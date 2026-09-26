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Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
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dnes 26. septembra 2026 o 17:00
Čas čítania 6:17

Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)

Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Zdroj: JurAgro farma
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Na hospodárení je často najťažšia byrokracia.

Prichádzam do obce Hankovce, vonku je upršané jesenné ráno a očami hľadám dom číslo 97. Dostávam sa pár metrov za dedinu, kde na ľavej strane vidím veľký pozemok s domom, starými budovami, maštaľami, kravami, koňmi a brechajúcimi psami. Som správne.

„Vitaj u nás, ja som Bea, toto je Maťo a náš najmenší,“ hovorí mi pani domáca medzi dvermi, pričom jej manžel s malým synom na rukách stojí hneď za ňou. Dozvedám sa, že majú tri deti, no staršie sú v škôlke a škole.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako zvládajú farmu bez zamestnancov.
  • O koľkej vstávajú a čo všetko musia počas dňa robiť.
  • Koľko stojí krava či býk.
  • Ako ich v lete trápilo sucho.
  • Čo musia spraviť, keď ich ovce napadne vlk.
  • Koľko im mesačne ostáva peňazí.

Bea a Maťo sú tridsiatnici, ktorých nikdy nebavil život v meste. Aj keď Maťo pochádza z betónového sídliska plného panelákov, k prírode a zvieratám mal od malička bližšie.

„Ja som z neďalekej dediny, vyrastala som pri chove, pri zvieratách, nič z tohto teda pre mňa nie je nové,“ hovorí s úsmevom Bea.

Farma
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper

Dážď vonku zosilnel, ostávame teda ešte pár minút v dome, čo využívam na rozhovor s mladými farmármi. Zaujíma ma, čo ich viedlo k rozhodnutiu vybrať si tento životný štýl.

„Začal s tým dedo. Ja som od malička trávil čas tu. Čiže ma to bavilo, ale tiež som chcel, aby tradícia pokračovala, tak sme sa v roku 2018 rozhodli, že ideme do toho a začneme trošku vo väčšom. Dedo mal len ovce, my sme dokúpili hovädzí dobytok, kone a ďalšie stroje,“ hovorí o rodinnom dedičstve Maťo, ktorý do minulého roka ešte musel chodiť popri starostlivosti o farmu do práce.

V obývačke je príjemne teplo, na zemi vidím kopec hračiek a na manželoch je vidieť, že nie sú úplne zvyknutí o takom čase „len tak“ sedieť na gauči. Počas krátkej debaty som sa dozvedel napríklad to, koľko dnes stojí krava, býk, aká náročná je byrokracia, keď ti vlk dotrhá ovce, či to, koľko litrov vody denne vypije krava.

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Farma Agrofarma Agrofarma Agrofarma
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Na farme majú 30 kusov hovädzieho dobytka, 34 oviec, 4 kone, 2 psy, barana, kačky či sliepky, pričom o všetko sa stará hlavne Bea s Maťom. Majú tri deti, možno do 100 kusov zvierat, prvé, čo mi napadne, je otázka, kedy ráno musia vstávať.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako zvládajú farmu bez zamestnancov.
  • O koľkej vstávajú a čo všetko musia počas dňa robiť.
  • Koľko stojí krava či býk a prečo sú tie zvieratá také drahé.
  • Ako ich v lete trápilo sucho.
  • Čo musia spraviť, keď ich ovce napadne vlk.
  • Koľko im mesačne ostáva peňazí.
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Náhľadový obrázok: JurAgro / REFRESHER/ Timotej Gašper
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