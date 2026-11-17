Utekaj na Lidl e-shop.
Ako by povedala Regina George z Mean Girls: „Get in loser, we're going shopping.“ Lidl práve spustil BLACK WEEK a tvoja peňaženka sa určite teší na nákup. 🤑 V online shope je zlacnených viac ako tisíc produktov, takže máš naozaj z čoho vyberať.
Ušetrili sme ti čas a našli sme cool produkty s insane zľavami. V zozname nájdeš praktické vychytávky do obývačky, kúpeľne či kuchyne.
Mimochodom, aj kamenné predajne Lidl budú mať Black Week – zapíš si dátum 23. novembra.
1. REMINGTON Zastrihávač vlasov
- 29,99 € (76,99 €)
Páni, heads up. Tento zastrihávač vlasov je momentálne v až 61 % zľave. Takže ak máš dlhé vlasy či fúzy, ber. Zastrihávač Remington má 8 pevných nadstavcov na rôzne stylingy.
Súčasťou balenia je aj praktický profesionálny kufrík na uskladnenie, ktorý je vybavený nožnicami, hrebeňom, sponkami, plášťom, kefou na očistenie krku a nadstavcom na strihanie vlasov za ušami.
2. Stolný mixér Braun
- 49,99 € (89,90 €)
Nemáš si s čím robiť smoothiečka, omáčky či polievky? Super, pretože práve teraz kúpiš v 44 % zľave stolný mixér Braun. Výkon motora je 800 W (pre silné drvenie), objem sklenenej nádoby je 1,5 litra.
3. REMINGTON Teplovzdušná kefa
- 16,99 € (49,99 €)
Teraz ťa reálne vyjde kulmofén menej ako menší sushi set v Bratislave. S antistatickou technológiou dosiahneš hladký a lesklý výsledok, pričom máš k dispozícii dve nastavenia teploty/rýchlosti. Nechýba ani studený vzduch na fixáciu účesu.
4. KÄRCHER Vysávač na okná
- 39,99 € (69,99 €)
Let's be real, nikomu sa nechce čistiť okná – ale bohužiaľ, aj to treba. Zjednoduš si upratovanie s týmto prístrojom od KÄRCHER, ktorý je ako miniatúrny čistič na okná. Na jedno nabitie vydrží 25 minút a vyčistíš s ním 70 m². Objem nádobky na špinavú vodu má 100 mililitrov.
5. DENTALUX® Sonická zubná kefka
- 22,99 € (39,99 €)
Posuň svoju ústnu hygienu o level vyššie so sonickou kefkou, ktorá ti dôkladne odstraní povlak pomocou vysokofrekvenčných vibrácií (s až 40 000 pohybmi hlavice za minútu). Na výber máš až 6 programov čistenia.
6. LIVARNO® Skrinka Singapur
- 66,99 € (129 €)
Túto skrinku v škandinávskom štýle sme nemohli nezaradiť do zoznamu. Nábytok spája štýlový dubový vzhľad a praktickosť. Na výber máš dve farby: tmavý dub a svetlý dub.
7. SHARP Soundbar HT-SB302
- 109 € (169 €)
Či už miluješ vypeckovať doma rock, jazz, electro alebo nejakú show (napríklad naše Menučko 🤪), tak tento soundbar sa ti postará o špičkový zvuk. Už len keď čítame popis produktu, táto vecička má naozaj čo ponúknuť: technológie Dolby Atmos®, DTS Digital Surround®, Dolby Virtualizer, DTS Virtual:X®, ekvalizér so 6 predvoľbami (vrátane nočného režimu) a mnoho iného.
8. Kuchynský robot Silvercrest®
- 39,99 € (84,99 €)
Za menej ako 40 € získaš absolútny must-have kuchyne. Robot ti namieša, našľahá, namiesi – pričom si poradí aj s ťažkými cestami. Veľká, odnímateľná misa z ušľachtilej ocele má kapacitu 5 litrov. Recenzie si pochvaľujú jednoduché používanie.
9. Tyčový vysávač GRUNDIG 2 v 1
- 99,99 € (169 €)
Vieš ako dobre sa vysáva s tyčovým vysávačom? Grundig ti na jedno nabitie vydrží až 40 minút prevádzky (22 minút pri maximálnom výkone). Ponúka dva rýchlostné stupne, 420 ml nádobu na prach a súčasťou balenia je turbo kefa s LED osvetlením, aby si videl/-a každý jeden kúsok prachu.
10. PARKSIDE® Tepovač PWS 20 F5
- 59,99 € (99,99 €)
Ak máš koberec alebo gauč a nemáš tepovač, čo robíš so svojim životom? Tento tepovač s výkonom 1 600 W ti hĺbkovo vytepuje koberce, čalúnenie či autosedačku, no dá sa použiť aj ako klasický vysávač na mokré a suché vysávanie.
Disponuje 20-litrovou antikorovou zbernou nádobou, samostatnou 4-litrovou nádržkou na čistiacu vodu, pracovným dosahom až 9,5 metra a bohatým príslušenstvom rôznych hubíc priamo v balení.
A za menej ako 60 €? No nekúp to.