Feed Explore
Feed Explore Profil
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
0
0
0
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Viladomy Trnové.
dnes 24. septembra 2026 o 11:00
Čas čítania 2:43
Sponzorovaný obsah

Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)

Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Zdroj: Viladomy Trnové
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V žilinskej mestskej časti Trnové vznikla privátna rezidencia, kde ceny viladomov začínajú približne na 500-tisíc eur a najdrahší objekt sa blíži k hranici jedného milióna eur.

Čo všetko musí mať dom, aby si zaň zaplatil takmer milión eur? Dnes už nestačia iba veľké izby a drahé materiály. Čoraz dôležitejšie sú veci, ktoré človek cíti každý deň – pokoj, súkromie, spojenie s prírodou a priestor, ktorý funguje.

Práve na týchto princípoch vznikli Viladomy Trnové v žilinskej mestskej časti Trnové. Privátna rezidencia od spoločnosti Constario DEVELOPMENT pozostáva iba z ôsmich rodinných domov, ktoré spájajú minimalistickú architektúru, kvalitné materiály a technológie navrhnuté tak, aby fungovali nenápadne v pozadí.

V rezidencii nájdeš tri typy domov – bungalovy, samostatné dvojpodlažné viladomy a radové dvojpodlažné viladomy. Každý z nich ponúka otvorené priestory, veľké presklenia a plynulé prepojenie so záhradou, vďaka ktorému dom nekončí pri stenách interiéru.

Viladomy Trnové
Zdroj: Viladomy Trnové

Architektúra, ktorá necháva vyniknúť prirodzené svetlo a prírodu

Vo Viladomoch Trnové zohráva hlavnú úlohu prepojenie interiéru s okolitým prostredím. Veľké presklené plochy prepúšťajú denné svetlo a otvárajú výhľady do záhrad, vďaka čomu hranicu medzi vnútorným a vonkajším priestoromtakmer nevnímaš.

Domy sa nesnažia od okolitej krajiny oddeliť. Naopak, ako môžeš vidieť na fotkách, pracujú s ňou. Prirodzené svetlo, zeleň a meniace sa ročné obdobia sa stávajú súčasťou každodenného života. Súčasťou jednotlivých domov sú aj priestranné terasy – od jednej až po tri podľa konkrétneho typu domu –, ktoré ešte viac rozširujú obytný priestor smerom von.

Architektúra projektu stojí na jednoduchých tvaroch, čistých líniách a materiáloch, ktoré majú vydržať viac než jednu sezónu trendov. Namiesto výrazných prvkov, ktoré by po rokoch pôsobili zastarane, sa sústreďuje na nadčasový vzhľad.

Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové
Zobraziť galériu
(9)
Za celým konceptom stojí myšlienka smart luxury living – spojenie architektúry, kvalitných materiálov, technológií a súkromia bez zbytočnej okázalosti. Táto filozofia nadväzuje na princípy ikonických stavieb z obdobia modernizmu a art deco, ako sú Vila Winternitz v Prahe, Maison de Verre v Paríži či Vila Tugendhat v Brne, zapísaná aj v zozname UNESCO.

Exteriér ako prirodzené pokračovanie bývania

Pri kvalitnom bývaní sa príbeh nekončí za vstupnými dverami. Rovnako dôležitý je priestor okolo domu. Je to miesto na rannú kávu, letné večery či chvíle strávené s rodinou a priateľmi.

Vo Viladomoch Trnové preto pozornosť nekončí pri samotných domoch. Okolie domov pracuje so zeleňou, drevinami a osvetlením, ktoré mení atmosféru areálu počas dňa aj večer. Vybrané viladomy ponúkajú aj prvky ako bazén, záhradný domček, zastrešené parkovanie či prípravu na letnú kuchyňu.

Jedným zo zaujímavých architektonických riešení sú ploché vegetačné strechy. Tie pomáhajú zlepšovať mikroklímu v okolí domov, znižovať prehrievanie počas horúcich dní a podporujú udržateľnejšie fungovanie celého projektu.

Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové
Zobraziť galériu
(6)

Technológie, ktoré si všimneš až vtedy, keď fungujú

S benefitmi nového projektu stále nekončíme. Celý areál má vlastný energetický koncept, ktorý spája fotovoltické elektrárne, centrálne batériové úložisko a dve kogeneračné jednotky vyrábajúce elektrinu aj teplo.

