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Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP &amp; GOSSIP)
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti L´Oréal.
dnes 20. septembra 2026 o 14:00
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Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)

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Do nového dielu Make up & Gossip si vizážistka a moderátorka Linda Gunišová pozvala trénerku Veroniku Fabiánovú, s ktorou sa porozprávala o fungovaní nášho tela aj osobnejších témach.

Počas spoločného líčenia, Veronika priblížila svoj pohľad na zdravý životný štýl, ktorému sa po zdravotných problémoch začala venovať ešte viac do hĺbky, ale aj na to, ako funguje cirkadiánny rytmus a prečo je dôležitý. Reč prišla aj na prírodnú kozmetiku, úpravy či randenie. 

Pred nanášaním make-upu sa Linda venovala aj príprave pleti. Siahla po kréme Lancôme Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, ktorý je dostupný aj v praktickej refill verzii. Namiesto kúpy nového obalu tak stačí dokúpiť náplň a doplniť pôvodné balenie.

Refill pritom nemusí byť len súčasťou dámskej beauty rutiny. Praktickú dopĺňaciu verziu ponúka aj pánsky parfum Prada Paradigme, takže môže byť tipom aj na darček pre mužov. Práve na tento princíp upozorňuje kampaň L'Oréal Join the Refill Movement, ktorej cieľom je podporovať refill riešenia, ktoré môžu byť šetrnejšie k planéte aj peňaženke.

Ako vyzeral Veronikin a Lindin finálny look, čo všetko ovplyvňuje náš cirkadiánny rytmus a aké ďalšie témy s Lindou počas líčenia otvorili, uvidíš priamo vo videu.

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