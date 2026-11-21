Vďaka zváračskému remeslu precestoval veľkú časť Európy.
„Nehovorím, že je to med lízať, ale zváranie nie je vo veľkej miere fyzicky náročná práca, určite sú oveľa ťažšie práce. Ale musíš to mať rád, ak k tomu nemáš vzťah, je to cítiť na výsledku,“ hovorí Patrik Somogyi o práci zvárača.
- Koľko si ako zvárač dokáže zarobiť a v ktorej krajine platili zatiaľ najlepšie.
- Ako prebieha práca zvárača v 90-metrovej výške.
- Ako prišiel k pracovnej zlomenine ruky.
- Ako v Maďarsku zváral na mieste, kde by sa pri malej chybe mohol obesiť.
Patrik má 33 rokov, zváraniu sa venuje od strednej školy, vďaka projektom precestoval viaceré európske krajiny a niekoľkokrát pracoval aj vo veľkých výškach.
„Zváral som v českej tepelnej elektrárni, bol som v 90-metrovej výške, nebolo mi všetko jedno, ale nemôžeš na to myslieť, lebo si skončil,“ spomína na jeden zo svojich najzaujímavejších projektov.
S Patrikom sme sa rozprávali aj o tom, čo ho na zváraní najviac baví, kde vo svojej kariére zarobil najviac či v ktorom štáte zažil najdivokejšie pracovné prostredie.
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V čase telefonátu akurát končí v práci, hoci má za sebou celý deň zvárania, jeho hlas znie veľmi spokojne. „Ja mám túto prácu fakt rád, je to ako moje hobby, môže to znieť ako klišé, ale je to tak. Mám na tom rád aj to, že to nemôže robiť každý,“ hovorí na úvod rozhovoru.
Prečo to nemôže robiť hocikto?
Musíš mať ten cit, vidieť veci o pár krokov dopredu. Musíš byť v dianí na 130 % hlavou aj telom, prejsť si v začiatkoch peklom a náročnejšími chvíľami. Nemusí to platiť pre každého, niekto možno narazí od začiatku na dobré projekty a nerobí ani chyby.
Ale tak dá sa to naučiť, či?
Jasné, k tomu zase potrebuješ trpezlivosť a odhodlanie. Poznám veľa ľudí, ktorí boli v zváraní skvelí a mali potenciál, no nechcelo sa im a išli robiť niečo iné.
Ako je to s platom vo zváračstve?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko si ako zvárač dokáže zarobiť a v ktorej krajine platili zatiaľ najlepšie.
- Ako prebieha práca zvárača v 90-metrovej výške.
- Čo musí splniť, aby mohol pracovať v extrémnych výškach.
- Ako prišiel k pracovnej zlomenine ruky.
- Ako v Maďarsku zváral na mieste, kde by sa pri malej chybe mohol obesiť.