Takéto riešenie umožňuje efektívnejšie využívať energiu a reaguje na smer, ktorým sa moderné bývanie postupne uberá – k väčšej energetickej efektívnosti a inteligentnejšiemu fungovaniu domácností.

Viladomy Trnové
Zdroj: Viladomy Trnové

Technologické riešenia pokračujú aj pri jednotlivých domoch. Ich súčasťou je príprava na nabíjanie elektromobilov, optické pripojenie či inteligentné prvky zabezpečenia, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť obyvateľov.

Dôraz na súkromie sa prejavuje aj v každodennom fungovaní areálu. Obyvatelia vstupujú cez automatickú bránu s rozpoznávaním evidenčného čísla vozidla, pričom spoločné priestory monitoruje kamerový systém a jednotlivé domy dopĺňajú prvky ako elektronická ochrana okien a dverí či videovrátnik.

K dispozícii sú tri typy rodinných domov – bungalovy, samostatné dvojpodlažné viladomy a radové dvojpodlažné viladomy. Ak ťa zaujímajú konkrétne dispozície, veľkosti pozemkov či aktuálne voľné domy, všetky informácie nájdeš na tomto odkaze.
zisti viac

Keď sa priestor zmení na zážitok

Projekt Viladomy Trnové sa verejnosti prvýkrát predstavil počas premiérového eventu priamo v areáli rezidencie. Pozvaní hostia mohli spoznať koncept smart luxury living na vlastnej koži – od architektúry a použitých materiálov až po technológie, ktoré sú súčasťou projektu.

Podujatie premenilo viladomy na priestor, kde sa stretol dizajn, umenie a moderné technológie. Súčasťou večera bola živá tvorba street-artového umelca Erika Ciela, ktorý vytvoril dielo inšpirované hodnotami projektu a okolím rezidencie. Hostia sa mohli do maľby zapojiť a stať sa súčasťou jej vzniku priamo na jednej zo stien viladomu.

Svoju hudobnú evolúciu predstavil aj tanečník a DJ Laci Strike, ktorý počas večera prešiel vývojom hudby od 70. rokov až po súčasnosť.

Súčasťou programu boli aj ukážky smart riešení a technológií, ktoré ukázali, čo v praxi znamená prepojenie komfortu, bezpečia a moderného bývania.

Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové
Zobraziť galériu
(10)
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Viladomy Trnové
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DESIGN & ART ARCHITEKTÚRA
Odporúčame
„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
Refresher Club
„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
včera o 07:00
Kto má tento týždeň meniny? 👀
Sponzorovaný obsah
Kto má tento týždeň meniny? 👀
pred 3 dňami
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
Refresher Club
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
včera o 10:15
Janka Slačková a Viktoria Aicha Niang zažiarili v novej HOT kolekcií Victoria's Secret 🥵
Sponzorovaný obsah
Janka Slačková a Viktoria Aicha Niang zažiarili v novej HOT kolekcií Victoria's Secret 🥵
13. 9. 2026 10:00
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
včera o 15:50
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
Refresher Club
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
dnes o 07:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
pred 2 dňami
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Podsvietená maska, LED hviezdy aj nový interiér – Trieda C od Mercedes-Benz dostala pôsobivý facelift
19. 8. 2026 19:30
Spravodajstvo
Slovensko Politika Počasie Ekonomika
Viac
Darovanie stíhačiek MiG-29 a systému S-300 Ukrajine bolo v súlade so zákonom, rozhodla Generálna prokuratúra
pred 33 minútami
Vo štvrtok dážď, v piatok už zmena: Cez víkend na Slovensku nastane brutálny obrat, teploty vystrelia na 25 °C
pred hodinou
Niekto posprejoval stenu pred Kukuricou. Kaliňák v júli tvrdil, že pre graffiti nie je vhodná
pred hodinou

