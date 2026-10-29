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Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
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dnes 29. októbra 2026 o 14:30
Čas čítania 1:14
Richard Balog

Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov

Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
Zdroj: Balenciaga
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Mrazivá móda do vysokohorského prostredia aj mestských ulíc.

Nová kolekcia Skiwear 2026 od módneho domu Balenciaga, prvá pod vedením kreatívneho riaditeľa Pierpaola Piccioliho, úmyselne stiera hranice medzi vysokohorskou prísnosťou a mestskou eleganciou.

Spojenie technickej precíznosti a nekompromisnosti s high fashion vyzerá skvelo.

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59-ročný návrhár, ktorý v minulosti pracoval pre módny dom Valentino, pretvoril zimný šatník prostredníctvom funkčných materiálov, oversized siluet a zmyslu pre drámu charakteristickú pre jeho tvorbu.

Kolekcia ponúka technické vrchné odevy aj hravé vrstvenie pre pánov aj dámy. Základom sú parky s vysokým golierom, skrátené páperové bundy či nohavice z kvalitných a odolných materiálov. Expresívny rozmer dodávajú ručne kreslené vzory inšpirované prírodou a výrazné neónové odtiene, ktoré kontrastujú s čistými a ostro strihanými líniami modelov.

Sezónna novinka však presahuje hranice lyžiarskych stredísk – zateplený denim, pleteniny a džersejové kúsky umožňujú plynulý prechod zo zasneženého svahu priamo do ulíc.

Piccioli a návrhársky tím Balenciaga nezabudol ani na ikonické doplnky. V ponuke nájdeš kabelky Le City, Rodeo či Le 7, ktoré dostali zimný upgrade v podobe merino, voskovaného semišu alebo mäkkej jahňacej kože.

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Vizuálny zážitok podčiarkuje extravagantná obuv na čele s objemnými snehulami Alaska, šľapkami na platforme a robustnými topánkami Arctic s traktorovou podrážkou. Vzhľad dopĺňajú lyžiarske masky, huňaté čiapky či čelenky s ušnicami.

Kolekcia Skiwear 2026 od Balenciaga je dostupná vo vybraných obchodoch aj online. Ceny modelov sú priamoúmerné zvučnosti mena renomovaného módneho domu.

Balenciaga, Skiwear 2026 Balenciaga, Skiwear 2026 Balenciaga, Skiwear 2026 Balenciaga, Skiwear 2026
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Balenciaga je francúzsky módny dom, ktorý založil Cristóbal Balenciaga v roku 1919 v meste San Sebastián so zameraním na ready-to-wear, haute couture, doplnky a parfumériu. V súčasnosti patrí do skupiny Kering spoločne s Bottega Veneta, Gucci či Saint Laurent. Kreatívnym riaditeľom je od mája 2025 taliansky návrhár Pierpaolo Piccioli, ktorý nahradil Demnu Gvasaliu.
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Zdroj: hypebeast.com, balenciaga.com
Foto: Balenciaga
Náhľadový obrázok: Balenciaga
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