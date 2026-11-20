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Voda jej siahala až po krk a nohy mala zakliesnené v troskách domu. Zatiaľ čo okolo nej blikali kamery a fotoaparáty, dievča prosilo o sladkosti a záchranárom hovorilo, nech najskôr pomôžu ostatným.
Príbeh Omayry Sánchez patrí k najsmutnejším kapitolám dejín Latinskej Ameriky. V novembri 1985 uviazla v kolumbijskom meste Armero, ktoré za jedinú noc takmer zmizlo z povrchu zeme. Desaťtisíce jej susedov zahynuli v lavíne bahna, ktorú spustila erupcia sopky Nevado del Ruiz.
- Prečo obyvatelia Armera netušili, že sú v bezprostrednom ohrození života.
- Ako Omayra uviazla v troskách domu a prečo ju nedokázali vytiahnuť.
- Čo hovorila záchranárom a novinárom počas takmer troch dní, keď bola uväznená v troskách.
- Ako sa bránil fotograf slávneho portrétu Omayry Sánchez, ktorému ľudia vyčítali, že dievča fotil namiesto toho, aby mu pomohol.
Hoci dievča prírodnú katastrofu prežilo, zostalo zakliesnené v troskách domu, v ktorom žilo s rodičmi a so súrodencami. Neuveriteľných 60 hodín bojovalo o život po krk vo vode, ktorá postupne stúpala.
Celý čas ho pri tom natáčali televízne štáby a naživo vysielali posledné hodiny jej života. Ľudia po celom svete sledovali, ako dieťa pomaly umiera a nikto ho nedokáže vyslobodiť. Fotografia, ktorú odfotil francúzsky fotoreportér krátko pred jej smrťou, neskôr získala najprestížnejšie ocenenie vo fotožurnalistike, ale rozpútala aj vlnu hnevu. Ľudia mu vyčítali, že namiesto toho, aby dievčaťu pomohol, sa iba priživil na jej utrpení.
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Úrady tesne pred katastrofou tvrdili, že je všetko v poriadku
Sopku Nevado del Ruiz miestni prezývali „Spiaci lev“. Túto prezývku jej dali preto, že nevybuchla takmer 150 rokov. V septembri 1985 však otrasy zosilneli natoľko, že znepokojili obyvateľov okolitých miest. Najviac ohrozené bolo Armero, druhé najväčšie mesto provincie Tolima s viac ako 25-tisíc obyvateľmi, píše All That's Interesting.
Vedci ešte pred katastrofou upozorňovali vládu. V októbri dokonca zverejnili aj mapu ohrozených miest. Vláda však situáciu zľahčovala, pretože sa bála paniky, ktorá by mohla ohroziť ekonomické záujmy krajiny. Obyvateľom preto tvrdili, že Kongres vedcov preháňa a iba zbytočne šíri poplašné správy.
V stredu 13. novembra 1985 popoludní začal na Armero padať popol. Úrady nariadili evakuáciu obyvateľstva, no keď sa sopka okolo siedmej večer upokojila, odvolali ju, píše BBC. Starosta aj guvernér miestnych ubezpečovali, že sa nič nestane a môžu pokojne zostať doma.
Krátko po deviatej hodine však došlo k ďalšej erupcii, pri ktorej sa roztopilo päť až desať percent ľadovca na vrchole sopky. Voda sa zmiešala s popolom a horninami. Krátko pred polnocou sa dolu svahom začala rútiť lavína bahna rýchlosťou až 50 kilometrov za hodinu, píše BBC.
Mnohí obyvatelia v tom čase už spali a tí, ktorí boli hore, sledovali v televízii dôležitý futbalový zápas kolumbijskej futbalovej ligy medzi klubmi Millonarios a Deportivo Cali. Nebezpečenstvo si uvedomili až v momente, keď vypadla elektrina, v celom meste zhasli svetlá a ozval sa hukot.
„Znelo to, akoby nad mestom preletelo množstvo helikoptér naraz. V tme blikali svetlá áut, ktoré prevracalo a pohltilo bahno,“ povedal neskôr pre NPR obyvateľ mesta Marco Rivera, ktorý mal v čase katastrofy iba 18 rokov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako si Marco Rivera zachránil život.
- Ako Omayra uviazla v troskách domu a prečo ju nedokázali vytiahnuť.
- Čo hovorila záchranárom a novinárom počas takmer troch dní, keď bola uväznená v troskách.
- Ako sa bránil fotograf slávneho portrétu Omayry Sánchez, ktorému ľudia vyčítali, že dievča fotil namiesto toho, aby mu pomohol.