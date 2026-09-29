Feed Explore
Feed Explore Profil
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
0
0
0
dnes 29. septembra 2026 o 14:51
Čas čítania 1:18

Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov

Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
Zdroj: Palace Skateboards
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Britská streetwearová značka ti do chladného počasia nabalí všetko, len nie skromnosť.

Po nadupanej kolekcii Fall 2026, ktorá obsahuje aj collab s Avirex, predstavuje značka Palace Skateboards pokračovanie v podobe modelov na sezónu Winter 2026. Novinka je postavená na hrubých vrchných vrstvách, ktoré si berú inšpiráciu z armády aj športu a nemali by problém obstáť v uliciach Bratislavy či Prahy.

Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU 28. septembra 2026 o 9:38
Palace Skateboards, Winter 2026
Zdroj: Palace Skateboards

Najvýraznejším kúskom kolekcie je letecká bunda B-15 s kapucňou zo šerpovej kože – moderná verzia klasického pilotského strihu. Pozornosť si zaslúžia aj oversized páperové bundy v materiálovej úprave z ripstopu, cyklistická bunda v svetlomodrej a tmavomodrej alebo denimové kúsky s kožušinou lemovanou kapucňou. Páperové bundy „Pertex“ v červenej a hnedej dopĺňa parka s kožušinovou kapucňou a pletený sveter so zvieracou potlačou.

Vracia sa aj maskáčový vzor „Realtree“. Palace Skateboards ho tentoraz nenechal na jednom kúsku, ale roztiahol ho na nohavice, bundy, hokejové dresy, košele aj klobúky.

Skvelo vyzerá tiež collab s komiksom 2000 AD. Postava Judge Dredda sa objavuje na čierno-žltej bunde, sieťovaných dresoch, mikinách, tričkách aj čiapkach. Druhou spoluprácou je séria modelov s motívom Vauxhall 1995 (posledný výrobný rok modelu Cavalier Mark III, pozn. redakcie), ktoré ponúkajú nostalgický pohľad na britskú automobilovú kultúru 90. rokov.

Odporúčané
Červený koberec na Venice Film Festival 2026. Kto vyzeral lepšie – George Clooney s manželkou Amal alebo Beckhamovci? Červený koberec na Venice Film Festival 2026. Kto vyzeral lepšie – George Clooney s manželkou Amal alebo Beckhamovci? 10. septembra 2026 o 17:00
Palace Skateboards, Winter 2026
Zdroj: Palace Skateboards

Doplnky nemajú jednotnú tému – nájdeš medzi nimi postroj pre psa, remienok na telefón, kravaty, zapaľovače, klasické čiapky s logom New Era, skateboardové dosky aj taniere.

Kolekcia Winter 2026 od Palace Skateboards bude v predaji od 2. októbra o 11:00 britského času v online obchode značky.

Palace Skateboards, Winter 2026 Palace Skateboards, Winter 2026 Palace Skateboards, Winter 2026 Palace Skateboards, Winter 2026
Zobraziť galériu
(40)
Palace Skateboards je skateboardová značka, ktorú založili Lev Tanju, Gareth Skewis a Marshall Taylor v roku 2009 v Londýne. Je známa výraznými odkazmi na 90's streetwear estetiku, popkultúru a limitovanými spoluprácami. Značka má obchody v Londýne, New Yorku, Los Angeles, Tokiu, Soule a Hongkongu. Podľa finančných výkazov dosiahol obrat Palace Skateboards za rok 2025 približne 39,75 milióna eur.
Odporúčané
Tenisový kurt aj tribúny ako prehliadkové mólo. Pozri si najlepšie outfity z US Open 2026 Tenisový kurt aj tribúny ako prehliadkové mólo. Pozri si najlepšie outfity z US Open 2026 8. septembra 2026 o 17:00
Odporúčané
Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU 28. septembra 2026 o 9:38
Odporúčané
Červený koberec na Venice Film Festival 2026. Kto vyzeral lepšie – George Clooney s manželkou Amal alebo Beckhamovci? Červený koberec na Venice Film Festival 2026. Kto vyzeral lepšie – George Clooney s manželkou Amal alebo Beckhamovci? 10. septembra 2026 o 17:00
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: palaceskateboards.com
Foto: Palace Skateboards
Náhľadový obrázok: Palace Skateboards
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION
Odporúčame
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
dnes o 07:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
20. 9. 2026 14:00
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
Refresher Club
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
včera o 17:00
Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu?
Refresher Club
Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu?
pred 20 minútami
Kto má tento týždeň meniny? 👀
Sponzorovaný obsah
Kto má tento týždeň meniny? 👀
21. 9. 2026 8:30
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Krimi Bratislava
Viac
Finančná správa odhalila prípady so škodou vyše 771 miliónov eur. Počet trestných oznámení je najvyšší za tri roky
pred 39 minútami
Od 1. októbra čaká vodičov na Slovensku veľká zmena. Štát zastropuje marže čerpacích staníc
pred hodinou
„Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
25. 9. 2026 16:00
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
Sponzorovaný obsah
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
včera o 14:00
Milan Fashion Week 2026 odštartoval: Takto vyzeral Vogue World v Miláne
Milan Fashion Week 2026 odštartoval: Takto vyzeral Vogue World v Miláne
23. 9. 2026 10:15
Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU
Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU
včera o 09:38
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
pred 3 dňami
L’Oréal Paris premenil mólo na hviezdnu šou
L’Oréal Paris premenil mólo na hviezdnu šou
dnes o 10:29
Viac z Gastro Všetko
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
SÁNG má novinky: väčšie porcie, nové jedlá aj drinky
10. 9. 2026 9:20
Viac z Tech Všetko
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Nové Beats 360 menia pravidlá dizajnu. Vzhľad si prispôsobíš podľa nálady
23. 9. 2026 12:31
Multiplayer pre GTA 6 dorazí zrejme až v roku 2027
18. 9. 2026 8:30
Viac z Hudba Všetko
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
pred 3 dňami
Takto vyzerá, keď si koncert užívaš na 100 %
pred 3 dňami
Taylor Swift vydala videoklip k „Patient Zero“. Zahrala si v ňom s Dakotou Johnson a Colinom Farrellom
včera o 14:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu?
Zdravie
pred 18 minútami
Refresher Club
Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu?
pred 18 minútami
Pracujem ako novinárka, z médií mám titul z jednej z najlepších škôl na svete. A napriek tomu mi nadmerný čas strávený na telefóne narúša vzťahy, prácu a každodenný život. Takto som sa, aspoň čiastočne, vymanila z problému.
Ktorý z týchto seriálov podľa teba nepatrí do jesenného výberu?
Ktorý z týchto seriálov podľa teba nepatrí do jesenného výberu?
pred 18 minútami
REJECT MODERNITY, EMBRACE TRADITION 🤖
REJECT MODERNITY, EMBRACE TRADITION 🤖
pred 58 minútami
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
pred hodinou
Na Nivách oficiálne otvorili prevádzku tōgō, kde si dáš čerstvé onigiri inšpirované Japonskom
Na Nivách oficiálne otvorili prevádzku tōgō, kde si dáš čerstvé onigiri inšpirované Japonskom
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
dnes o 07:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
včera o 16:20
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
včera o 15:08
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 3 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
dnes o 07:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 3 dňami