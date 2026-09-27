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Adam je prvý Slovák, ktorý dal Hyrox pod jednu hodinu. Niektoré disciplíny skúšal len párkrát (Rozhovor)
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včera 27. septembra 2026 o 16:00
Čas čítania 6:37

Adam je prvý Slovák, ktorý dal Hyrox pod jednu hodinu. Niektoré disciplíny skúšal len párkrát (Rozhovor)

Adam je prvý Slovák, ktorý dal Hyrox pod jednu hodinu. Niektoré disciplíny skúšal len párkrát (Rozhovor)
Zdroj: Adam Riapoš
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
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Adam Riapoš prepísal v Istanbule slovenskú históriu HYROXu, keď ako prvý Slovák zvládol PRO kategóriu pod jednu hodinu – po mesiacoch zdravotných problémov tak dokázal, že jeho cesta na vrchol sa ešte len začína.

Istanbul, august 2026. Adam Riapoš prebehne cieľom a pozrie sa na hodinky. 59:09. Prvý Slovák v histórii HYROXu pod jednu hodinu.

Telo ho posledné mesiace neposlúchalo, zdravotné problémy mu komplikovali tréning a cesta k tomuto momentu nebola ani zďaleka priamočiara. Teraz je však všetko inak. 

Adam pritom nie je človek, ktorý by sa k športu dostal cez jednu jasnú cestu. Od detstva hrával futbal, neskôr prešiel k behu a prekážkovým pretekom Spartan Race, v ktorých sa stal majstrom sveta aj Európy vo svojej vekovej kategórii. Keď mu zdravotné komplikácie nedovolili pokračovať rovnakým smerom, našiel si ďalšiu výzvu – Hyrox, kombináciu behu a silových disciplín, ktorá preverí telo aj hlavu.

Medzi jeho najvýznamnejšie športové úspechy patria:

  • Majster sveta a Európy v Spartan Race v kategórii 18 – 24 rokov (2024)
  • 7. miesto na majstrovstvách sveta v Spartan Race v elitnej kategórii
  • 7. miesto na majstrovstvách Európy v Spartan Race v elitnej kategórii
  • 8. miesto na majstrovstvách sveta Trifecta Elite (3 preteky za 3 dni)
  • Celkové 1. miesto v kategórii Open na jeho prvom sólovom Hyrox preteku v Rige s iba 4 – 5 tréningami
  • 1. Slovák v histórii, ktorý zabehol Hyrox PRO pod 1 hodinu. Tento míľnik dosiahol v Istanbule (čas pod 60 min, 9. miesto celkovo, 4. vo vekovej kategórii)

Prečo si sa po dlhých rokoch vo futbale rozhodol prejsť na individuálne športy?

Keď som prišiel do Bratislavy na vysokú, došlo mi, že chcem zmenu. Športu som obetoval veľa času, no vo futbale výkon jedného nezaručí úspech tímu, tak som začal s individuálnym športom.

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Mám silnejšiu, muskulatúrnu postavu, no zároveň bol pre mňa beh vždy základ. Preto som zvolil prekážkový Spartan Race. Popri ňom som behával cestné behy na 5 km, 10 km a polmaratóny, čo vo mne skvele rozvíjalo silu aj vytrvalosť.

Adam Riapoš
Zdroj: Adam Riapoš

V čom bola účasť na Spartan Races najťažšia?

Náročnosť závisela vždy od trate. Ale môj najdlhší pretek mal 26 km s prevýšením 2 000 metrov. Celé to bola dlhá cesta, keďže Spartan spája excelentný beh a extrémnu silu na prekážkach, na čo si telo zvyká roky.

Aké najsilnejšie zážitky ti z neho zostali?

Sú to určite tituly z ME a MS vo vekovej kategórii a tiež MS v Sparte, kde sa bežia tri preteky rozdelené na tri etapy, teda aj tri dni. Tam som skončil siedmy v elite a boli tam so mnou aj rodičia, to bolo silné. No mám tam nedokončenú prácu a určite sa k nemu vrátim.

Čo je Spartan Race?

Spartan Race je prekážkový beh, ktorý kombinuje beh v teréne s rôznymi fyzicky náročnými prekážkami. Je určený pre široké spektrum účastníkov – od začiatočníkov a hobby športovcov až po skúsených pretekárov.

Medzi typické disciplíny a prekážky na Spartan Race patria:

Šplhanie po lane
Preliezanie po hrazdách
Plazenie pod ostnatým drôtom
Preliezanie šikmých stien
Hod oštepom na cieľ
Prenášanie vedra so závažím
Prenášanie klady a ďalšie

Spartan Race nie je pevne zostavený zo stále rovnakých disciplín ako HYROX. Prekážky a ich rozmiestnenie sa môžu meniť podľa typu pretekov a konkrétnej trate.
 
