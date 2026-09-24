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FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova.
dnes 24. septembra 2026 o 11:05
Čas čítania 1:22
Richard Balog

FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku

FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
Zdroj: Matej Hakár
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Súčasná architektúra, ktorá vychádza priamo z genius loci tejto lokality.

Štúdio ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova so sídlom v Bratislave predstavuje projekt rodinného domu v Limbachu, ktorý stojí na okraji tradičnej vinohradníckej oblasti na úpätí Karpát.

Architekti Juraj Mikulaj a Andrea Ambrovičová Mikulajová navrhli bývanie, ktoré preberá predlohu pôvodnej štruktúry obce – dlhé domy so sedlovými strechami, tesne vedľa seba na úzkych pozemkoch.

Projekt „Dom pri vinohrade“ robili medzi rokmi 2019 a 2024.

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Namiesto jedného objemu architekti rozdelili projekt do troch pozdĺžnych domov – rodičovského, detského a hospodárskeho. Celková úžitková plocha je 306,4 štvorcových metra.

Ich vzájomné natočenie vytvára tri odlišné záhradné scény – slnečnú južnú záhradu smerom do vinohradu, tienistejšiu východnú s výhľadom na les a vstupný dvor s gánkom a krytou terasou. Tento „miniurbanizmus“ dáva každej časti domu ľudskú mierku a bohaté priehľady do krajiny, zároveň však umožňuje, aby tri domy fungovali ako jeden celok pre jednu rodinu, alebo sa v budúcnosti oddelili a slúžili niekoľkým generáciám samostatne.

Srdcom rodičovského domu je denná zóna prepojená s krytou terasou, ktorá v lete funguje ako kuchyňa a v zime ako zasklená záhrada s pieckou. Dom detí je uzavretým mikrosvetom s knižnicou pri vstupe a výhľadom do vinohradu z každej miestnosti, zatiaľ čo dielňa hospodárskeho domu prechádza plynulo do krytej verandy.

Materiálovo stavba stavia na pálenej tehle a klasickej škridle, doplnených šúchanou hrubozrnnou omietkou a posuvnými drevenými okenicami – kombinácia, ktorá pôsobí, akoby tu dom stál odjakživa. Konštrukčne je zaujímavé riešenie sedlovej strechy nad spoločenskými priestormi, kde krov z oceľových nosníkov drží pohromade vďaka priznaným betónovým štítom.

Interiér je postavený na hre kontrastov, keď architekti skombinovali dubové drevo, stolárske prvky či svietidlá so svetlými podlahami a bielymi stierkami. Výsledok pôsobí vkusne, nadčasovo a pokojne.

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Pozri si galériu od Mateja Hakára. Skúsený fotograf zachytil všetky detaily projektu, ktorý vyhral v súťaži BIG SEE Architecture Award 2026.

Limbach, ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova Limbach, ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova Limbach, ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova Limbach, ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova
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Zdroj: mikulaj.com
Foto: Matej Hakár
Náhľadový obrázok: Matej Hakár
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