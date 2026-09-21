Lidl pomáha slovenskej ekonomike. Diskontný reťazec nám priniesol rekordných 2,18 miliardy eur ročne

Podiel celkovej vygenerovanej hodnoty Lidlom na slovenskom HDP predstavuje takmer 1,6 %. 👀
Pôsobenie veľkých firiem na Slovensku zďaleka nekončí len pri predaji tovaru zákazníkom. Najnovšie dáta zo socioekonomickej štúdie ukazujú, že prítomnosť silného a zodpovedného hráča dokáže byť prínosom pre hospodárstvo, podporiť lokálnych dodávateľov a priniesť stovky miliónov eur priamo do regiónov. Príkladom je diskontný reťazec Lidl, ktorého ekonomický prínos rastie už niekoľko rokov po sebe a za uplynulý obchodný rok dosiahol historické maximá.
Celková ekonomická hodnota dosiahla v roku 2025 rekordných 2 183 068 496 eur. Priamy ekonomický dopad predstavoval 1 052 324 414 eur, nepriamy ekonomický dopad 323 359 725 eur a vyvolaný dopad 807 384 357 eur.
Každé jedno euro, ktoré spoločnosť Lidl distribuuje do domácej ekonomiky, má silu vygenerovať ďalších 59 centov pre slovenských beneficientov. Podiel celkovej vygenerovanej hodnoty Lidlom na slovenskom HDP predstavuje takmer 1,6 %.
Lidl počas svojho pôsobenia na Slovensku odviedol na daniach takmer 3,6 miliardy eur a vyplatil na mzdách sumu 1,5 miliardy eur. Ak by bola celková vygenerovaná hodnota Lidlom investovaná do tvorby pracovných miest na Slovensku, vzniklo by takmer 44-tisíc nových pracovných miest.
Priemerná predajňa Lidlu na Slovensku vygeneruje ročne 7,6 milióna eur priamej a nepriamej ekonomickej hodnoty.
Piata edícia socioekonomickej štúdie poradenskej spoločnosti Forvis Mazars detailne zmapovala prínos modro-žltého obchodného reťazca pre Slovensko za obchodný rok 2025. Jej výsledky potvrdzujú pozíciu diskontu ako jedného z najdôležitejších pilierov a stabilizátorov národného hospodárstva.
Miliardy pre slovenskú ekonomiku
Reálne distribuovaná hodnota, teda súčet priameho a nepriameho dopadu, prekročila 1,37 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o takmer 7 %. Ide pritom približne o polovicu väčší medziročný nárast ako pri obrate spoločnosti.
Vyvolaný ekonomický dopad aktivít spoločnosti Lidl v roku 2025 dosiahol viac ako 800 miliónov eur, pričom každé jedno euro, ktoré spoločnosť Lidl distribuuje do domácej ekonomiky, má silu vygenerovať ďalších 59 centov aj v iných sektoroch, ako je maloobchod.
Celková ekonomická hodnota vytvorená a vyvolaná aktivitami diskontného reťazca tak dosiahla v roku 2025 rekordných 2,18 miliardy eur, čo poukazuje na jeho významný prínos pre rozvoj slovenskej ekonomiky. Podiel celkovej vygenerovanej hodnoty Lidlom na slovenskom HDP predstavuje takmer 1,6 %.
„Výsledky štúdie pre nás nie sú len čísla, znamenajú konkrétnu podporu pre našich domácich dodávateľov, istotu stabilnej práce pre tisícky našich zamestnancov a rozvoj regiónov, v ktorých pôsobíme. Zároveň to vnímame aj ako záväzok a naďalej chceme byť pevnou oporou a stabilným partnerom pre Slovensko,“ povedala konateľka pre rezort Finance & Corporate Functions Lidl Slovenská republika Renáta Šandorová.
„Vďaka Lidlu sme mali príležitosť podieľať sa na príprave v poradí už piatej socioekonomickej štúdie. Teší nás, že výstup je na jednej strane veľmi dobre porovnateľný s podobnými analýzami v zahraničí, ale zároveň štúdia obsahuje niektoré veľmi špecifické časti,“ uviedol Senior Consultant v spoločnosti Forvis Mazars Martin Dolinský.
Dodáva: „Napríklad naše mapovanie platieb beneficientom až po úroveň okresu umožňuje identifikovať konkrétne sektory v konkrétnych regiónoch, ktoré sa vďaka funkčným ekonomickým vzťahom s Lidlom rozvíjajú a formou prípadových štúdií tieto úspešné príbehy priblížiť čitateľovi.“
Za sumu, ktorú Lidl ročne prinesie Slovensku, by bolo možné vybudovať sieť moderných nemocníc na úrovni Nemocnice Bory vo všetkých krajoch Slovenska alebo vyplatiť 14. a 15. dôchodok pre všetkých poberateľov starobných a invalidných dôchodkov na Slovensku.
Dalo by sa za ňu obstarať viac ako 436-tisíc plne vybavených exteriérových AED stanovíšť defibrilátorov alebo pokryť ročné náklady za energie, plyn a teplo pre 1,2 milióna – čiže polovicu slovenských domácností.