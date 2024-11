Zuzka vyrába chlebíčky v Michalovciach: Za víkend zarobím viac, ako v nejakej firme za mesiac (Rozhovor)

„Vysokú školu som si robila v podstate len preto, že rodičia neverili, že si týmto dokážem plnohodnotne zarobiť.“ Jej vášeň pre jedlo premenila na úspešný biznis.

Zuzka má 26 rokov a býva v Michalovciach. Počas štúdia na vysokej škole sa začala venovať príprave cateringových chlebíčkov, slaných koláčikov a rôznych pochúťok na oslavy, svadby či firemné akcie. Hoci si na začiatku jej rodičia neboli istí, či sa dokáže týmto remeslom uživiť a radšej ju videli pracovať v oblasti, ktorú vtedy študovala, dnes jej so všetkým pomáhajú. Zuzka má plný diár na mesiace dopredu a dokazuje, že jej vášeň pre jedlo je nielen koníčkom, ale aj úspešným biznisom.



„Najviac si zarobím na svadbách, tam je toho vždy obrovské množstvo. Zaujímavé však je, že na Východe ľudia stále niečo oslavujú. Oni sa zabávajú úplne bežne aj cez týždeň, od pondelka do piatka. Mám veľa zákaziek aj počas pracovných dní. Napríklad, len tak v stredu si objednajú box chlebíčkov za stovky eur, pretože nemajú čas na to, aby to pripravili sami,“ hovorí Zuzka pre Refresher.

V rozhovore sa dozvieš, ako inflácia ovplyvnila jej ceny, aká bola jej najväčšia objednávka, kto jej pomáha s prípravou, koľko stoja jej dobroty a koľko dokáže zarobiť na svadbách. A tiež, ako sa jej chlebíčky dostali až k Sajfovi a Veronike.



Zdroj: Zuzana Laurinčíková

Zuzi, predtým ako prezradíš, koľko si tvojou prácou dokážeš zarobiť, priblížiš koľko chlebíčkov si najviac urobila na jednu akciu? (smiech)

Haha. Najviac som naraz pripravila asi 500 či 600 chlebíčkov na jednu svadbu. A to samozrejme nebolo všetko. Na svadbu si ľudia okrem chlebíčkov zvyčajne objednávajú aj množstvo ďalších vecí.

Je to makačka. Niekedy mám pocit, že nič iné nerobím, len mastím chlebíčky. (smiech)

Som však vďačná, že sa to uchytilo a ľudia o to majú naozaj veľký záujem. Mala som pochybnosti, že keď sa do toho obujem naplno a vytvorím si vlastný biznis, nebude si to nikto objednávať. Vystihla som ale aj správny čas, pretože pred dvoma rokmi tu u nás takéto niečo nikto nerobil a nebol to taký boom.

Tvoje chlebíčky nie sú tie klasické, pýtajú si niekedy od teba aj také?

Áno, presne tak. Veľa ľudí sa ma pýta, či nerobím aj také klasické chlebíčky. Ale nie, tie nerobím.

Je to iné, pretože tie chlebíky, keď sú len niekde položené, vyzerajú esteticky a pekne. Ľudia sa na ne pozerajú a zaujmú ich hneď na pohľad. Veľakrát sa mi stalo, že mi ľudia volali s tým, že niekde videli chlebíky odo mňa a chcú si objednať.

Zdroj: Zuzana Laurinčíková

Ako vyzerá tvoj pracovný deň? Na Instagram si prednedávnom pridávala príspevok, že máš plný kalendár na mesiac dopredu.

Keď mám veľa práce, vstávam už o 4:30 alebo 5:00, ale bežne začínam deň o 6:00. Už večer si všetko pripravím na nasledujúci deň, aby som ráno vedela, čo presne potrebujem, a koľko čerstvého pečiva musím nakúpiť. Všetko pečivo kupujem vždy ráno z miestnych pekární. Keď ale však robím nejaké cateringové burgre alebo mini-pizza koláče, všetko si robím sama.



Potom sa venujem práci, objednávkam, telefonátom a mailom. Distribúciu objednávok rieši celá rodina, každý ide s krabicou niekde inde. (smiech)



Podľa množstva práce si rozvrhnem deň. Ak ide o firemné akcie alebo svadby, niekedy mi prípravy zaberú celé dni. Pracovný deň mi často končí až okolo deviatej večer, no snažím sa, aby sa to nestávalo príliš často. Hoci sa to zdá byť veľa práce, ak chcete robiť svoju prácu poriadne, musíte do nej dať celé svoje srdce.





Mala si k vareniu blízko už odmalička? Kedy ti toto celé vlastne začalo zarábať?

Bavilo ma variť už počas základnej školy, ale to som sa len pri mame tak motala v kuchyni. Začala som si potom robiť sama od seba takéto chlebíčky a rôzne cateringové dobroty.