 
 
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Príspevok, ktorý zdieľa Adam Riapoš (@adamriapo)

Čo ťa prinútilo prejsť zo Spartan Race na Hyrox?

Spartanu sa stále venujem, no kvôli zdraviu som musel spraviť krok späť. Blato a špinavá voda mi do tela zaniesli baktériu spôsobujúcu veľké ťažkosti. Aby sa neaktivovala, musím pretekať v inom prostredí. Hyrox bol ideálnou alternatívou. Nevedel som, aké to bude, no karta sa obracia a darí sa mi, takže pri ňom zatiaľ zostávam.

Bol ten prechod od Spartanu k Hyroxu plynulý?

Áno, v roku 2025 sme s kamarátom Nikolasom Rákocim šli dvojice vo Viedni zo srandy a bez tréningu sme zabehli skvelý čas. Prekvapilo ma, že mi to šlo skvele hneď na prvýkrát bez tréningu, aj keď rozhodne som mal a stále mám sa čo učiť nielen pri disciplínach.

Čo je HYROX?

HYROX je fitnes disciplína, ktorá spája osem kilometrov behu s ôsmimi funkčnými disciplínami. Vznikol v roku 2017 a rýchlo sa rozšíril po celom svete vďaka svojej otvorenosti – súťažiť môže každý, od hobby športovcov až po profesionálnych športovcov.

Formát súťaže:

Beh 1 km
1 km lyžiarsky trenažér
Beh 1 km
50 m tlačenie saní
Beh 1 km
50 m ťahanie saní
Beh 1 km
80 m skokov z kliku do diaľky
Beh 1 km
1 km veslovací trenažér
Beh 1 km
200 m nosenie závaží v rukách (Farmers Carry)
Beh 1 km
100 m výpady s vrecom s pieskom
Beh 1 km
100 hodov loptou o stenu

Kedy si teda bežal prvé sólo? Prvý sólový pretek v Open kategórii som bežal v Rige len po 4-5 tréningoch. Niektoré disciplíny som držal v rukách tretíkrát v živote. Vyhral som, no vtedy sa začalo zhoršovať moje zdravie. Kvôli alergiám a vyčerpaniu som mesiace nešportoval a chodil po lekároch. Teraz som už v poriadku.

Mal si strach, že kvôli zdraviu sa nebudeš môcť športu venovať tak ako dovtedy? 

Áno, určite tam padla aj otázka, či by nebolo lepšie skončiť so všetkým… nebolo to raz. Zvládol som v živote veľmi veľa zlých vecí, si dovolím tvrdiť, takže som vedel, že aj táto búrka prejde a vyjde slnko, lenže nikto nevie, kedy sa to stane. Stále objavujem hranice svojho tela aj mysle.

Ako si psychicky zvládal to obdobie? Keď si nemohol robiť to, čo ťa najviac baví? 

Disciplína. Každé ráno som vstal a spravil všetko najlepšie, ako som vedel a mohol. Niektoré dni som mal po 5 km behu svalovicu na 3 dni, ráno mi trvalo tak 20 minút, kým som sa rozchodil. Nevedel som dýchať vôbec nosom - skúste si to na pár dní…

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Teraz už poznám odpovede - histamín, alergické reakcie, chronický zápal a podobne. Aktuálne dokážem športovať 2-4 hodiny denne a na ďalší deň som fresh… zaujímavé, ako sa telo uzdraví, keď dostáva to, čo má.

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Po tom, čo si to prekonal, stal sa pre teba Hyrox niečím ako hobby, alebo aj ten už berieš profesionálne?

Beriem ho poloprofesionálne až profesionálne, hoci bez sponzorov a všetko si hradím sám. Šport ma bavil vždy, no vyštudoval som gymnázium a ekonomickú univerzitu. Už počas štúdia som však čítal knihy o ľudskom tele a tréningových zónach namiesto učenia sa. Postupne prišli klienti, vďaka čomu som sa začal živiť ako tréner a pretekať. Prišlo to tak prirodzene.

Nemôže to byť lacné, tie letenky a všetko.

Je to tak, už len štartovné stojí 150 €, tenisky na preteky 250 €, k tomu, ako hovoríš, letenky a ubytovanie. Všetko zarobené investujem do tohto. No robím to preto, že by som sa tomu chcel venovať naplno, na Slovensku sa to rýchlo rozbieha a vidím, že to bude ešte väčšie.

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Prešla by som k tréningom. Inšpiruješ sa svetovou elitou, alebo máš vlastný plán? Pýtam sa, pretože viem, že aj Hunter McIntyre sa najprv venoval Spartan races, kým prešiel na Hyrox.

Áno, máš dobrý prehľad. No, keďže je to nový šport, každý z top 15 atlétov trénuje inak. Niekto takmer len bicykluje, iný iba behá. Napočúval som stovky hodín podcastov s tými najlepšími, ktorí to robia šesť-sedem rokov, ale spravil som si vlastný názor. Navrhol som si efektívnejší tréning bez preťažovania.

