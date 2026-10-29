Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026

Herec Kit Harington predviedol mrazivú charizmu v nových modeloch newyorskej značky.
Značka Kith predstavuje rozsiahlu kolekciu Winter 2026, ktorá spája surovú estetiku newyorských ulíc s eleganciou britskej aristokracie.
Tvárou reklamnej kampane aj krátkeho sprievodného filmu je 39-ročný herec Kit Harington, známy najmä vďaka postave Jona Snowa zo seriálu Hra o tróny.
Vizuál kampane je zasadený do prostredia anglického vidieka, ktorý vyžaruje autentický tichý luxus. Kit Harington pózuje na pozadí historického panstva, v obkolesení prírody či poľovníckych psov.
Kolekcia je postavená na majstrovskom vrstvení, kvalitných materiáloch a textúrach.
Medzi najvýraznejšie kúsky patrí objemná semišová bunda v svetlohnedom vyhotovení s ovčou kožušinou a oversized bunda s textúrou umelej kožušiny. Tradičný pánsky šatník prepletajú westernové akcenty v podobe čiernej koženej bundy so strapcami či opasku so striebornou koncovkou, ale aj voskovaná poľovnícka bunda a selvedge denim. Hrejivý základ dopĺňajú mohérové šály, kardigány, vlnené nohavice a doplnky vrátane rukavíc alebo baretu.
Medzi kľúčové spolupráce patrí debutová kapsula s japonskou značkou SEVEN BY SEVEN či línia Kith&Kin s modelmi s rukopisom módneho domu Giorgio Armani. Ponuku obuvi spestruje Ronnie Fieg ikonickými siluetami od Timberland, Adidas Originals a Clarks Originals s detailným zdobením.
Newyorská značka potvrdzuje silnú pozíciu vo svete high-end pánskej módy s presahom do rôznych subkultúr.
Kolekcia Winter 2026 od značky Kith bude dostupná v online obchode v piatok 30. októbra. Ceny zatiaľ nie sú známe.