Feed Explore
Feed Explore Profil
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
1
1
0
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Dôvera.
dnes 23. septembra 2026 o 15:50
Čas čítania 6:17
Sponzorovaný obsah

Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mladí nezvládajú stres horšie než kedysi. Len o ňom konečne hovoria nahlas.

Mal*a by zvládať školu aj prácu, budovať si kariéru a samozrejme investovať, pravidelne športovať, mať kopec kamošov, koníčky a popritom vyzerať, akoby ti to všetko išlo úplne bez problémov.

Následne stačí otvoriť Instagram či TikTok a ty máš pocit, že ostatní sú produktívnejší, viac cestujú, majú lepšie vzťahy a celkovo sú v živote o niekoľko krokov pred tebou.

Keď sa dnes hovorí o psychickom zdraví mladých, čoraz častejšie sa spomína osamelosť, tlak na výkon, úzkosti či problémy vo vzťahoch. Sú dnešní mladí ľudia citlivejší alebo len otvorenejšie hovoria o tom, čo prežívajú?

Psychologička Taisiya Narozhna z platformy Hedepy nám vysvetlila, s čím za ňou mladí ľudia prichádzajú najčastejšie, kedy je vhodný čas vyhľadať odbornú pomoc a ako si vybrať psychológa, ale aj to, prečo nám diagnózu neurčí 30-sekundové video na TikToku.

Psychologička Taisiya Narozhna.
Psychologička Taisiya Narozhna. Zdroj: archív respondentky

Mladí ľudia nie sú snehové vločky

„Najčastejšie sa stretávam s úzkosťami, stresom a rôznymi vzťahovými ťažkosťami, či už v partnerských, rodinných alebo medziľudských vzťahoch. Veľkou témou je aj tlak na výkon a veľmi vysoké očakávania od seba samého,“ hovorí Taisiya Narozhna.

Sociálne siete pritom vytvárajú ďalší priestor na porovnávanie. „Môže to posilňovať pocit, že ostatní sú úspešnejší, spokojnejší alebo sú v živote ďalej. K tomu sa pridávajú aj reálne tlaky spojené s kariérou, bývaním či financiami.“

Keď sa vonkajšie nároky spoja s vysokými očakávaniami od samého seba, často to vedie k väčšiemu stresu, úzkosti a pocitu zlyhania.

O dnešných mladých sa preto niekedy hovorí aj ako o „generácii snehových vločiek“, ktorá údajne horšie zvláda stres a frustráciu. Taisiya Narozhna to však vidí inak.

„Ja si nemyslím, že dnešní mladí zvládajú stres a frustráciu horšie než predchádzajúce generácie. Skôr mám pocit, že sa o týchto témach dnes oveľa viac hovorí a ľudia ich dokážu lepšie pomenovať,“ myslí si Taisiya Narozhna a dodáva, že to, že sa o strese kedysi menej rozprávalo, neznamená, že ho bolo menej.

Otvorenosť môže byť podľa nej naopak výhodou. „Z mojej skúsenosti sa veci, o ktorých dokážeme hovoriť, riešia ľahšie než tie, ktoré zostávajú dlho nevyslovené.“

Zároveň pripomína, že od mladých sa dnes očakáva veľa – vzdelanie, pracovné skúsenosti, cudzie jazyky aj výkon. „Je úplne prirodzené, že s tým prichádza aj stres a frustrácia.“

únava, žena, kučery, stres
Zdroj: Unsplash/Sinitta Leunen

Podľa odborníčky sa zmenil aj pohľad na samotnú terapiu. „Mám pocit, že mladí sú dnes voči terapii oveľa otvorenejší aj preto, že sa jednoduchšie rozprávajú o svojich pocitoch a psychických ťažkostiach. Čoraz viac ľudí vie, že návšteva psychológa alebo psychoterapeuta neznamená, že je človek psychicky chorý.“

Vyhľadať pomoc podľa nej nie je prejav slabosti. Práve naopak – ona sama to vníma skôr ako prejav odvahy.

Na psychickej pohode môžeš pracovať aj pomocou nástrojov, ktoré máš dostupné online. Poistenci Dôvery od 18 rokov majú bezplatný prístup k aplikácii Hedepy+, kde nájdu videolekcie, testy, denník, interaktívne cvičenia či techniky rýchlej svojpomoci.

Aplikácia ti môže pomôcť lepšie porozumieť vlastnému prežívaniu a zvládať náročnejšie situácie, pričom nenahrádza terapiu, ale môže ju vhodne dopĺňať.

