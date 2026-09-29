Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov

Britská streetwearová značka ti do chladného počasia nabalí všetko, len nie skromnosť.
Po nadupanej kolekcii Fall 2026, ktorá obsahuje aj collab s Avirex, predstavuje značka Palace Skateboards pokračovanie v podobe modelov na sezónu Winter 2026. Novinka je postavená na hrubých vrchných vrstvách, ktoré si berú inšpiráciu z armády aj športu a nemali by problém obstáť v uliciach Bratislavy či Prahy.
Najvýraznejším kúskom kolekcie je letecká bunda B-15 s kapucňou zo šerpovej kože – moderná verzia klasického pilotského strihu. Pozornosť si zaslúžia aj oversized páperové bundy v materiálovej úprave z ripstopu, cyklistická bunda v svetlomodrej a tmavomodrej alebo denimové kúsky s kožušinou lemovanou kapucňou. Páperové bundy „Pertex“ v červenej a hnedej dopĺňa parka s kožušinovou kapucňou a pletený sveter so zvieracou potlačou.
Vracia sa aj maskáčový vzor „Realtree“. Palace Skateboards ho tentoraz nenechal na jednom kúsku, ale roztiahol ho na nohavice, bundy, hokejové dresy, košele aj klobúky.
Skvelo vyzerá tiež collab s komiksom 2000 AD. Postava Judge Dredda sa objavuje na čierno-žltej bunde, sieťovaných dresoch, mikinách, tričkách aj čiapkach. Druhou spoluprácou je séria modelov s motívom Vauxhall 1995 (posledný výrobný rok modelu Cavalier Mark III, pozn. redakcie), ktoré ponúkajú nostalgický pohľad na britskú automobilovú kultúru 90. rokov.
Doplnky nemajú jednotnú tému – nájdeš medzi nimi postroj pre psa, remienok na telefón, kravaty, zapaľovače, klasické čiapky s logom New Era, skateboardové dosky aj taniere.
Kolekcia Winter 2026 od Palace Skateboards bude v predaji od 2. októbra o 11:00 britského času v online obchode značky.