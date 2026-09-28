Dom za 500-tisíc dolárov a daň 15-tisíc ročne. Slovenka ukázala, koľko stojí život v USA

Americký sen zdražel. Slovenka Agnesa žije v USA 21 rokov a ukazuje, ako sa zmenil život v Amerike.
Agnesa s rodinou predávajú svoj dom, sťahujú sa z New Jersey do Georgie. Dôvodom sú výrazne nižšie náklady na bývanie a dane. Hovorí, že za tie roky v Amerike zažila, ako sa menili ceny domov, nájmov aj bežného života. Pri predaji vlastného domu zároveň spoznala realitný trh z druhej strany, od vyjednávania o cene až po inšpekciu, ktorá môže obchod úplne zmeniť.
Dnes podľa nej nestačí pozerať len na cenu domu. Dôležité sú aj dane, školy či náklady na každodenný život. „Pred dvadsiatimi rokmi sa dal podobný dom kúpiť za 300- až 350-tisíc dolárov. Dnes začínajú ceny približne na 500-tisícoch,“ hovorí o tom, ako sa za roky zmenil americký realitný trh.
A zmenila sa podľa nej aj samotná Amerika. „Za 21 rokov, čo tu žijem, som nikdy necítila, že by bola spoločnosť až taká rozdelená ako teraz,“ hovorí.
V celom rozhovore prezrádza, koľko dnes stojí život v rôznych častiach USA, prečo mladí Američania často zostávajú bývať s rodičmi, aj to, že bežní Američania majú na každú službu v dome služobníka. Prečítaj si celý článok tu.