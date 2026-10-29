Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna

Počas sviatkov trávi v práci aj 18 hodín denne.
„Bol rok 2022, začala jeseň, skoro sa stmievalo, po večeroch sme sa s Janom nudili, tak sme si spravili len tak bez plánu jednu kravskú hrudku,“ spomína Markéta na úplný začiatok ich mliekarenskej kariéry.
Jano a Markéta sú mladý manželský pár, ktorý sa pred rokmi rozhodol doslova z nudy začať vyrábať syr. Síce mali len 21 rokov a študovali na vysokej škole, napriek tomu do toho dali energiu, peniaze a všetok voľný čas.
- Aké boli začiatky v mliekarenskom biznise.
- Ako zistili, že po nich ide veterina.
- Koľko stálo prerobiť a vybaviť súčasnú výrobňu.
- Koľko kilogramov syra predajú počas Vianoc či Veľkej noci.
- Aká je šanca dostať ich produkt do supermarketov a reťazcov.
- Koľkokrát mali v hlave myšlienku, že so všetkým skončia.
Dnes je ich Šarišská mliekareň v regióne zabehnutým podnikom, v ktorom robia mesačne stovky kíl syrov. Nebolo to tak vždy.
„Keď sme začínali, začali sme sem-tam niekomu syry aj dávať. Tak sme skúšali prejsť na syrové nite, vôbec nám to nešlo, väčšina pokusov vyzerala tak, že aj do jednej v noci sme stáli zúfalí v zašpinenej kuchyni manželových rodičov a potom sme museli ráno vstávať do školy,“ spomína Markéta.
Čo všetko si museli počas rokov zažiť, ako im plány krížila závisť a neprajnosť ľudí v dedine, čo zažili s veterinou a hygienou a ako sa vlastne z nápadu zrodila rodinná mliekareň? Aj za týmito odpoveďami som vyrazil do Šarišských Draviec, kde v starej budove za dedinou prevádzkuje Markéta svoj syrovo-mliečny biznis.
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Ako si sa vlastne v takom mladom veku dostala k nápadu, že poďme robiť syr?
Mali sme blízko k živočíšnej produkcii, k chovu a podobne. A ako som ti hovorila, mali sme veľa času po večeroch, keď bola skoro tma a vonku zima, haha.
Ako prebiehali prvé pokusy o výrobu kravskej hrudky?
Super, fakt, nemali sme takmer vôbec problémy až na tú kuchyňu, ktorú sme mojej svokre stále celú zašpinili a potom sme to do noci upratovali. Spravili sme prvú hrudku, bola super, potom druhú, tretiu a pár sme rozdali, ľuďom chutili, tak sme experimentovali ďalej.
Dalo sa zvládať štúdium na výške a výroba syrov?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké boli začiatky v mliekarenskom biznise.
- Ako zistili, že po nich ide veterina.
- Koľko stálo prerobiť a vybaviť súčasnú výrobňu.
- Koľko kíl syrov predajú počas Vianoc či Veľkej noci.
- Aká je šanca dostať ich produkt do supermarketov a reťazcov.
- Koľkokrát mali v hlave myšlienku, že so všetkým skončia.