadrou do odlievacej formy. Po vytvrdnutí sadry sa vosk v peci vypáli, čím v sadre vznikne presná dutina. V tej chvíli je forma ready na to, aby do nej vliali žeravé tekuté zlato.

Fun fact: Táto metóda sa používa už od doby bronzovej. 👀

Surový odliatok šperku najprv zlatníci ručne zabrúsia, pospájajú laserom a predleštia. Následne fasér (zasadzovač kameňov) pod mikroskopom precízne osadí diamanty a drahokamy do kovových lôžok tak, aby pevne držali a prepúšťali čo najviac svetla.

Šperk potom prejde finálnym leštením do zrkadlového lesku. Pred predajom ho čaká prísna výstupná kontrola, vyrazenie štátneho puncu a vystavenie certifikátu pravosti potvrdzujúceho kvalitu drahokamov. 
Zaujala ťa ponuka ALO diamonds? Čudovala by som sa, keby nie. Začínajúca suma šperkov je 500 € a môžu sa stať nielen tvojim trblietavým statement prvkom, ale aj investíciou či vzácnym rodinným dedičstvom, ktoré po tebe budú nosiť ďalšie generácie.

No na pekný prsteň, náramok či náhrdelník nemusíš hneď minúť „majland“. Dizajnové unikátne kúsky nájdeš aj na ALOve, kde sú moderné, jemnejšie a cenovo dostupnejšie diamantové a zlaté šperky. Ich suma začína na 200 €.
Objav krásne šperky alo diamonds
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