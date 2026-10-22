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Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Lidl.
dnes 22. októbra 2026 o 10:00
Čas čítania 2:57
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Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš

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Na ktorej strane zaspávaš ty?

Väčšinu života sa nad tým nezamýšľaš. Zaľahneš, otočíš sa tak, ako ti to vyhovuje, a o pár minút spíš. Predtým než sa do toho pustíme, musíme si na úvod povedať jednu vec: „najzdravšia“ spánková poloha neexistuje.

Podľa Harvard Health by sme mali polohu skôr prispôsobiť svojim potrebám. Spánkový lekár John Winkelman z Harvard Medical School to zhrnul vetou: „Myslím, že tvoje telo ti povie, čo je najlepšie.“ Zároveň však platí, že každá poloha má svoje plusy a mínusy. Poďme sa na ne pozrieť.

Na boku spí viac ako 60 % dospelých

Podľa prieskumov je spánok na boku jednou z najčastejších volieb väčšiny dospelých. Dáva to zmysel, lebo je to poloha, pri ktorej sa ti pravdepodobne dýcha najlepšie. Pomáha totiž udržať dýchacie cesty otvorené, takže môže znížiť chrápanie.

Ak ťa trápi pálenie záhy alebo tráviace ťažkosti, ľavá strana je pre teba. Pri nej leží žalúdok nižšie než pažerák, takže kyselina sa hore dostáva ťažšie. Pravý bok môže naopak reflux zhoršovať.

spánok
Zdroj: Dupephotos.com / Cora Pursley, Jaden

Spánok na boku je optimálny aj pre tehotné ženy, najmä na ľavom boku. Podporuje prietok krvi k maternici a môže pomôcť s opuchom nôh a členkov. V druhom alebo treťom trimestri tehotenstva sa spánok na chrbte vôbec neodporúča, lebo hmotnosť plodu môže tlačiť na chrbticu a veľké cievy.

Aby to nebolo jednoduché, chrbtica pri spánku na boku nemusí byť ideálne vyrovnaná, čo môže zaťažiť krk, chrbát či bedrá. Ak spávaš na boku, vankúš medzi kolenami môže pomôcť – podoprieš tým boky a znížiš tlak v dolnej časti chrbtice.

Spánok na chrbte: prospieva chrbtici, ale zhoršuje chrápanie

Chrbát je druhá najčastejšia poloha. Odbremeňuje chrbticu a kĺby, takže môže znížiť ranné bolesti krku, chrbta či bedier. Malý vankúš pod driekom alebo kolenami môže ešte viac zlepšiť vyrovnanie tela.

Spánok na chrbte však môže prehĺbiť problémy s dýchaním. Pri tejto polohe sa totiž môže tkanivo v hrdle prepadnúť, čo zhoršuje chrápanie aj spánkové apnoe.

spánok
Zdroj: Dupephotos.com / Maru Mena, Justine Spencer

Ak máš k tomu pálenie záhy, plochá poloha ho môže ešte zhoršiť. Z tohto dôvodu sa neodporúča ani ľuďom so srdcovo-cievnymi problémami a tiež ľuďom s obezitou (kvôli optimálnemu rozťahovaniu pľúc).

Čo pri bolestiach chrbta? Niektorí ľudia s bolesťami krížov alebo krku zisťujú, že spanie na chrbte bolesť zhoršuje. Pre iných je spanie na chrbte jedinou polohou, ktorá ponúka úľavu. Najlepším spôsobom je experimentovať a nájsť to, čo ti vyhovuje.

Spánok na bruchu radšej vynechaj

Mnohí ho preferujú, je to však najmenej optimálna poloha pre telo. Hlavný problém je krk, ktorý je celú noc otočený na jednu stranu, a driek, ktorý sa na mäkkom matraci prepadáva a prehýba. Výsledkom môžu byť bolesti krku a chrbta počas dňa.

spánok
Zdroj: Dupephotos.com / Cora Pursley, Sarah Kabbani

Má to aj jeden plus: ľudia spiaci na bruchu zvyčajne nechrápu, lebo poloha pomáha držať dýchacie cesty otvorené. Ak sa jej nevieš vzdať, skús tenký a mäkký vankúš, prípadne žiadny, a pod panvu si daj plochý vankúš.

Poloha je len polovica úspechu

Ani optimálna poloha ti nepomôže na nevhodnom podklade. Odborníci dospeli k záveru, že stredne tvrdý matrac podporuje pohodlie, kvalitu spánku aj vyrovnanie chrbtice. Inak povedané, matrac má byť dosť tvrdý na to, aby podporil chrbát, a dosť mäkký na to, aby sa prispôsobil telu.

Len zriedka niekto prespí celú noc v rovnakej polohe. Všetci máme 90-minútové spánkové cykly a keď meníme fázy spánku, často tieto zmeny prerušujeme zmenou polohy. Preto je dôležité, aby prostredie, v ktorom spíš, fungovalo vo všetkých polohách.

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Zdroj: harvard.edu, healthline.com, americanpregnancy.org, nih.gov
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / Cora Pursley
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