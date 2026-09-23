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„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
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dnes 23. septembra 2026 o 7:00
Čas čítania 9:46

„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov

„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
Zdroj: Unsplash/NeONBRAND
Radka Klučárová
Radka Klučárová
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Na prosbu žien zvádzajú cudzích partnerov, aby preverili ich vernosť. Niektoré testujú za peniaze, iné zadarmo. Jedna z nich nám prezradila, prečo to robí, čo všetko je ochotná podstúpiť a aké reakcie mužov ju najviac prekvapili.

Čo by si robila, keby si mala podozrenie, že ťa tvoj partner podvádza? Prehľadala by si mu mobil a osobné veci? Sledovala by si ho, alebo rovno konfrontovala so svojimi obavami a očakávala od neho úprimnosť? Ženy (aj muži) sú tvory vynaliezavé. Na internete funguje množstvo uzavretých skupín, kde si ľudia nezištne pomáhajú odhaliť prelietavosť partnera.

Na jednu takúto komunitu v susednom Poľsku sme sa pozreli. Dámy si hovoria „testerky vernosti“ a fungujú na jednoduchom princípe. Žena napíše prosbu o pomoc, v ktorej opíše svojho partnera, niekedy aj pomerne podrobne vrátane jeho preferencií. Potom sa už len hlásia dobrovoľníčky, ktoré kritériá spĺňajú.

Nechcem, aby iné ženy cítili to, čo som cítila a stále cítim ja. Chcela by som im ušetriť čo najviac bolesti.

„Chcela by som si otestovať svojho chlapa. Mám pocit, že si v poslednom čase vymieňa správy s náhodnými ženami, ktoré spoznáva v práci. Neviem, či by samotné napísanie na sociálnych sieťach prinieslo nejaký výsledok, pretože na to by podľa mňa nereagoval. Ak by sa však našla nejaká žena, ktorá by bola ochotná skúsiť aj niečo také, rada by som videla výsledok. Možno by ma to upokojilo,“ píše anonymná členka skupiny.

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„Hľadám testerku na otestovanie môjho priateľa. Obávam sa, že predo mnou niečo skrýva. Išlo by len o výmenu niekoľkých správ, nezáväzný návrh na zoznámenie či pozvanie na stretnutie – samozrejme bez toho, aby k samotnému stretnutiu došlo. Som len zvedavá, ako by zareagoval, či by mal záujem a či by mi o tom povedal. Má 24 rokov, no preferuje staršie ženy, približne okolo tridsiatky. Ideálne brunetky, prípadne ryšavky. Blondínky nemá rád,“ píše ďalšia. Ženy v skupine zverejňujú podobné správy niekoľkokrát denne. Chcú testovať partnerov na rôznych platformách, sociálnych sieťach, zoznamkách aj erotických stránkach.

tinder date, randenie
Zdroj: Paramount Pictures

Komunikácia s potenciálnymi dobrovoľníčkami sa následne presúva do súkromných správ, kde si dohodnú podmienky. „Testerky“ by mali ženám po dohode hlásiť každý krok a reakciu mužov – či na ich správy odpisujú, a ak áno, ako. Zisťujú, či chcú komunikáciu ďalej rozvíjať, či majú záujem o osobné stretnutie, prípadne či sa neštítia posielať náhodnej žene explicitné fotky. Chcú vedieť aj to, ako sa muži vyjadrujú o svojej partnerke a či ju pred druhou ženou vôbec priznajú.

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V tomto článku si prečítaš:
  • Čo Adriannu pri testovaní mužov prekvapilo najviac.
  • Prečo dôkazy od neprofesionálnych testeriek nemusia byť použiteľné v rozvodovom konaní.
  • Aký je rozdiel medzi testovaním partnera náhodnou ženou z internetu a detektívnou kanceláriou.
  • Aké podmienky musí spĺňať profesionálne testovanie a koľko stojí.
  • Ako ženy reagujú, keď sa dozvedia o partnerovej nevere.
  • Čo si o testovaní partnerov myslí psychologička a čo podľa nej táto potreba vypovedá o vzťahu.

Chce pomôcť iným ženám

Jednou zo žien, ktoré takto testujú mužov pre iné ženy, je aj Adrianna. Sama si svojho partnera týmto spôsobom preverovať nechce. K „testovaniu“ sa dostala po vlastnej skúsenosti s neverou. Jej dnes už bývalý manžel ju po 18 rokoch vzťahu a dvoch deťoch podvádzal. „Nechcem, aby iné ženy cítili to, čo som cítila a stále cítim ja. Chcela by som im ušetriť čo najviac bolesti,“ vysvetľuje.

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Robí to bez nároku na odmenu a priznáva, že k celej aktivite má sama ambivalentný vzťah. Ženám, ktoré ju požiadajú o pomoc, dokonca odporúča skôr terapiu. „Podľa mňa podpora takéhoto konania, ktoré vo všeobecnosti považujem za toxické, ženám nepomáha,“ hovorí. Namiesto ďalšieho preverovania by podľa nej bolo užitočnejšie zamyslieť sa nad tým, prečo si vyberajú určitých partnerov, alebo prejaviť viac pochopenia inej žene, ktorá sa ocitla v podobnej situácii.

Do vzťahu sa tým vnáša manipulácia, pretože partner nemá možnosť reagovať v prirodzenej situácii, ale je zámerne vystavený skúške, o ktorej nevie.

vzťah, rande, muž a žena
Zdroj: Pexels/Edward Eyer

Samotné testovanie pritom podľa nej nemusí zájsť ďaleko. „Myslím si, že samotné dohodnutie si stretnutia je dostatočné. Nemusím sa s nikým skutočne stretnúť,“ hovorí Adrianna. Každý test si najprv prejde so ženou, ktorá ju osloví – zisťuje, aké má dôvody na preverovanie partnera a čo chce testom zistiť. Následne si robí screenshoty celej komunikácie a podľa dohody zisťuje, kam má konverzáciu smerovať.

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Nie všetci muži pritom na jej pokusy o kontakt reagujú a zatiaľ sa jej nestalo, že by muž odhalil, že je testerka. Naopak, jeden z mužov ju prekvapil tým, že hneď na začiatku jasne povedal, že má partnerku. „Povedal, že sa môžeme rozprávať o rôznych témach, ale že je zadaný,“ opisuje.

Testovanie môže skončiť fiaskom

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Kam až môže testerka zájsť.
  • Čo Adriannu pri testovaní mužov prekvapilo najviac.
  • Prečo dôkazy od neprofesionálnych testeriek nemusia byť použiteľné v rozvodovom konaní.
  • Aký je rozdiel medzi testovaním partnera náhodnou ženou z internetu a detektívnou kanceláriou.
  • Aké podmienky musí spĺňať profesionálne testovanie a koľko stojí.
  • Ako ženy reagujú, keď sa dozvedia o partnerovej nevere.
  • Čo si o testovaní partnerov myslí psychologička a čo podľa nej táto potreba vypovedá o vzťahu.
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Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
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KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00