Pomoc nemusíš vyhľadať až vtedy, keď už nevládzeš

Prvým krokom na ceste k lepšej duševnej pohode nemusia byť ani veľké životné zmeny či komplikované techniky. Podľa Taisiye Narozhnej sa oplatí začať pri úplných základoch.

„Kvalitný spánok, pravidelné jedlo, pohyb a starostlivosť o telo majú na psychiku veľký vplyv. Môžeme meditovať a pracovať na sebe, ale ak dlhodobo zle spíme alebo sa o seba fyzicky nestaráme, bude sa to odrážať aj na našom prežívaní.“

jóga, cvičení
Zdroj: Pexels / Cliff Booth

Podľa psychologičky môže pomôcť aj zníženie očakávaní, ktoré na seba kladieme. „Menej je niekedy viac. A zároveň byť zvedavejší na to, čo sa dá reálne zažiť mimo obrazovky. Ísť s kamarátmi von, športovať, skúsiť nové hobby alebo jednoducho tráviť čas pri niečom, čo človeka naozaj baví.“

Niekedy však spánok, pohyb či rozhovor s kamarátom nestačia. Kde je hranica medzi náročným obdobím a momentom, keď už má zmysel obrátiť sa na odborníka?

Je to podobné ako so zubom – čím dlhšie problém ignorujeme, tým viac sa môže skomplikovať. A psychológovia našťastie nekúšu, podľa mňa sme dokonca menej strašidelní než zubári.

Taisiya Narozhna upozorňuje, že netreba čakať na to, kým problém narastie do nezvládnuteľnej veľkosti.

„Nemám rada predstavu, že s vyhľadaním pomoci treba čakať, kým človek vôbec nevládze. Podľa mňa je dobrý moment obrátiť sa na odborníka už vtedy, keď ti napadne, že by si sa s niekým potreboval porozprávať.“

Dôležitým signálom je aj to, keď stres, smútok alebo úzkosť trvajú dlhšie a začínajú zasahovať do spánku, školy, práce, vzťahov či bežného fungovania.

Máš pocit, že by ti pomohol rozhovor s odborníkom, no nevieš, aký typ pomoci je pre teba najvhodnejší? Dôvera si pre teba pripravila krátky dotazník, ktorý ťa podľa tvojej situácie nasmeruje ďalej.

Ak si poistencom Dôvery, následne si môžeš vybrať z viacerých benefitov podľa toho, čo práve potrebuješ. V prípade, že si potrebuješ ujasniť, čo sa s tebou deje a aký ďalší krok zvoliť, využiť môžeš samodiagnostiku, ktorá na základe tvojich príznakov pomôže odhadnúť možný problém a odporučí ďalší postup.

Pri pretrvávajúcich psychických ťažkostiach, ktoré už zasahujú do bežného fungovania, môžeš využiť aj online psychologické poradenstvo zadarmo. Najskôr absolvuješ úvodný rozhovor so psychológom, ktorý zhodnotí, či tvoj stav vyžaduje zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia. Ak áno, môžeš pokračovať v ďalších online sedeniach bezplatne.

V prípade, že zdravotnú starostlivosť nepotrebuješ, no chceš sa poradiť napríklad o vzťahoch, kariére či inom životnom probléme, ako poistenec Dôvery si raz za kalendárny rok môžeš uplatniť aj 40-eurový zľavový kupón na online konzultáciu cez Mojra, Hedepy alebo ksebe.
objav všetky možnosti

Pozor na diagnózy z TikToku

Väčšia otvorenosť v témach duševného zdravia priniesla aj množstvo psychologického obsahu na sociálnych sieťach. Videá typu „5 znakov, že máš ADHD“ či obsah o autizme môžu byť pre niekoho prvým momentom, keď sa v určitých prejavoch spozná.

A to nemusí byť automaticky zlé. „Človek môže prvýkrát naraziť na obsah, v ktorom sa spozná, a uvedomiť si, že so svojimi ťažkosťami nie je sám. To môže byť veľmi úľavné a môže ho to motivovať vyhľadať pomoc.“

Tiktok.
Tiktok. Zdroj: Pixabay/konkarampelas/volně k užití (ilustrační foto)

Problém vzniká vtedy, keď sa krátke video stane náhradou odbornej diagnostiky. „Rovnaké prejavy môžu mať rôzne príčiny, preto je pri podozrení na ADHD, autizmus alebo inú diagnózu dôležité obrátiť sa na odborníka,“ upozorňuje psychologička.

