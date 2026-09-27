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Slovák nás zasvätil do tajov práce mužského profesionálneho spoločníka.
„Bola realitná maklérka. Predávala, alebo mala v správe nejaký byt a navhrla mi, aby sme si v ňom spolu užili. Chcela si to nafilmovať a ja som súhlasil pod podmienkou, že na videu nebude vidieť moju tvár.“
Takto spomína Tomáš – ktorý vystupuje aj pod prezývkou Gigolo Bratislava – na svoje úplne prvé stretnou so ženou za peniaze. V rozhovore pre Refresher nám porozprával o tom, ako sa k tejto práci dostal, aké ženy najčastejšie vyhľadávajú jeho služby, ale aj o tom, koľko si za ne účtuje.
- Či necíti tlak, že musí podať výkon v posteli, pretože mu za to ženy platia.
- Čo robí, keď mu klientka nepríde atraktívna.
- Či chce mať niekedy rodinu a ako si myslí, že táto práca ovplyvní jeho budúce vzťahy.
- Prečo si podľa neho ženy platia profesionálov, keď môžu ísť večer do baru, kde určite nájdu „one night stand“.
- Ako mu jedna klientka zaplatila za to, aby s ňou vyskúšal trojku s ďalšou ženou.
- Koľko si zarobí gigolo na Slovensku a či sa tým dá uživiť.
Prezradil nám tiež, čo ho táto práca naučila o ženských túžbach a potrebách, či sa niekedy už stretol kvôli nej s predsudkami, a akú najneobvyklejšiu požiadavku dostal od klientky:
„Jedna žena mi zaplatila za to, aby som ju pripravil o panenstvo. Vzhľadom na túto požiadavku bola už staršia, mala okolo 30 rokov. Pri našej prvotnej komunikácii spomenula, že nemá čas na bežné zoznamovanie. Pýtal som sa jej, či by nechcela radšej počkať na to, kým si nájde partnera, no bola na 100 % rozhodnutá, tak som jej nakoniec vyhovel.“
V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy o nej hovoríme nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sme to zmenili.
Naposledy sme vyskúšali erotické pomôcky pre mužov a vyspovedali lektorku intimity, ktorá nám prezradila, čo muži v milostnom živote veľmi podceňujú, hoci ženám na tom záleží. Pridaj sa do Refresher Clubu aj ty a získaj neobmedzený prístup ku všetkým článkom, ale aj ďalšie zaujímavé benefity.
Ako si sa dostal k práci gigola?
Väčšina sexuálnych vzťahov a partnerstiev býva dlhodobá, no ja som nemal čas na bežný vzťah. Vyhľadával som preto skôr kamarátstva s výhodami. Chcel som zistiť, či majú o niečo krátkodobejšie záujem aj ženy, zaregistroval som preto na internetovej zoznamke. Zistil som, že áno a nie je ich málo.
V tom čase som sa zoznamoval s tantrou. Hľadal som možnosti, ako si zarobiť, a keďže som zo zoznamiek vedel, že aj ženy majú záujem o erotické služby, urobil som si kurz u jednej z masérok. Nakoniec som začal ponúkať masáže spoločne aj s ďalšími službami.
Kde si vyhľadával svoje prvé klientky?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či necíti tlak, že musí podať výkon v posteli, pretože mu za to ženy platia.
- Čo robí, keď mu klientka nepríde atraktívna.
- Prečo si podľa neho ženy platia profesionálov, keď môžu ísť večer do baru, kde určite nájdu „one night stand“.
- Ako mu jedna klientka zaplatila za to, aby s ňou vyskúšal trojku s ďalšou ženou.
- Koľko si zarobí gigolo na Slovensku a či sa tým dá uživiť.