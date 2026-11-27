Nikdy nevieš, kedy niekto nebude od teba potrebovať prvú pomoc.
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko premení tohtoročné výročie spustenia výroby Coca-Cola vo vtedajšom Československu na praktickú pomoc neziskovým organizáciám.
Spoločne s Českým červeným krížom a Slovenským Červeným krížom im v rámci projektu „55 miest pre dobrý skutok“ ponúkne bezplatné školenia a ukážky prvej pomoci na 35 miestach v Česku a 20 na Slovensku. Popri resuscitácii alebo pomoci pri úrazoch sa zameria aj na situácie spojené s duševným zdravím, napríklad panické ataky.
Pracovníci a dobrovoľníci neziskových organizácií sú často v každodennom kontakte s deťmi, ľuďmi so zdravotným postihnutím, rodinami a ďalšími zraniteľnými skupinami. Schopnosť správne reagovať pri úraze, náhlom kolapse alebo inej krízovej situácii preto môže byť dôležitá nielen v ich profesionálnom, ale aj bežnom živote.
„Výročie pre nás nie je len príležitosťou obzrieť sa za 55 rokmi výroby Coca-Coly v Česku a na Slovensku. Chceme, aby po ňom zostalo niečo konkrétne a užitočné. Preto sa vraciame k myšlienke, ktorá sa nám pred piatimi rokmi mimoriadne osvedčila. Vďaka školeniam získajú ľudia z neziskových organizácií praktické zručnosti, ktoré môžu využiť vo svojej práci a kedykoľvek v bežnom živote,“ uvádza Dimo Dimov, generálny riaditeľ Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Od resuscitácie až po pomoc pri panickom ataku
Školenia povedú odborní lektori Českého červeného kríža a Slovenského Červeného kríža vo veľkých mestách naprieč oboma krajinami. Podľa potrieb jednotlivých organizácií budú mať podobu dvojhodinovej prezentácie, trojhodinového interaktívneho školenia s využitím virtuálnej reality alebo štvorhodinového praktického kurzu.
Program zahŕňa resuscitáciu, pomoc pri bezvedomí či úrazoch, ale aj situácie spojené s duševným zdravím. Účastníci sa napríklad naučia, ako rozpoznať panický atak, ako naň správne reagovať a ako človeku v takejto situácii poskytnúť základnú pomoc.
Pri náhlom kolapse, bezvedomí alebo vážnom úraze často rozhodujú prvé minúty ešte pred príchodom zdravotnej záchrannej služby. Práve vtedy je kľúčové, či je na mieste niekto, kto dokáže situáciu rozpoznať, privolať pomoc a začať správny postup.
Skúsenosti Českého červeného kríža ukazujú, že samotná znalosť postupu ešte neznamená, že ho človek v krízovej situácii dokáže správne použiť. Pri výučbe sa preto ukazuje ako dôležitá možnosť si jednotlivé kroky opakovane prakticky vyskúšať a pracovať s modelovými situáciami. Praktický nácvik pomáha prekonať neistotu a umožňuje človeku získať skúsenosť s rozhodovaním a konaním pod tlakom.
„Pri prvej pomoci nestačí poznať správny postup. Rozhodujúce je dokázať ho použiť v stresovej situácii, kedy našu pomoc niekto skutočne potrebuje. Preto pri školeniach kladieme veľký dôraz na praktický nácvik a modelové situácie. Sme radi, že vďaka tomuto projektu môžeme tieto zručnosti odovzdať ľuďom z neziskových organizácií, ktorí ich môžu využiť pri svojej každodennej práci,“ uvádza Miroslava Jirůtková z Českého červeného kríža.
Pomoc naprieč Českom a Slovenskom
Na Slovensku budú školenia určené napríklad organizáciám Úsmev ako dar, Paplonik, univerzitám a ďalším spolkom a neziskovým organizáciám. V Česku sa do projektu zapoja okrem iného dlhodobí partneri systému Coca-Cola, napríklad Svetluška, Nadácia Terezy Maxovej deťom a spolupracujúce detské domovy, JA Czech, Asociácia TOM alebo partnerské univerzity.
„Každý ďalší človek, ktorý vie poskytnúť prvú pomoc, zvyšuje šancu, že sa v kritickej chvíli nájde niekto, kto bude vedieť, ako reagovať. Spojenie odbornosti Červeného kríža s dosahom neziskových organizácií preto vnímame ako zmysluplný spôsob, ako tieto znalosti dostávať priamo do komunít po celom Slovensku,“ hovorí generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová.
Projekt nadväzuje na úspešný ročník z roku 2021
Projekt nadväzuje na iniciatívu „50 miest pre dobrý skutok“, ktorú systém Coca-Cola uskutočnil pri 50. výročí výroby v roku 2021. V spolupráci s Českým a Slovenským Červeným krížom vtedy zorganizoval 50 bezplatných kurzov prvej pomoci pre pracovníkov detských domovov, sociálnych služieb a neziskových organizácií.
Absolvovalo ich viac ako 500 ľudí a projekt následne získal ocenenie Červeného kríža za podporu humanitárnej činnosti.