Barbora nám opísala, ako zvládla operáciu čeľuste, ktorú podstúpila kvôli vrodenej chybe.
Keď Barbora zverejnila na Instagrame fotky po operácii sánky, dostala desiatky reakcií.
Väčšina ľudí si myslela, že si dala spraviť facelift, pretože nebola spokojná so svojím výzorom a už nevie, čo so sebou.
Ako malé dievča sa nerada fotila zboku a neznášala cop. Vedela, že jej to príliš zvýrazní ostrú bradu. Držalo ju to až do dospelosti bez toho, aby vedela, čo presne jej samej na sebe vadí. Nakoniec zistila, že ide o progéniu.
Pre operáciu sa nerozhodla z estetických, ale zo zdravotných dôvodov. „Keď som sedela v čakárni, videla som dievčatá, ktoré mali progéniu oveľa výraznejšiu ako ja. Je úplne v poriadku, ak si to niekto rieši čisto z estetických dôvodov a vráti mu to sebavedomie,“ hovorí Barbora pre Refresher.
„Po tridsiatke ma začali trápiť ťažkosti, ktoré som predtým nepoznala. Boleli ma žuvacie svaly, pri bežných činnostiach ako varenie či upratovanie som si nevedomky škrípala zubami. Zhryz mi zrazu začal prekážať oveľa viac ako predtým.“
- Koľko stojí tento zákrok a či ho Barbore preplatila zdravotná poisťovňa.
- Ako fungovala prvých šesť týždňov po operácii.
- Ako prebieha operácia, pri ktorej jej chirurgovia zlomili sánku.
- V akej fáze rekonvalescencie je Barbora teraz.
Priznáva, že operácia bola psychicky náročnejšia než fyzicky a bez pomoci rodiny by ju nezvládla. „Ešte aj teraz sa musím učiť nanovo spoznávať vlastnú tvár v zrkadle.“
S Barborou sme sa otvorene porozprávali o tom, čo operácii predchádzalo, o jej priebehu, ale aj o tom, aká náročná bola rekonvalescencia.
Vľavo je Barbora pred operáciou sánky, vpravo pár mesiacov po nej.
S odstupom času, keď už máš operáciu za sebou, ľutuješ, že si sa pre ňu nerozhodla skôr? Čo by si dnes odkázala ľuďom, ktorí o operácii sánky premýšľajú, či už kvôli zdravotným problémom, alebo vzhľadu?
V prvom rade by som apelovala na rodičov, aby si všímali zhryz svojich detí a chodili s nimi pravidelne k zubárovi. Moja chirurgička mi hovorila, že do šiestich rokov dokážu progéniu liečiť aj bez operácie. Svojim rodičom to nevyčítam, pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi sa to jednoducho takto neriešilo.
Keby som mala vtedy informácie, ktoré mám dnes, určite by som na operáciu išla oveľa skôr, nie až v tridsiatke. Regenerácia je predsa len jednoduchšia v dvadsiatke. Dnes som sa stala takou „fanatičkou na sánky“. Všímam si ich všade a vidím, že veľa detí má rovnaký problém, ktorý lekári dokážu v detstve vyriešiť oveľa jednoduchšie a lacnejšie ako v dospelosti.
A ešte jedna vec, treba si nájsť naozaj správneho odborníka. Je veľký rozdiel medzi zubárom a čeľustným ortopédom a nie každý zubár, ktorý ponúka liečbu Invisalignom (neviditeľný strojček na zuby, pozn. red.), má na to aj potrebnú certifikáciu. Oplatí sa to overiť.
Spomínaš, že sa to dá riešiť lacnejšie, koľko si má človek pripraviť peňazí na takýto zákrok?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko stojí tento zákrok a či ho Barbore preplatila zdravotná poisťovňa.
- Ako fungovala prvých šesť týždňov po operácii.
- Ako prebieha operácia, pri ktorej jej chirurgovia zlomili sánku.
- V akej fáze rekonvalescencie je Barbora teraz.