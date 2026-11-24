Drsná pouličná estetika dostala nečakaný twist.
Palace Skateboards dopĺňa skvelú kolekciu Winter 2026 limitovaným dropom Holiday 2026, ktorý je plný kúskov ako stvorených do chladného počasia.
Ikonická streetwearová značka s ateliérom v Londýne dokazuje, že aj keď teploty klesnú pod bod mrazu, zimné vrstvenie nemusí byť nuda. V novom drope mieša nekompromisnú technickú výbavu, odvážne grafické motívy, surovosť ulíc aj military strihy a potvrdzuje svoju dominantnú pozíciu na scéne.
V hlavnej úlohe sú odolné vrchné vrstvy vrátane technických Gore-Tex® a páperových modelov, v ktorých sa návrhársky tím Palace Skateboards pohral s objemom, materiálmi aj nečakanými grafickými motívmi.
Našu pozornosť si okamžite získal skrátený ripstop model v zelenom odtieni, zahalený do rozprávkovej potlače v štýle malej srnky Bambi a motýľov. V ostrom kontraste je fialovo-modrá puffer bunda s vyšším golierom a bielym brandingom na prednej strane či luxusne pôsobiaci čierny kožený kúsok s kožušinovým golierom.
V ponuke vrchných vrstiev nájdeš aj mäkké fleecové modely s logom či MA-1 letecké bundy s huňatou kapucňou pre maximálnu ochranu aj nenútený cool štýl.
Skvelo vyzerajú aj pleteniny s výraznými grafickými motívmi, opäť nechýba srnka v štýle Bambi alebo ruže, klasické mikiny s kapucňami, tričká s dlhými rukávmi s potlačou lebiek či charakteristickým Tri-Ferg logom, tepláky či pokrývky hlavy.
Limitovaný drop Holiday 2026 od Palace Skateboards bude v predaji od 27. novembra o 11:00 britského času v online obchode.