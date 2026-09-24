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Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
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dnes 24. septembra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:27

Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)

Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Dávid sa vrátil na Slovensko a otvoril si vlastnú firmu.

„Ráno mi pokojne volaj, možno nedvihnem. Vieš, keď budem mať ruky od nevoňavej hmoty. Chápeš,“ hovorí mi Dávid, ktorý sa živí čistením kanalizácií, upchatých odtokov či potrubí.

Remeslo má zlaté dno. A ak je človek šikovný, môže si ním dobre zarobiť. Príkladom je 23-ročný Dávid z okolia Bardejova. Na strednej vyštudoval trojročný odbor inštalatér-kurenár, dnes vlastní firmu a zamestnáva dvoch ľudí.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko si dokáže približne zarobiť a podľa čoho si určuje hodinovú sadzbu.
  • Čo najdivnejšie vytiahol z upchatého potrubia.
  • Ako ho obvinili z krádeže.
  • Ako sa naučil nevnímať smrad výkalov v práci.
  • Koľko hodín denne musel v začiatkoch makať.
  • Za ktorý nástroj zo svojho 40-tisícového vybavenia zaplatil najviac.

Hoci si na zárobok nesťažuje, priznáva, že ich práca je len málokedy čistá a voňavá: 
„Splašky zo záchoda niekedy vystreknú priamo na mňa. Som od toho celý špinavý a smradľavý. Už sa mi to však stáva čoraz menej. Naučil som sa dávať si pozor.“

Sabinov Krtko Krtko Krtko
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Ako mi prezradil, za necelé dva roky v práci zažil množstvo zaujímavých, nepríjemných aj bizarných situácií.

„V noci mi volal zákazník z Košíc, že omylom spláchli do záchoda zásnubný prsteň jeho snúbenice. Kým som stihol zasiahnuť, volal mi, nech nechodím, pretože ho skúšal vybrať sám a zasekla sa mu ruka v záchode, takže musel zavolať hasičov,“ spomína s úsmevom na jednu z netradičných situácií.

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Ideme riešiť upchaté záchody v škôlke

S Dávidom plánujem stráviť dopoludnie. Chcem, aby mi ukázal svoj bežný deň v práci. Stretávame sa preto priamo pred škôlkou, do ktorej ho zavolali, aby vyčistil upchaté záchody.

Vchádzam za ním na miesto „činu“. Len čo vojdeme na toalety, ihneď ma napne. Okolo záchoda je špina z potrubia a celá miestnosť páchne výkalmi. „Smrdí tu? Ja to už ani necítim,“ smeje sa Dávid popritom, ako kontroluje záchod.

Krtko
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper

„V potrubí je zaseknutá fľaša. Niekto spláchol a všetko z neho vytieklo von. No nič, ideme rozbíjať dlažbu,“ vysvetlí mi a odbehne si do auta po nástroje.

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  • Koľko si dokáže približne zarobiť a podľa čoho si určuje hodinovú sadzbu.
  • Čo najdivnejšie vytiahol z upchatého potrubia.
  • Ako ho obvinili z krádeže.
  • Ako sa naučil nevnímať smrad výkalov v práci.
  • Koľko hodín denne musel v začiatkoch makať.
  • Za ktorý nástroj zo svojho 40-tisícového vybavenia zaplatil najviac.
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Náhľadový obrázok: REFRESHER/ Timotej Gašper
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