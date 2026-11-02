Feed Explore
Feed Explore Profil
FOTO: Vzdušný loft v bývalom sklade na Manhattane spája industriálnu minulosť, moderný dizajn a rodinné súkromie
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otrestujú Refresher Club za 1€
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Office of Architecture.
dnes 2. novembra 2026 o 10:00
Čas čítania 1:18
Richard Balog

FOTO: Vzdušný loft v bývalom sklade na Manhattane spája industriálnu minulosť, moderný dizajn a rodinné súkromie

FOTO: Vzdušný loft v bývalom sklade na Manhattane spája industriálnu minulosť, moderný dizajn a rodinné súkromie
Zdroj: Matthew Williams
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dokonalá rovnováha medzi otvoreným priestorom a príjemnou domácou atmosférou.

Život v New Yorku je snom mnohých ľudí, a to najmä v tradičných loftoch s bohémskym čarom, otvorenou dispozíciou a industriálnou atmosférou, ktorá dýcha z pôvodných múrov.

Architekti zo štúdia Office of Architecture pod vedením Aniketa Shahaneho premenili jedno z poschodí historického skladu z 19. storočia v štvrti TriBeCa na Manhattane na sofistikovaný a maximálne funkčný domov pre mladú rodinu. 

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Umenie, svetlo, luxusné schodisko a vlastná záhrada. Tento pražský mezonet ti vyrazí dych FOTO: Umenie, svetlo, luxusné schodisko a vlastná záhrada. Tento pražský mezonet ti vyrazí dych 26. septembra 2026 o 11:00
Office of Architecture, New York, TriBeCa, Manhattan
Zdroj: Matthew Williams

Interiér prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane odstránenia labyrintu pôvodných priečok, pričom architekti zachovali len kľúčové prvky – neprehliadnuteľné stĺpy a výrazné drevené trámy na strope.

Nová dispozícia je navrhnutá s ohľadom na prirodzené svetlo, ktoré voľne prúdi cez veľkoformátové okná. Spoločenská časť, ktorú tvorí obývacia izba, jedáleň a kuchyňa, plynule komunikuje so súkromnými časťami bez toho, aby akokoľvek narušovala súkromie členov rodiny. 

Estetika stavia na elegancii a prírodných materiáloch. Srdcom spoločenskej časti je minimalistická biela kuchyňa s ostrovčekom, nad ktorým visia jemné závesné svietidlá v tvare kvapky, a konzolový barový pult s umývadlom.

Office of Architecture, New York, TriBeCa, Manhattan
Zdroj: Matthew Williams

Kontrast k bielej a čiernym kovovým stĺpom tvorí tmavohnedé orechové drevo. Napríklad zabudovaná nábytková stena s TV a otvorenými policami, ktorá rafinovane oddeľuje priestor. Obývacej izbe dominujú nízke, mäkké sofy v neutrálnej sivej farbe, organicky tvarovaný konferenčný stolík a obojstranný krb obložený veľkoformátovým obkladom.

Pocit pokoja a úkrytu pred rušným životom v New Yorku sa naplno prejavuje v spálni – posteľ z orechového dreva zabudovaná do čalúneného a dreveného obkladu je doplnená o jemné textilné závesy a závesné mosadzné svietidlo.

Odporúčané
FOTO: Takto vyzerá moderný únik z mesta. Víkendový dom v Poľsku je plný svetového dizajnu, má bazén aj vlastné mólo k jazeru FOTO: Takto vyzerá moderný únik z mesta. Víkendový dom v Poľsku je plný svetového dizajnu, má bazén aj vlastné mólo k jazeru 20. októbra 2026 o 14:00
Office of Architecture, New York, TriBeCa, Manhattan
Zdroj: Matthew Williams

Kúpeľňa pripomína luxusné hotelové spa – biele mramorové steny s výraznou žilnatosťou dopĺňa elegantná voľne stojaca vaňa, závesná skrinka z orechového dreva s dvojumývadlom a presklený sprchovací kút s mozaikovým obkladom.

Výsledkom premysleného dizajnu s rukopisom štúdia Office of Architecture je bývanie, ktoré vyžaruje príjemnú atmosféru, pričom v sebe spája industriálnu minulosť, uvoľnenú otvorenosť loftu a intímne útočisko pre mladú rodinu.

Autorom galérie je fotograf Matthew Williams.

