Koža s patinou, ostré ramená vrchných vrstiev aj pruhované košele a džínsy.
Jeden z najuznávanejších návrhárov v našich zemepisných šírkach, Jan Černý, predstavil cez víkend novú kolekciu vlastnej značky JAN SOCIÉTÉ, ktorá nesie názov „JAN RIDER“ a je inšpirovaná ikonickým seriálom Knight Rider z 80. rokov v hlavnej úlohe s Davidom Hasselhoffom.
Návrhár so skúsenosťami z módneho domu Louis Vuitton pod dohľadom Virgila Abloha postavil ready-to-wear modely na kontrastoch, ktoré definujú jeho doterajší rukopis, keď pouličnú energiu kombinuje s nekompromisným krajčírskym remeslom.
Černý vo svojej štrnástej kolekcii pracuje s postavou jazdca, ktorá je neustále v pohybe, ale zároveň má pevne ukotvenú vlastnú identitu. Jednotlivé návrhy balansujú medzi funkčnosťou a uvoľnenou nonšalanciou.
Medzi 37 siluetami dominujú krátke kožené bundy s patinou, rôzne štýly kabátov s výrazným prešívaním, štruktúrované vrchné vrstvy s ostrými ramenami, športové bundy, džínsy, pruhované košele či futuristické kúsky z technických materiálov, ktoré evokujú ochranný odev do mestského prostredia. JAN SOCIÉTÉ ťa oblečie od hlavy po päty vrátane doplnkov.
Farebná paleta zostáva verná estetike návrhára – čierna, odtiene sivej a hnedá sú pretkané kontrastnými akcentmi, ktoré pripomínajú reflexné prvky. Stále len 32-ročný návrhár predvádza aj dokonale premyslenú hru s textúrami, keď matný denim naráža na lesklý povrch ošetrenej kože, zatiaľ čo ťažké pleteniny dodávajú hĺbku a hmatateľnosť.
Jan Černý veľmi dobre vie, kto je jeho publikum, čo sa odráža v každom detaile kolekcie „JAN RIDER“, ktorá predstavuje zrelú módnu výpoveď. Od kovových prvkov, cez atypické strihy, až po subtilný branding – všetko spolu funguje na jednotku s hviezdičkou a nesie odkaz na slobodu a odvahu vystúpiť z davu.
Pozri si galériu so všetkými siluetami z novej kolekcie. Modely čoskoro nájdeš v online obchode.