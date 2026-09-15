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Osobný tréner Richard: Ľudia chcú výsledky hneď. Tí, ktorí najviac hovoria, že budú makať, často odpadnú prví (ROZHOVOR)
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Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou FITUP!.
15. septembra 2026 o 11:15
Čas čítania 4:36

Osobný tréner Richard: Ľudia chcú výsledky hneď. Tí, ktorí najviac hovoria, že budú makať, často odpadnú prví (ROZHOVOR)

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Osobný tréner Richard prezradil, prečo klienti často zlyhávajú, ako spoznať dobrého trénera a ktorým chybám sa vyvarovať, ak chceš vidieť výsledky.

Byť osobným trénerom neznamená iba vedieť zostaviť tréning a počítať opakovania. Človek musí rozumieť pohybu, vedieť pracovať s ľuďmi a neraz ich presvedčiť, aby vydržali aj vtedy, keď prvotná motivácia zmizne.

„Aby ste mali výsledky, potrebujete disciplínu. A tú potom môžete preniesť aj do bežného života,“ hovorí osobný tréner Richard Kmeť z FITUP!, podľa ktorého môže mať pravidelné cvičenie oveľa väčší dosah než len zmenu postavy.

Ako sa dostal k práci osobného trénera, podľa čoho spozná, že spolupráca s klientom nebude fungovať, a dá sa touto profesiou komfortne uživiť? Aj na to nám odpovedal v tomto rozhovore.

Okrem toho prezradil, prečo by si ľudia mali dávať pozor na fitness rady zo sociálnych sietí, aké chyby vidí u klientov najčastejšie a či už niekedy spoluprácu odmietol.

fitup!
Zdroj: Archív respondenta

Dobrý tréner musí rozumieť pohybu aj ľuďom

K práci osobného trénera sa Richard nedostal s presne nalinkovanou predstavou o kariére. Na začiatku podľa vlastných slov nemal veľké očakávania, skôr chcel spojiť dve veci, ktoré ho bavili najviac. „Chcel som robiť to, čo ma najviac baví, a to je cvičenie a práca s ľuďmi,“ hovorí.

Práve práca s ľuďmi je podľa neho jednou z najdôležitejších súčastí tejto profesie. Dobrému trénerovi totiž nestačí vedieť zostaviť tréningový plán či ukázať správne prevedenie cviku.

Za úplný základ Richard považuje znalosť techniky cvikov a pochopenie toho, ako pri jednotlivých pohyboch pracuje telo. „Treba pochopiť princíp zapájania svalov do konkrétneho cviku alebo pohybu. Takisto treba vedieť byť empatický a snažiť sa klientov posúvať za ich vlastné hranice,“ dodáva.

Práve empatia môže byť pri práci trénera rovnako dôležitá ako odborné znalosti. Každý klient totiž prichádza s inou kondíciou, cieľmi aj motiváciou a nie na každého funguje rovnaký prístup.

Richard zároveň priznáva, že už pri prvom stretnutí niekedy dokáže odhadnúť, že spolupráca nebude mať dlhé trvanie.

„Keď človek veľa rozpráva o tom, ako veľmi to zmení. Viackrát sa mi stalo, že ten, kto sa najviac tváril, ako bude makať, po krátkom čase odpadol,“ vysvetľuje. Podľa neho v tomto prípade platí jednoduché pravidlo: menej slov a viac činov.

Nie každá spolupráca je preto úspešná a niektorá sa ani nezačne. Richard nám prezradil, že sa mu už stalo aj to, že klienta odmietol.

Fit UP! Fit UP! Fit UP! Fit UP!
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Chceš začať cvičiť pod odborným vedením? Richard pôsobí ako osobný tréner vo fitku FITUP!, kde okrem neho nájdeš aj ďalších skúsených trénerov a trénerky. Pomôžu ti so správnou technikou, nastavením tréningu aj s tým, aby si pri svojom cieli vydržal*a.

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O kvalite rozhodujú skúsenosti, nie počty followerov

Internet dnes ponúka prakticky nekonečné množstvo samozvaných odborníkov, tréningov, návodov a rád. To, čo kedysi človek riešil priamo s trénerom, si dnes môže v priebehu niekoľkých sekúnd vyhľadať na Instagrame, TikToku či YouTube.

Problémom však je, že nie každá rada má rovnakú kvalitu. „Dnes je toho veľa a človek potom sám nevie, čo je správne,“ hovorí Richard.

