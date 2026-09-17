Máš dosť dating appiek? Prihlás sa na Refresher Speed Dating, možno tam čaká tvoj nový match

Vidíme sa 24. septembra na Sundecku.
Swajpovanie, nekonečné vypisovanie a konverzácie, ktoré po troch správach vyšumia do stratena? Tentoraz to môžeš skúsiť inak. Refresher Speed Dating sa vracia v ďalšom vydaní a tentoraz sa presúva na Sundeck.
Čaká ťa večer plný príjemných rozhovorov, nových ľudí a možno aj match, ktorý neskončí iba v histórii konverzácií. A že tento formát dokáže fungovať, už vieme – z prvého Refresher Speed Datingu odišla polovica účastníkov s matchom, pričom niektorí si odniesli až štyri vzájomné zhody.
Ak máš teda dating appiek už dosť alebo chceš jednoducho spoznať niekoho nového bez small talku a týždňov vypisovania, teraz máš ďalšiu šancu skúsiť to face to face.
📅 KDE: Sundeck
🪙 Vstupné: 25 € (lístky sa kupujú vopred, inštrukcie ti pošleme mailom)
👉 Pre prihlásenie vyplň tento dotazník.
👀 Ak si sa už registroval*a na náš predošlý Speed Dating, skontroluj si v najbližších dňoch mailovú schránku.
Okrem samotných speed dating kôl budú počas večera pripravené aj ďalšie aktivity, takže ak si s niekým sadneš, môžete si spoločný čas ešte trochu predĺžiť.
Po oficiálnej časti si napríklad môžete vo dvojici zatočiť kolesom šťastia a vyhrať drink na bare alebo žreby the GAME od TIPOS. Stačí prísť ku kolesu počas voľnej časti večera a spoločne skúsiť šťastie.
Malý bonus bude čakať aj priamo na stoloch. Počas svojho rande sa môžete rozhodnúť, či spoločne zotriete pripravený žreb. Ak sa na vás usmeje šťastie, môžete od TIPOSu vyhrať jazdu na speedboate na Dunaji priamo zo Sundecku.
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Refresher Speed Dating je kurátorovaný – to znamená, že účastníci nebudú vyberaní náhodne. Každý záujemca musí vyplniť krátky prihlasovací formulár, vďaka ktorému ho lepšie spoznáme. Na základe všetkých odpovedí vytvoríme skupinu, v ktorej majú ľudia najväčšiu šancu nájsť ten správny match.
Po odoslaní formulára sa ozveme tým, ktorých vyberieme do aktuálnej skupiny. Následne od nás dostanú link na kúpu lístka.
Ak sa nám tentokrát nepodarí nájsť pre teba vhodnú kombináciu, neznamená to, že nie si „fit“ – len skladáme inú zostavu. V takom prípade ťa automaticky zaradíme na waiting list pre ďalší termín.