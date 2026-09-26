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Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
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dnes 26. septembra 2026 o 10:30
Čas čítania 1:46

Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu

Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
Zdroj: H&M
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
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Nastal čas pripraviť sa na rozlúčku s letom.

Patríš medzi ľudí, ktorí už v septembri smútia za letom, alebo naopak, jesenné počasie je tvoje obľúbené? My už sa pomaly chystáme na obmenu šatníka – tentokrát sme sa zamerali na trendy, ktoré budú dominovať medzi pleteninami. V zozname nájdeš hlavne obľúbené klasiky vo fresh prevedení.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Kosoštvorcový vzor

Kosoštvorcový vzor (argyle) je tento rok prirodzeným pokračovaním preppy estetiky, ktorá je inšpirovaná štýlom prestížnych amerických a britských univerzít. V podstate ide o to isté – žiadne výrazné logá, kvalitné materiály a nenútená elegancia. Nebol by to TikTok, keby trendom nedal bizarné názvy, ako napríklad literary chic alebo poet core. 

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

H&M / COS H&M H&M H&M
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(4)

Krátky rukáv

Hlavná výhoda: je to ľahko kombinovateľný kúsok, ktorý môžeš kombinovať s denimom či saténovou sukňou. Tvoj outfit tak bude pôsobiť viac uhladene a elegantne bez toho, aby si sa príliš snažila. Ďalšia výhoda: Prechodné obdobie medzi letom a jeseňou má jeden špecifický problém – čo obliecť, keď je vonku 18 stupňov, ale večer už chladno? Riešením je pletenina s krátkym rukávom alebo úplne bez rukávov, ktorú si vieš vrstviť pod bundu alebo nosiť samostatne s košeľou uviazanou okolo pása. Počas chladnejších dní stačí pridať len viac vrstiev. 

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

H&M H&M H&M H&M
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(5)

Polovičný zips

Tento trend nie je žiadnou novinkou. Polozips si požičiava DNA z outdoorového oblečenia, no v tenšom úplete pôsobí prekvapivo elegantne. Zapnutý vytvára rolákový efekt, rozopnutý zas odhalí tričko alebo košeľu pod ním – z jedného kúska máš niekoľko možností stylingu. 

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

H&M H&M H&M
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(3)

Rolákový kardigán

Návrat k jednej z najobľúbenejších jesenných klasík, len s malým twistom. Namiesto bežného rolákového svetra ide o kardigán na gombíky s vysokým golierom, ktorý predĺži siluetu a skvele funguje aj ako vrstva pod väčší sveter alebo blejzer.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

H&M H&M H&M
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(3)
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