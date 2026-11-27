Nájdi si svojich favoritov.
Posledný novembrový zoznam REFRESHNI SI PLAYLIST ponúka mimoriadne pestrú žánrovú a zvukovú paletu, ktorá ťa prevedie od surového a melodického rapu cez organické, jazzom či soulom nasiaknuté R&B až po temnú elektroniku a alternatívny rock.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.
1. SIMILIVINLIFE feat. Loudz1 – Kto z nás?
Úvod posledného novembrového zoznamu REFRESHNI SI PLAYLIST otvárajú SIMILIVINLIFE a Loudz1, ktorí spoločne nahrali singel s názvom Kto z nás aj so sprievodným videoklipom.
Obaja interpreti priniesli do rýchleho beatu od Jacasikka surovú úprimnosť a chytľavý flow, ktorý prirodzene spája melodické pasáže s dravým rapom. Textovo sa opierajú o témy lojality, ambícií a tlaku okolia, pričom vzájomná chémia funguje na jednotku s hviezdičkou.
Vizuál od štúdia Seeya stavia na dynamických strihoch a autentických záberoch z ulice aj zo štúdia, ktoré podčiarkujú vibe ukážky z pripravovaného albumu GEMINI&PROUD.
Chcem sa ti darovať s rukami dokorán.
Chcel som ťa varovať, nevedel, ako sa zachováš.
2. Meowlau feat. Temný Rudo – Vertigo
Meowlau, ktorú môžeš poznať aj ako basgitaristku skupiny Billy Barman, spojila sily s Temným Rudom v singli Vertigo, ktorý vychádza pod hlavičkou vydavateľstva Universal Music.
Novinka s produkciou od Mateja Turcera v znamení alternatívneho rocku s prvkami elektroniky a rave mieša úprimnú výpoveď o vnútornom nepokoji, pocite odcudzenia a úzkosti z každodennej reality s potrebou nájsť úľavu v hudbe a klube. Vertigo funguje ako autentická výpoveď, ktorá sa ti dostane pod kožu.
Videoklip od Vincenta Šima má temnú atmosféru a podčiarkuje surovosť ukážky z pripravovaného albumu Armagedon, ktorý má plánovaný dátum vydania 2. februára 2027.
Nemám dosť, fakt nemám dosť.
Len čakám, kedy už príde plot twist.
3. Paulie Garand & ODD – Voda z fontán
Paulie Garand a talentovaný producent ODD spojili myšlienky a nahrali album Voda z fontán, ktorý osviežuje rapovú scénu autentickou atmosférou.
LP, ktoré vyšlo pod hlavičkou Corso Records, obsahuje 12 plnohodnotných trackov a trvá približne 40 minút čistého času, pričom medzi hosťami nájdeš napríklad speváčku Marie April, Sebastiana či MC Geya. Paulie v beatoch ušitých na mieru už tradične bilancuje životné cesty, vzťahy aj lásku k umeniu, avšak stále veľmi zaujímavým spôsobom.
Voda z fontán nie je o naháňaní trendov, ale o čistej láske k rapu.
4. YFN Lucci – 4th & 1.
Atlantský raper YFN Lucci predstavil videoklip k tracku 4th & 1. z albumu everything i said i am. / everything she said she is., ktorý vydal minulý piatok.
Novinka s beatom od producentov hrtonice (heart on ice, pozn. redakcie) a MST stavia na typickom melodickom prejave a naliehavej emócii. Názov 4th & 1. odkazuje na moment v americkom futbale, keď zostáva jediný pokus na rozhodujúci posun vpred – a v rovnakom duchu sa nesie aj text, v ktorom Lucci otvorene bilancuje svoju doterajšiu cestu, tlak okolia, lojalitu aj nutnosť ustáť ťažké chvíle.
Sprievodný videoklip má uvoľnený vibe a netlačí na zbytočné efekty, ale ukazuje prirodzenú polohu rapera.
Too many times I done went broke, but it was all so destined.
Too late to give up on you now, sh*t, I got too much invested.
5. Kanye West – OUT OF MY MIND
Kanye West, respektíve Ye, opäť posunul hranice svojho zvuku, tentoraz v singli OUT OF MY MIND, ktorý ťa okamžite pohltí svojou magnetizujúcou atmosférou.
Novinka s produkciou, pod ktorou sú podpísaní aj Che Pope a 1010benja, stojí na surovosti, ostrých basoch, hypnotických synťákoch a nekompromisnej energii. 49-ročný rodák z Atlanty v texte balansuje medzi nepochopením okolia a absolútnou umeleckou slobodou. OUT OF MY MIND nie je stávkou na istotu pre rádiá, ale odvážnym vyjadrením interpreta, ktorý si stále ide vlastnou cestou.
Must be out of my mind (I can't believe my eyes).
I ain't felt this way in a long time (my heart's been through many trials).
6. 6LACK – Vault 6
R&B vizionár z Atlanty – 6LACK – tento týždeň prekvapil svojich fanúšikov vydaním EP s názvom Vault 6, v ktorom otvoril svoj hudobný archív a ponúkol charakteristickú dávku autentických emócií aj melanchólie.
Projekt priniesol kolekciu 5 nevydaných trackov, v ktorých sa mieša alternatívne R&B s jemnými trapovými prvkami a nezameniteľným hlasom interpreta narodeného v Baltimore. Minimalistické produkcie nechali vyniknúť každé slovo a vytvorili priestor na hlboké zamyslenie.
7. Jorja Smith – What Are The Odds (The Afterparty)
Veľkú radosť nám urobil aj release projektu What Are The Odds (The Afterparty), pod ktorým je podpísaná britská R&B hviezda Jorja Smith a ktorý predstavuje rozšírenú verziu albumu z augusta 2026.
LP so 4 novými, upravenými verziami trackov plynule mieša zamatové R&B, soul a klubovú elektroniku do podmanivého celku, ktorý pôsobí uvoľnene, ale zároveň mimoriadne osobne. Nemáme žiadne výhrady.
BONUS: Harry Styles – Coming Up Roses (Live from Funkhaus)
Harry Styles opäť ukazuje, že jeho najsilnejšou zbraňou je bezprostrednosť a živá energia.
V upravenej verzii tracku Coming Up Roses z albumu Kiss All The Time. Disco, Occasionally. vymenil štúdio za intímny zážitok priamo z kultúrneho centra Funkhaus v sprievode malého orchestra a výsledok je božský. Vychutnaj si dôkaz toho, že kvalitná hudba nepotrebuje pozlátko – stačí silná melódia, autentický prejav a atmosféra, ktorá ťa úplne pohltí.
Just for tonight, let's go hangover chasing.
And I'll talk your ear off about why it's safe.