Office of Architecture, New York, TriBeCa, Manhattan Office of Architecture, New York, TriBeCa, Manhattan Office of Architecture, New York, TriBeCa, Manhattan Office of Architecture, New York, TriBeCa, Manhattan
Zobraziť galériu
(12)
Odporúčané
Pozri si rekonštrukciu v centre Prahy. Architekti vytvorili dva byty, ktoré fungujú ako galéria plná umenia a farieb Pozri si rekonštrukciu v centre Prahy. Architekti vytvorili dva byty, ktoré fungujú ako galéria plná umenia a farieb 17. októbra 2026 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Umenie, svetlo, luxusné schodisko a vlastná záhrada. Tento pražský mezonet ti vyrazí dych FOTO: Umenie, svetlo, luxusné schodisko a vlastná záhrada. Tento pražský mezonet ti vyrazí dych 26. septembra 2026 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Takto vyzerá moderný únik z mesta. Víkendový dom v Poľsku je plný svetového dizajnu, má bazén aj vlastné mólo k jazeru FOTO: Takto vyzerá moderný únik z mesta. Víkendový dom v Poľsku je plný svetového dizajnu, má bazén aj vlastné mólo k jazeru 20. októbra 2026 o 14:00
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: oa-ny.com
Foto: Matthew Williams
Náhľadový obrázok: Matthew Williams
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DESIGN & ART ARCHITEKTÚRA ZAHRANIČIE
Odporúčame
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
Sponzorovaný obsah
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
26. 10. 2026 13:35
1
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
Refresher Club
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
pred 3 hodinami
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
Refresher Club
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
dnes o 07:19
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
dnes o 11:00
Erika o tom, aké je to byť nevlastnou mamou: „Si rodina, a zároveň nie si. Rešpektujem, že vážne veci riešia rodičia“
Refresher Club
Erika o tom, aké je to byť nevlastnou mamou: „Si rodina, a zároveň nie si. Rešpektujem, že vážne veci riešia rodičia“
dnes o 07:15
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
29. 10. 2026 16:20
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Spravodajstvo
Slovensko Krimi Politika Ekonomika
Viac
V halloweenskych sladkostiach v Nemecku a Rakúsku našli klince aj ihly: Polícia varuje pred ich konzumáciou
pred 57 minútami
Volkswagen hlási najhoršie čísla od aféry Dieselgate. Prepadol sa do takmer šesťmiliardovej straty
pred hodinou
Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu
pred 2 hodinami

Viac z Design & Art

Všetko
Tieto známe osobnosti nás opustili v roku 2026 🕊️
Tieto známe osobnosti nás opustili v roku 2026 🕊️
včera o 09:30
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
V spolupráci
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
10. 10. 2026 11:00
Ružinovské jazero „Rohlík“ prejde revitalizáciou. Pribudnú nové móla aj pamätník priamona hladine
Ružinovské jazero „Rohlík“ prejde revitalizáciou. Pribudnú nové móla aj pamätník priamona hladine
28. 10. 2026 18:15
REFRESHER ART
REFRESHER ART
pred 2 dňami
Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu
V spolupráci
Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu
13. 10. 2026 15:00
FOTO: Nový vizuálny gastro skvost v Prahe. Bistro blízko Náplavky ťa dostane betónovým barom, neónom aj modrou lavicou
V spolupráci
FOTO: Nový vizuálny gastro skvost v Prahe. Bistro blízko Náplavky ťa dostane betónovým barom, neónom aj modrou lavicou
24. 10. 2026 11:00
Viac z Krimi a true crime Všetko
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
9. 10. 2026 17:00
Záhadná smrť v deň narodenín. Partner Gypsy Rose a otec jej dcéry bol nájdený mŕtvyvo veku 34 rokov
2. 10. 2026 9:56
Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili
20. 9. 2026 7:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
29. 10. 2026 10:17
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Vianočné trhy v Európe 2026: Kedy a kde sa začínajú?
24. 10. 2026 10:40
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
21. 10. 2026 13:31
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Naam z Thajska sa presťahovala na Slovensko. Slováci sa podľa nej málo usmievajú
11. 9. 2026 11:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Vianoce v Bratislave sa blížia! Na Hlavnom námestí už stojí stromček
Zaujímavosti
pred 2 minútami
Vianoce v Bratislave sa blížia! Na Hlavnom námestí už stojí stromček
pred 2 minútami
Vianoce v Bratislave sa blížia! Na Hlavnom námestí už stojí stromček
Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko
Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko
pred hodinou
Legenda slovenskej kuchynev Mekáči. Objav tajné menu adaj si klasický vyprážaný syr
Legenda slovenskej kuchynev Mekáči. Objav tajné menu adaj si klasický vyprážaný syr
pred 2 hodinami
Zásnuby na Love Islande? Honza vo finále vytiahne pred Viki prsteň 💍
Zásnuby na Love Islande? Honza vo finále vytiahne pred Viki prsteň 💍
pred 3 hodinami
Dokáže AI vytvoriť dobrý film? V Bratislave sa uskutoční prvý ročník festivalu Umelina, ktorý predstaví filmy vytvorené pomocou AI
PR správa
Dokáže AI vytvoriť dobrý film? V Bratislave sa uskutoční prvý ročník festivalu Umelina, ktorý predstaví filmy vytvorené pomocou AI
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
včera o 07:00
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
Refresher Club
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Jesenná fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy
Jesenná fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy
dnes o 11:01
Strávili sme noc v kláštore, kde rozzúrený dav ubil vojaka: vo veži sme zahliadli siluetu, v mobile našli záhadné fotky (Reportáž)
Refresher Club
Strávili sme noc v kláštore, kde rozzúrený dav ubil vojaka: vo veži sme zahliadli siluetu, v mobile našli záhadné fotky (Reportáž)
včera o 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
Refresher Club
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
29. 10. 2026 8:55
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
včera o 07:00
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
28. 10. 2026 15:10
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
27. 10. 2026 7:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00