Všíma si napríklad trend komplikovaných cvikov s rôznymi pomôckami či kladkami, ktoré môžu na sociálnych sieťach pôsobiť atraktívnejšie než klasický tréning. On sám však preferuje jednoduchší prístup. „Som zástanca toho, že sa treba držať základov a nenahrádzať ťažké a komplexné cviky.“

Ešte väčším problémom je podľa neho množstvo ľudí, ktorí na internete vystupujú ako odborníci bez toho, aby na to mali potrebné vedomosti. „Sociálne siete sú plné ‚expertov‘ bez vzdelania, ktorí radia veci, pod ktoré by sa certifikovaný tréner nemal ani podpísať.“

Pre bežného človeka je pritom náročné rozoznať, komu môže veriť. Práve preto Richard opäť zdôrazňuje referencie a reálne výsledky klientov namiesto toho, ako dobre tréner pôsobí pred kamerou.

Aj preto odporúča začiatočníkom, aby pri výbere trénera nesledovali iba počet followerov alebo atraktívne videá. „Úplný začiatočník nespozná, čo je správne a čo nie. Preto odporúčam ísť k trénerovi na základe referencií od ľudí, ktorí majú výsledky,“ dodáva Richard.

fitup!
Zdroj: Archív respondenta

Ľudia chcú výsledky čo najrýchlejšie

Za posledné roky si Richard všimol aj zmenu v prístupe samotných klientov. Podľa neho sú ľudia čoraz pohodlnejší a hľadajú cestu, ktorá si bude vyžadovať čo najmenej úsilia.

„Ide o to zjednodušenie a mať výsledky hneď. Ideálne bez námahy,“ popisuje svoje aktuálne skúsenosti.

Práve pravidelnosť je však podľa neho jednou z vecí, ktoré pri výsledkoch rozhodujú najviac. Netreba pritom trénovať každý deň. „Ľudia by sa mali pravidelne hýbať. Aj keby to boli dva silové tréningy do týždňa, stále je to lepšie ako nič.“

Podobný problém vidí aj pri strave. Keď má pomenovať chyby, ktoré sa opakujú pri rôznych typoch klientov bez ohľadu na ich cieľ, spomína dve najčastejšie: „Nepravidelnosť tréningu a nesledovanie stravy počas dňa. Tieto dve veci sú kľúčové.“

Spánok a stres podľa neho zohrávajú takisto veľkú úlohu, no bez pravidelného pohybu a kontroly nad tým, čo človek počas dňa zje, sa výsledky dosahujú len ťažko.

FITUP!
Zdroj: archív respondenta

Cvičenie môže zmeniť viac než postavu

Richard zažil aj klientov, pri ktorých tréning neovplyvnil iba ich fyzický vzhľad. Za jeden z najväčších benefitov cvičenia považuje práve zmenu myslenia.

„Hlavný benefit je podľa mňa mindset, ktorý sa dá vybudovať aj pomocou cvičenia. Aby si mal výsledky, potrebuješ disciplínu. A tú potom môžeš zaviesť aj do bežného života.“

Pravidelný tréning tak podľa osobného trénera človeka nemusí naučiť iba správne cvičiť. Môže ho naučiť dodržať plán, pracovať na dlhodobom cieli či pokračovať aj vtedy, keď motivácia nie je práve na maxime.

Ak by mal Richard dať jednu univerzálnu radu každému klientovi, nebola by o konkrétnom cviku ani diéte.

„Najlepšia rada je, aby si to robil pre seba a svojich blízkych. Veľa ľudí hovorí, že by pre rodinu spravili všetko, ale zabúdajú na to, že aj ich vlastné zdravie je dôležité, aby vedeli dlhodobo fungovať aj pre tú rodinu.“

Iba dobrý tréner si dokáže klienta udržať

Práca osobného trénera je z časti aj podnikaním. Tréner si musí nájsť klientov, vybudovať si meno a presvedčiť ľudí, že práve jemu môžu dôverovať.

Sociálne siete tento proces výrazne uľahčili, no podľa Richarda samy osebe úspech nezaručia. „Nájsť klientov sa dá, keď sa viete predať. Ale udržať si ich a dlhodobo s nimi spolupracovať je niečo iné.“

O tom, koľko si môže tréner za svoje služby pýtať, podľa neho rozhodujú najmä skúsenosti a spokojnosť klientov. Dobrá prezentácia môže človeka priviesť na prvý tréning, no o tom, či zostane aj ďalšie mesiace, rozhodne kvalita služby a výsledky.

Príjem osobného trénera tak môže počas roka kolísať. Na otázku, či sa dá touto profesiou zabezpečiť komfortný život, Richard odpovedá všeobecnejšie. „Ak človek robí akúkoľvek prácu s vášňou, je tam šanca na úspech.“

 
 
 
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