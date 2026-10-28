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Ružinovské jazero „Rohlík“ prejde revitalizáciou. Pribudnú nové móla aj pamätník priamona hladine
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dnes 28. októbra 2026 o 18:15
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Ružinovské jazero „Rohlík“ prejde revitalizáciou. Pribudnú nové móla aj pamätník priamona hladine

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. Zdroj: MIB
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