Viac z Design & Art

Všetko
FOTO: Stará fasáda, moderné vnútro. Pozri si úchvatnú rekonštrukciu domu z roku 1941 blízko Valencie
V spolupráci
FOTO: Stará fasáda, moderné vnútro. Pozri si úchvatnú rekonštrukciu domu z roku 1941 blízko Valencie
12. 9. 2026 11:00
Architekt pridal storočnému bytovému domu nové podkrovné poschodie so štyrmi bytmi. Pozri si unikátnu nadstavbu z Prahy
V spolupráci
Architekt pridal storočnému bytovému domu nové podkrovné poschodie so štyrmi bytmi. Pozri si unikátnu nadstavbu z Prahy
16. 9. 2026 14:30
FOTO: Pražská vila z 30. rokov vyhorela a roky chátrala. Pozri sa, ako architekti vytvorili bývanie ako z inej dimenzie
V spolupráci
FOTO: Pražská vila z 30. rokov vyhorela a roky chátrala. Pozri sa, ako architekti vytvorili bývanie ako z inej dimenzie
19. 9. 2026 11:00
Opustenú ruinu na Menorkez roku 1886 zrenovovali za 600-tisíc eur
Opustenú ruinu na Menorkez roku 1886 zrenovovali za 600-tisíc eur
24. 8. 2026 18:20
Zakladateľ SORRYWECAN Roland Wranik: „O pár rokov prestane byť podstatné, či bol film vytvorený AI, alebo nie“
Zakladateľ SORRYWECAN Roland Wranik: „O pár rokov prestane byť podstatné, či bol film vytvorený AI, alebo nie“
10. 9. 2026 11:00
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
V spolupráci
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
pred hodinou
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Andrea a Denisa odstrihli kontakt s rodičmi: Detstvo bolo peklo. V Chorvátsku ma mama zbila a nahú vyhodila z apartmánu
24. 8. 2026 17:00
1
Manželka mi povedala, že nevie, či ma miluje. Tri roky odmieta intimitu a nechce sa o tom rozprávať. Ako zachrániť náš vzťah?
27. 8. 2026 17:00
Viac z Beauty Všetko
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
3. 9. 2026 9:30
Dakota Johnson a Alexander Skarsgård spojili sily a stali sa tvárami novej kampanepre značku Valentino
25. 8. 2026 11:35
Emma Drobná v Make up & Gossip! 🎀
6. 9. 2026 13:59
Viac z Hudba Všetko
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
17. 9. 2026 19:50
Ed Sheeran vyhodil Macklemora pre politiku. Kde je hranica prejavov na pódiu? Zisťovali sme u Pary, FVLCRVM aj Juraja Podmanického
17. 9. 2026 18:44
Adéla oslavuje ďalší obrovský úspech: Song Nicole Kidman je na Spotify v USA na 1. mieste
pred 2 hodinami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
ONLINE HRA: Vieš, aké veľké sú veci naozaj? Otestuj svoj odhad, je to náročnejšie, než si myslíš
Showbiz & Zábava
pred 3 minútami
ONLINE HRA: Vieš, aké veľké sú veci naozaj? Otestuj svoj odhad, je to náročnejšie, než si myslíš
pred 3 minútami
👀
Jesenné sneženie v Tatrách pokračuje. Lomnický štít vyzerá ako v strede januára ❄️
Jesenné sneženie v Tatrách pokračuje. Lomnický štít vyzerá ako v strede januára ❄️
pred 46 minútami
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
V spolupráci
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
pred hodinou
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
pred hodinou
Lexi z Ruže pre nevestu sa stala maminou. S partnerom privítali synčeka Ariana
Lexi z Ruže pre nevestu sa stala maminou. S partnerom privítali synčeka Ariana
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Našli sme najlepšiu pizzu v Trnave. Toto je rebríček piatich najlepších reštík, ktoré sme ochutnali (ČOJE DOBRÉ)
Refresher Club
Našli sme najlepšiu pizzu v Trnave. Toto je rebríček piatich najlepších reštík, ktoré sme ochutnali (ČOJE DOBRÉ)
včera o 18:00
Z Tatier hlásia na prvý jesenný deň ďalšiu snehovú nádielku ❄️
Z Tatier hlásia na prvý jesenný deň ďalšiu snehovú nádielku ❄️
včera o 18:10
Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces
V spolupráci
Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces
včera o 19:00
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
30. 3. 2026 15:00
Máš dosť dating appiek? Prihlás sa na Refresher Speed Dating, možno tam čaká tvoj nový match
Máš dosť dating appiek? Prihlás sa na Refresher Speed Dating, možno tam čaká tvoj nový match
17. 9. 2026 19:22
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
17. 9. 2026 19:50
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
pred 3 dňami
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00