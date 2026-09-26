Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu

Nastal čas pripraviť sa na rozlúčku s letom.
Patríš medzi ľudí, ktorí už v septembri smútia za letom, alebo naopak, jesenné počasie je tvoje obľúbené? My už sa pomaly chystáme na obmenu šatníka – tentokrát sme sa zamerali na trendy, ktoré budú dominovať medzi pleteninami. V zozname nájdeš hlavne obľúbené klasiky vo fresh prevedení.
Kosoštvorcový vzor
Kosoštvorcový vzor (argyle) je tento rok prirodzeným pokračovaním preppy estetiky, ktorá je inšpirovaná štýlom prestížnych amerických a britských univerzít. V podstate ide o to isté – žiadne výrazné logá, kvalitné materiály a nenútená elegancia. Nebol by to TikTok, keby trendom nedal bizarné názvy, ako napríklad literary chic alebo poet core.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- COS vlneno-alpakový sveter s véčkovým výstrihom (129 €) – cenovka je síce vyššia, ale materiál má zloženie vlna 80 %, alpaka 20 %
- H&M pulóver s véčkovým výstrihom (69,99 €) – 100 % vlna
- Monki pletený sveter (49,99 €)
- H&M oversize pulóver (38,99 €) – dve farby
Krátky rukáv
Hlavná výhoda: je to ľahko kombinovateľný kúsok, ktorý môžeš kombinovať s denimom či saténovou sukňou. Tvoj outfit tak bude pôsobiť viac uhladene a elegantne bez toho, aby si sa príliš snažila. Ďalšia výhoda: Prechodné obdobie medzi letom a jeseňou má jeden špecifický problém – čo obliecť, keď je vonku 18 stupňov, ale večer už chladno? Riešením je pletenina s krátkym rukávom alebo úplne bez rukávov, ktorú si vieš vrstviť pod bundu alebo nosiť samostatne s košeľou uviazanou okolo pása. Počas chladnejších dní stačí pridať len viac vrstiev.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- H&M Premium Selection vlnená vesta so stojačikom (74,99 €) – 100 % vlna, dostupná v troch farbách
- H&M pulóver s krátkym rukávom (21,99 € alebo 16,99 € s členskou zľavou) – dostupný v dvoch farbách
- H&M Pletené tričko (13,99 €) – dostupné v deviatich farbách, plný počet hodnotení v recenziách
Polovičný zips
Tento trend nie je žiadnou novinkou. Polozips si požičiava DNA z outdoorového oblečenia, no v tenšom úplete pôsobí prekvapivo elegantne. Zapnutý vytvára rolákový efekt, rozopnutý zas odhalí tričko alebo košeľu pod ním – z jedného kúska máš niekoľko možností stylingu.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- H&M pulóver z rebrovaného úpletu so zipsom pri krku (27,99 €)
- H&M pulóver z jemného úpletu so zipsom navrchu (38,99 €) – dve farby
Rolákový kardigán
Návrat k jednej z najobľúbenejších jesenných klasík, len s malým twistom. Namiesto bežného rolákového svetra ide o kardigán na gombíky s vysokým golierom, ktorý predĺži siluetu a skvele funguje aj ako vrstva pod väčší sveter alebo blejzer.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- H&M pulóver z rebrovaného úpletu so stojačikom (32,99 €) – dve farby
- H&M pulóver z jemného úpletu so stojačikom (27,99 €) – tri farby