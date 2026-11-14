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NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad
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dnes 14. novembra 2026 o 14:28
Čas čítania 1:24
Richard Balog

NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad

NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad
Zdroj: Nike
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Novinka bude v predaji od 17. novembra.

Spolupráca dvoch gigantov, ktorá od svojho vzniku prepisuje pravidlá moderného šatníka, posúva hranice medzi funkčnosťou a estetikou na ďalšiu úroveň.

NikeSKIMS predstavuje novú Retro Sport Collection, ktorá čerpá inšpiráciu z nadčasovej atletickej DNA Nike a premieňa ju na sofistikovaný, nenútený mestský štýl do chladného počasia.

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Hlavnou hviezdou je nová verzia ikonických bežeckých tenisiek NikeSKIMS Waffle Racer. Model si zachoval charakteristický nízky profil aj vaflovú podrážku s rukopisom Nike, ale vďaka rukopisu Kim Kardashian a návrhárskeho tímu Skims získal jemnejší, high fashion výraz.

NikeSKIMS Waffle Racer budú v predaji v troch vyhotoveniach – „Baroque Brown / Velvet Brown“, „Light Bone / Varsity Red“ a „Thunder Blue“, ktoré dokonale ladia so zvyškom modelov oblečenia a doplnkov.

Retro Sport Collection, ktorá dorazí na pulty obchodov už 17. novembra, stavia na premyslenom systéme vrstvenia – od kúskov kopírujúcich siluetu tela až po uvoľnené oversized strihy.

Zvučný collab priniesol aj úplne nový materiál Vintage Sport Fleece – ťažkú, mimoriadne mäkkú bavlnenú teplákovinu s vintage grafikou. Rozširuje tiež obľúbený rad Matte o modely s kontrastným lemovaním či šnurovaním a zároveň posilňuje zimný šatník o teplé vrchné vrstvy ako sú prešívané bundy či puffer kabáty.

Výsledkom je ukážkové prepojenie športového dedičstva Nike a súčasnej minimalistickej estetiky Skims, ktoré nepôsobí ako obyčajné oblečenie do posilňovne, ale ako sebavedomá módna výpoveď na každý deň.

Viac detailov nájdeš na webe.

 
 
 
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Príspevok, ktorý zdieľa SKIMS (@skims)

Nike, Inc. je najväčší svetový výrobca a predajca športovej obuvi, oblečenia a vybavenia so sídlom v meste Beaverton v štáte Oregon. Značku založili Phil Knight a Bill Bowerman v roku 1964 pod názvom Blue Ribbon Sports, pričom v roku 1971 prijala meno gréckej bohyne víťazstva Nike. Vďaka známemu sloganu „Just Do It“, prelomovým inováciám a partnerstvám so svetovými športovcami predstavuje globálnu kultúrnu ikonu, pričom vo fiškálnom roku 2025 dosiahli tržby Nike, Inc. približne 41,8 miliardy eur.
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Zdroj: nike.com
Foto: Nike
Náhľadový obrázok: Nike
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