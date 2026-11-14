NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad

Novinka bude v predaji od 17. novembra.
Spolupráca dvoch gigantov, ktorá od svojho vzniku prepisuje pravidlá moderného šatníka, posúva hranice medzi funkčnosťou a estetikou na ďalšiu úroveň.
NikeSKIMS predstavuje novú Retro Sport Collection, ktorá čerpá inšpiráciu z nadčasovej atletickej DNA Nike a premieňa ju na sofistikovaný, nenútený mestský štýl do chladného počasia.
Hlavnou hviezdou je nová verzia ikonických bežeckých tenisiek NikeSKIMS Waffle Racer. Model si zachoval charakteristický nízky profil aj vaflovú podrážku s rukopisom Nike, ale vďaka rukopisu Kim Kardashian a návrhárskeho tímu Skims získal jemnejší, high fashion výraz.
NikeSKIMS Waffle Racer budú v predaji v troch vyhotoveniach – „Baroque Brown / Velvet Brown“, „Light Bone / Varsity Red“ a „Thunder Blue“, ktoré dokonale ladia so zvyškom modelov oblečenia a doplnkov.
Retro Sport Collection, ktorá dorazí na pulty obchodov už 17. novembra, stavia na premyslenom systéme vrstvenia – od kúskov kopírujúcich siluetu tela až po uvoľnené oversized strihy.
Zvučný collab priniesol aj úplne nový materiál Vintage Sport Fleece – ťažkú, mimoriadne mäkkú bavlnenú teplákovinu s vintage grafikou. Rozširuje tiež obľúbený rad Matte o modely s kontrastným lemovaním či šnurovaním a zároveň posilňuje zimný šatník o teplé vrchné vrstvy ako sú prešívané bundy či puffer kabáty.
Výsledkom je ukážkové prepojenie športového dedičstva Nike a súčasnej minimalistickej estetiky Skims, ktoré nepôsobí ako obyčajné oblečenie do posilňovne, ale ako sebavedomá módna výpoveď na každý deň.
Viac detailov nájdeš na webe.