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Vyšetrovateľka paranormálnych javov nám v rozhovore prezradila, aké pocity v nej dom vzbudzoval, čo nevysvetliteľné sa jej počas jeho návštevy stalo, ale i to, koľko za tento zážitok zaplatila.
Aneta navštívila miesto činu jednej z najväčších kriminálnych záhad americkej histórie. So svojou sestrou a kamarátom strávila noc v takmer dvestoročnom dome v mestečku Fall River v štáte Massachusetts, ktorý preslávili krvavé vraždy z roku 1892.
Neznámy páchateľ tu sekerou brutálne zmasakroval Andrewa Bordena a jeho manželku Abby. Hlavnou podozrivou sa nakoniec stala práve Andrewova dcéra Lizzie. Hoci ju porota pred súdom zbavila viny, mnohí ľudia sú dodnes presvedčení, že zločin nemohol spáchať nikto iný. Pre množstvo nezodpovedaných otázok sa z dvojnásobnej vraždy stala popkultúrna legenda.
- Koľko Aneta zaplatila za noc v dome a či v ňom boli sami.
- Či sa tam nachádzal pôvodný nábytok a vybavenie.
- Aké pocity z miesta mala a čo nevysvetliteľné sa jej tam stalo.
- Či podľa Anety skutočne spáchala vraždy Lizzie Borden.
- V akom stave bol hrob údajnej vrahyne, ktorý Aneta navštívila.
- Prečo je podľa youtuberky nesprávne prirovnávať Lizzie Borden k Dahmerovi.
Ľudia, ktorí dom navštívili, tvrdia, že v ňom straší. Aneta nám v rozhovore prezradila, aké pocity v nej ikonické sídlo hrôzy vzbudzovalo, koľko za tento mrazivý zážitok zaplatila, ale aj to, či sa im počas pobytu stalo niečo nevysvetliteľné.
„Najsilnejší moment prišiel, keď sme sa snažili od duší zistiť, kto spáchal vraždy. Na okraj skrinky som nastražila penovú kocku, ktorá sama od seba spadla. Nikdy predtým sa mi nič podobné nestalo. Keď som neskôr búchala do skrinky, aby som ju zhodila, kocka už nespadla,“ spomína Aneta.
Youtuberka a vyšetrovateľka paranormálnych javov nám tiež vysvetlila, aké rôzne podivnosti prípad Lizzie Borden sprevádzali a prečo má strach, že ju tvorcovia pripravovaného seriálu Monsters vykreslia inak, než v skutočnosti bola:
„Bojím sa, že z nej urobia vypočítavú šialenkyňu, podobne ako predtým z Dahmera. Keď týchto dvoch ľudí porovnám, Lizzie mi nepríde takto vypočítavá ani narušená – skôr mám pocit, že jednoducho nevidela inú cestu von zo svojej situácie.“
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Kedy si bola v dome Lizzie Borden a kde presne sa nachádza?
Boli sme tam ešte v roku 2024. V podstate išlo o tú istú cestu, v rámci ktorej sme so sestrou a s naším kamarátom Portym navštívili aj The Conjuring House. Dom sa nachádza v mestečku Fall River v štáte Massachusetts.
Bolo ťažké sa tam dostať? Koľko dopredu si si to bookovala?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko Aneta zaplatila za noc v dome a či v ňom boli sami.
- Či sa tam nachádzal pôvodný nábytok a vybavenie.
- Aké pocity z miesta mala a čo nevysvetliteľné sa jej tam stalo.
- Či podľa Anety skutočne spáchala vraždy Lizzie Borden.
- V akom stave bol hrob údajnej vrahyne, ktorý Aneta navštívila.
- Prečo je podľa youtuberky nesprávne prirovnávať Lizzie Borden k Dahmerovi.