Na poslednej súťaži v Istanbule si ako prvý Slovák pokoril hranicu jednej hodiny, čakal si to?

Áno, v Istanbule som skončil celkovo deviaty, vo vekovej kategórii štvrtý. Po tomto výkone som mal tri týždne zaslúžené voľno a teraz opäť začínam zarezávať.

Chcel som to tak zabehnúť už dlho. Vedel som, že na to mám, len ma brzdilo telo – pretekal som akoby s defektom na kolese kvôli neliečeným alergiám. Teraz organizmus funguje lepšie a verím v ďalšie zlepšenie.

Kam sa chystáš ďalej?

Najbližšie ma čaká Budapešť (17. októbra) a Miláno (5. decembra).

Tak veľa šťastia! Plánuješ aj majstrovstvá sveta?

Ďakujem. No, na majstrovstvá sveta sa musím kvalifikovať v Hongkongu, kde sa musím umiestniť v top 3, takže urobím pre to všetko.

Adam Riapoš
Zdroj: Adam Riapoš

Čo všetko okrem financií si musel tomuto športu obetovať?

Minulý rok som chodil do práce, robil osobného trénera, riešil online klientov, trénoval seba a hľadal čas na frajerku a rodinu. Bolo to neúnosné. Musel som prehodnotiť priority, nechať si len online prácu trénera a manažovať si čas sám. Takže asi čas.

A na druhú stranu, čo všetko si sa o sebe vďaka tomu naučil?

Naučil som sa, že kapacity môjho tela a hlavy sú oveľa vyššie, než som si myslel. Posledný rok a pol zdravotných problémov bol ťažkou mentálnou hrou, no zistil som, ako reagujem v krízach, spoznal som sa a šport mi dal obrovskú vnútornú silu.

Súperíš na trati s ostatnými, alebo skôr sám so sebou?

Bojujem hlavne sám so sebou, chcem byť lepší ako minule. Všimol som si, že ľudia majú tendenciu štart prepáliť a ísť moc rýchlo. Preto si musím v hlave povedať, že netreba šprintovať. Viem, že ak tempo na začiatku ustrážim, o 15 minút ich dobehnem a v cieli budem ešte skôr ako oni.

Je to celé o hlave, tempe a počúvaní tela.

Keď hovoríš o tom tempe, máš nejaký čas, čo chceš najbližšie dosiahnuť?

Moja výkonnosť rozhodne rastie – za 6 mesiacov som stiahol cez 5 minút. Nedávno som bol na spiroergometrii a s trénerom sme našli cesty na zvýšenie bežeckého výkonu.

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Takže cieľom je zlepšiť ešte aj disciplíny a priblížiť sa najlepším časom, ktoré sa aktuálne behajú. Zaujímavý fakt je, že svetový rekord v Hyroxe je aktuálne 52:59.

Adam Riapoš
Zdroj: Adam Riapoš

Pri takomto výkone je rozhodne dôležitá aj životospráva. Ako vyzerá tvoj bežný deň, ak ide o jedlo?

Na raňajky si robím ryžovú kašu s chia semienkami, proteínom, kozím jogurtom a banánom alebo čučoriedkami. Na obed a večeru mávam chudé mäso s ryžou, zemiakmi, pohánkou alebo quinoou a trochu zeleniny. Žiadne ťažké omáčky. V jednoduchosti je krása.

Samozrejme, občas zhreším pizzou alebo Coca-Colou počas 3-hodinového bicykla, ale zmysel v bezcieľnom jedení Milky doma na gauči nevidím.

Jem čisto. Žiadne spracované potraviny, rafinovaný cukor len okolo tréningu a úplne som vylúčil repkový a slnečnicový olej kvôli omega-6 kyselinám. Dbám na mikroživiny a mikrobióm. Kvôli alergiám nemôžem ryby, vajíčka ani orechy, ale dá sa to.

Čo okrem stravy podľa teba veľa ľudí prehliada?

Spánok. Spím pravidelne 8, ak potrebujem, tak kľudne aj 10 hodín.

Adam Riapoš
Zdroj: Adam Riapoš

Nakoniec, čo by si odkázal tomu Adamovi, ktorý len začínal s individuálnymi športami?

Ja by som mu odkázal len jedno: „Iba vytrvaj.“

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Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Nevieš, čo nosiť túto jeseň? Tieto 4 štýly topánok ovládnu sezónu a ty si ich zamiluješ
Nevieš, čo nosiť túto jeseň? Tieto 4 štýly topánok ovládnu sezónu a ty si ich zamiluješ
včera o 09:30
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
včera o 17:11
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
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Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
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Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
21. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
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Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
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Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00