Zabudni na tichý luxus.
Tohtoročnú jesennú a zimnú sezónu ovládol trend bizarnej obuvi, pričom platí pravidlo – čím bláznivejšie, tým lepšie.
Návrhári aj módne domy sa predbiehajú v tom, kto pošle do ulíc výraznejšiu siluetu, ktorá upúta pozornosť už z diaľky, pričom na virálny hit sa najnovšie menia rybárske gumáky nad kolená z kolekcie Cruise 2027 od Chanel.
Napriek astronomickej cenovke na úrovni 2 600 eur sa kontroverzný model v obchodoch predáva rýchlejšie ako ikonické kabelky a na sociálnych sieťach vyvoláva vlnu reakcií.
Odvážny kúsok je dielom kreatívneho riaditeľa Matthieho Blazyho, ktorý našiel inšpiráciu v pobrežnej atmosfére francúzskeho letoviska Biarritz, kde sa konala aj prehliadka kolekcie Cruise 2027.
Rybárske gumáky, ktoré sú k dispozícii v dvoch vyhotoveniach s ostrými farebnými kontrastmi, síce môžeš nosiť v slnečnom počasí aj v daždi, ale skutočný zmysel dávajú až počas poriadneho lejaku – alebo s blížiacimi sa Vianocami pri výlove kaprov z veľkých nádrží. Vďaka výške do polovice stehien ťa udržia v suchu.
Napriek tomu, že podobné čižmy patria do portfólia francúzskeho módneho domu už desaťročia, sezónna novinka pôsobí vďaka extrémne predĺženej siluete a farebným prvkom mimoriadne sviežo.
Na záberoch z móla v galérii môžeš vidieť obe vyhotovenia – biela verzia dostala výraznú zelenú podrážku s čiernou špicou, zatiaľ čo čiernu verziu dopĺňa žiarivo žlté lemovanie masívnej podrážky. V kombinácii s pletenými plaveckými čiapkami s charakteristickým logom „CC“ a minimalistickými stylingmi pripomínajú presne ten typ funkčnej obuvi, v ktorej sa rybári brodia vodou za svojím ranným úlovkom – len s luxusným parížskym dotykom.
Ak by si si však myslel/-a, že tieto mierne komiksové gumáky zostanú len kuriozitou z prehliadkového móla, realita v obchodoch Chanel hovorí niečo úplne iné. Podobne ako pri bosých sandáloch, aj po týchto čižmách sa po naskladnení okamžite zaprášilo. Napriek tomu, že sú vyrobené z prírodného kaučuku a stoja v prepočte približne 2 600 eur.
Na sociálnych sieťach sa už rozbehla vlna virálnych videí – personal shopperka Marci Hirshleifer Penn si vyskúšala bielu verziu so zelenou podrážkou a červenými, respektíve modrými prvkami, a s nadhľadom okomentovala, že ide o absolútny zberateľský kúsok, nad ktorým netreba váhať.
Zatiaľ čo niektorí komentujúci novinku s logom Chanel milujú, ostatní nad gumákmi len krútia hlavami.
Ešte ďalej zašiel filipínsky influencer Bryan Yambao, ktorý čiernu verziu otestoval priamo v prírode – vošiel v nich do vody a pózoval na skale ako malá morská víla v čiernych kožených šortkách a s kožušinovými rukavicami.
Z pohľadu súčasnej high fashion je fascinujúce sledovať, ako sa hranica medzi čistým gýčom, pracovným odevom a najvyšším luxusom definitívne stiera.
Blazy výborne rozumie psychológii trhu – zatiaľ čo jeho nositeľné lodičky generujú stabilné predaje, tieto na prvý pohľad absurdné kúsky budujú okolo módneho domu kultúrny rozruch a zberateľskú hodnotu. V ére, keď je internet presýtený minimalistickým tichým luxusom, vyhráva ten, kto dokáže vzbudiť emóciu – aj keby to malo byť prostredníctvom rybárskych gumákov.
Otázka na záver znie jednoducho – minul/-a by si niekoľkomesačnú splátku hypotéky za rybárske gumáky? Možno to znie šialene, ale módna história ukazuje, že práve polarizujúce modely môžu mať o desaťročia dvojnásobnú, ale aj trojnásobnú hodnotu.