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Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
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dnes 27. septembra 2026 o 7:00
Čas čítania 5:33

Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)

Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Agnesa žije v USA 21 rokov. Amerika sa podľa nej veľmi zmenila a zdražela.

Slovenka Agnesa s manželom a rodinou opúšťajú New Jersey a nový domov hľadajú v Georgii. Dôvodom je aj finančná situácia. Sú tam vysoké ceny domov a dane z nehnuteľností, no samotná cena nebola jediným argumentom.

V Georgii žije jej nevlastná dcéra a Agnesa chce byť bližšie k nej. „Keby tam moja nevlastná dcéra nežila, asi by sme išli do iného štátu. Ale tá kombinácia toho, že je to lacnejšie a ona je tam, nás presvedčila,“ hovorí.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko stojí dom v USA.
  • Ako sa za posledné roky zmenili ceny bývania, nájmov a bežného života v Amerike.
  • Aká daň z nehnuteľnosti bude v Georgii.
  • Ako Agnesa vníma dnešnú Ameriku a prečo hovorí, že krajina sa za posledné roky zmenila.

Agnesa za tie roky v USA zažila, ako sa menili ceny domov, nájmov aj bežného života. Dnes pri predaji vlastného domu vidí aj druhú stranu amerického realitného trhu. Cenu z inzerátu ešte nemusí kupujúci zaplatiť a ani po prijatí ponuky nemusí byť obchod definitívny. Do toho prichádza domová inšpekcia, ďalšie vyjednávanie a niekedy aj zrušená zmluva.

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Agnesa zároveň ukazuje, koľko stojí život v rôznych častiach Ameriky. Kým za svoj štvorspálňový dom v New Jersey platí na dani z nehnuteľnosti približne 10- až 15-tisíc dolárov ročne, v Georgii bude suma niekoľkonásobne nižšia. „V USA ľudia nepozerajú len na samotnú cenu nehnuteľnosti, ale aj na dane. Toto je pre ľudí veľmi veľká položka,“ vysvetľuje.

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Cena v inzeráte je len začiatok

Pre Agnesu bolo jedným z najväčších prekvapení samotné vyjednávanie o cene. Myslela si, že predávajúci určí cenu a kupujúci ju buď prijme, alebo nie. V USA je to podľa jej skúsenosti oveľa pohyblivejšie. Realitný agent najprv porovná podobné nehnuteľnosti v okolí a podľa ich predajných cien, veľkosti domu, počtu izieb a pozemku určí približnú hodnotu. Potom príde na rad ponuka kupujúceho.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko stojí dom v USA.
  • Ako sa za posledné roky zmenili ceny bývania, nájmov a bežného života v Amerike.
  • Aká daň z nehnuteľnosti bude v Georgii.
  • Ako Agnesa vníma dnešnú Ameriku a prečo hovorí, že krajina sa za posledné roky zmenila.
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Náhľadový obrázok: archív Agnesy
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