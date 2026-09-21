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Dalibor Cicman pod paľbou kritiky za storku z Indie. Ľudia su pobúrení, Cicman sa vyjadril a storku zmazal
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dnes 21. septembra 2026 o 11:58
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Dalibor Cicman pod paľbou kritiky za storku z Indie. Ľudia su pobúrení, Cicman sa vyjadril a storku zmazal

Dalibor Cicman Zdroj: INSTAGRAM: @DALIBORCICMAN
Dalibor Cicman Zdroj: INSTAGRAM: @DALIBORCICMAN
Dalibor Cicman Zdroj: INSTAGRAM: @DALIBORCICMAN
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Náhľadový obrázok: Instagram: @daliborcicman
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