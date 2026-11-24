Orange prináša ponuku, ktorá môže potešiť každého, kto chce ušetriť stovky eur na mobilnom paušále bez toho, aby musel meniť svoje telefónne číslo.
Pri prenose čísla totiž ponúka špeciálny Black Friday bonus, vďaka ktorému môžu zákazníci ušetriť až 360 eur. A výhodnejšie ceny sa netýkajú len paušálov. Pri zariadeniach je možné ušetriť dokonca až 380 eur.
Mobilný paušál patrí medzi pravidelné výdavky, nad ktorými sa často ani nezamýšľame. Pritom aj niekoľko eur mesačne môže za dva roky predstavovať nezanedbateľnú sumu. Napríklad pri úspore 15 eur mesačne zostane vo vašej peňaženke za 24 mesiacov až 360 eur. A práve toľko teraz môžu ušetriť zákazníci, ktorí sa rozhodnú preniesť svoje telefónne číslo do Orangeu.
Paušály už od 15 eur mesačne. Koľko môžete ušetriť?
Orange prichádza so špeciálnym Black Friday bonusom za prenos čísla, ktorý výrazne znižuje mesačné poplatky všetkých štyroch Super paušálov.
Najdostupnejší Paušál S tak vyjde len na 15 eur mesačne, Paušál M na 17 eur a Paušál L na 25 eur. Najvyšší Paušál XL, určený aj pre najnáročnejších používateľov, možno získať za 32 eur mesačne namiesto pôvodných 47 eur.
|Paušál
|Obsahuje
|Pôvodná cena
|Cena s bonusom
|Úspora za 24 mes.
|S
|6 GB / 240 min. volaní / ∞ SMS
|21 €
|15 €
|144 €
|M
|11 GB / ∞ volania a SMS
|26 €
|17 €
|216 €
|L
|32 GB / ∞ volania a SMS
|37 €
|25 €
|288 €
|XL
|400 GB / ∞ volania a SMS
|47 €
|32 €
|360 €
Najväčšie zvýhodnenie tak získajú zákazníci, ktorí si vyberú najvyšší paušál. Mesačne zaplatia o 15 eur menej, čo predstavuje úsporu až 360 eur počas dvoch rokov viazanosti. Výrazne však môžu ušetriť aj pri ostatných paušáloch.
Výhodou je, že pri zmene operátora si zákazníci ponechajú svoje súčasné telefónne číslo. Nemusia tak oznamovať nové číslo rodine, priateľom ani kolegom.
Navyše, pri objednávke cez e-shop vám Orange ku každému Super paušálu pridá ďalšie 2 GB dát zadarmo. Okrem toho môžete s paušálmi získať aj ďalšie benefity, ako napríklad službu Online ochrana, dotáciu na zariadenie až do výšky 150 eur, dáta navyše, medzinárodné volania či ďalšie skvelé možnosti.
Nový mobil, smart hodinky aj robotický vysávač so zľavami až do 380 eur
Zľavnenými paušálmi sa však Black Friday ponuka Orangeu zďaleka nekončí. Operátor má pripravené aj zvýhodnené zariadenia, medzi ktorými nájdete najnovšie smartfóny, notebooky, smart hodinky či zariadenia do domácnosti.
Milovníkov technológií môžu zaujať špičkové smartfóny, napríklad skladací Motorola Razr Fold 5G so zľavou 300 eur alebo nadupaný Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, ktorý je lacnejší o 150 eur. Kto hľadá praktického pomocníka do domácnosti, môže siahnuť po robotickom vysávači Xiaomi Robot Vacuum 6 Max s najvyššou zľavou až 380 eur.
|Zariadenie
|Pôvodná cena
|Akciová cena
|Zľava
|Lenovo LOQ 15ARP9 R7/24/1000 s herným príslušenstvom
|1 259 €
|1 149 €
|110 €
|Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
|1 179 €
|799 €
|380 €
|HONOR Watch 6
|229 €
|149 €
|80 €
|Motorola Razr Fold 5G 512 GB blue
|1 699 €
|1 399 €
|300 €
|HONOR Magic V6 5G 512 GB black
|1 999 €
|1 799 €
|200 €
|Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512 GB black, violet
|1 489 €
|1 339 €
|150 €
|Xiaomi 17T Pro 5G 256 GB black
|799 €
|699 €
|100 €
Ide pritom len o krátky výber z množstva zariadení, ktoré Orange ponúka za zvýhodnené ceny. Kompletnú ponuku zariadení nájdete na jeho e-shope.
Zaujímavou možnosťou je tak spojiť výhodnejší mesačný paušál s nákupom nového zariadenia a ušetriť na oboch.
Na získanie zľavy až 360 eur máte len pár dní
Podmienkou získania Black Friday bonusu je prenos telefónneho čísla od iného operátora do Orangeu a výber niektorého zo Super paušálov s 24-mesačnou viazanosťou.
Špeciálna ponuka platí od 20. do 30. novembra 2026. Zákazníci o prenos čísla môžu požiadať prostredníctvom e-shopu Orangeu. Rozhodujúce je podať žiadosť počas trvania akcie, pričom zvýhodnená cena paušálu zostane zachovaná počas celej dvojročnej viazanosti.
Ak teda zvažujete zmenu operátora, práve teraz je príležitosť pozrieť sa na svoj mesačný účet za mobil. Aj menšia pravidelná úspora totiž môže za dva roky znamenať stovky eur navyše.
Viac informácií o paušáloch, podmienkach prenosu čísla a aktuálnej ponuke zariadení nájdete na webstránke orange.sk.