Aj vďaka sociálnym sieťam sa viac rozpráva o tom, že nie každý vzťah je zdravý a že nie je normálne cítiť sa vo vzťahu dlhodobo zle, v strachu alebo pod kontrolou.

Diagnóza pritom môže človeku pomôcť pochopiť vlastné správanie a potreby. Nemala by sa však automaticky stať ospravedlnením všetkého, čo robíme.

„Myslím si, že diagnóza môže človeku veľmi pomôcť lepšie porozumieť sebe, svojim reakciám a svojim potrebám. Zároveň by ale nemala slúžiť ako ospravedlnenie správania, ktoré ubližuje druhým.“

Vďaka sociálnym sieťam sa viac rozpráva aj o tom, že nie každý vzťah je zdravý a že nie je normálne cítiť sa vo vzťahu dlhodobo zle, v strachu alebo pod kontrolou.

Problémom je však podľa psychologičky používanie odborných pojmov bez dostatočného kontextu. Psychologické nálepky totiž často nepripisujeme iba sebe. Zrejme každý sa už aspoň raz stretol s videami typu: „XY znakov, že je tvoj partner narcista“.

„Narcistické črty ešte nie sú to isté ako narcistická porucha osobnosti a takúto diagnózu nemožno spoľahlivo určovať na základe pár prejavov zo sociálnych sietí. Sociálne siete môžu pomôcť pomenovať problém vo vzťahu, ale nemali by byť nástrojom na diagnostikovanie druhých.“

Pri podobnom obsahu Taisiya Narozhna zároveň odporúča sledovať aj to, kto ho vytvára a či má odborné vzdelanie. 

hádka, partneri
Zdroj: Pexels / RDNE Stock project/volně k použití

Nie každý psychológ je pre teba – a je to OK

Ani odborné vzdelanie či skúsenosti ešte automaticky neznamenajú, že ti konkrétny psychológ bude vyhovovať. Pri terapii totiž veľkú úlohu zohráva aj dôvera a pocit bezpečia. Prekážkou môže byť napríklad aj generačná bariéra, tú však Taisiya Narozhna pri práci s mladými výrazne nevníma.

„Keďže mám sama 29 rokov, vnímam sa ešte ako súčasť mladšej generácie. Zároveň pracujem s veľmi rôznymi ľuďmi – rôzneho veku, pohlavia, sexuálnej orientácie aj životných skúseností.“

Dôležitejšie než vek klienta je pre ňu vytvoriť prostredie, v ktorom sa človek nebude cítiť hodnotený.

lekár, psychológ
Zdroj: Unsplash / Sweet Life

„Dôveru sa snažím budovať predovšetkým tým, aká som v terapeutickom kontakte. Som pomerne otvorená a autentická a ak cítim, že to môže byť pre klienta užitočné, viem primerane zdieľať aj niečo zo svojej vlastnej skúsenosti.“

Klient podľa nej potrebuje cítiť, že oproti nemu nesedí iba odborník, ale aj človek, s ktorým dokáže hovoriť aj o nepríjemných témach. Výzvou preto nie je samotný vek, ale skôr pristupovať ku každému individuálne a nevkladať ho do predstavy o tom, akí „mladí ľudia“ sú.

Čím bezpečnejšie sa pri terapeutovi cítim a čím ľahšie sa mu dokážem otvoriť, tým väčší priestor má terapia fungovať.

V prípade, že si s prvým psychológom nesadneš, nemusí to znamenať, že terapia nie je pre teba „Ak si s terapeutom nesadnete, neznamená to, že terapia nefunguje. Možno len potrebuješ nájsť niekoho, kto ti bude vyhovovať viac.“

Niekedy pritom môže byť práve psychológ tým, kto navrhne zmenu. Taisiya Narozhna už zažila aj situácie, keď spoluprácu s klientom ukončila alebo mu odporučila inú formu pomoci. „Terapia je vždy práca dvoch ľudí, takže rozhodnutie o jej pokračovaní nie je iba na terapeutovi.“

Dôvodom môže byť napríklad potreba psychiatrického vyšetrenia alebo iného typu odbornej starostlivosti. Rovnako nie každý psychológ pracuje so všetkými témami – Taisiya Narozhna sa napríklad nevenuje závislostiam.

„Vtedy klientovi otvorene poviem, že pre neho bude vhodnejší iný odborník. Pre mňa je dôležitejšie, aby klient dostal pomoc, ktorú skutočne potrebuje, než aby u mňa zostal za každú cenu.“

Duševné zdravie si zaslúži rovnakú pozornosť ako to fyzické. Dôvera preto svojim poistencom ponúka viacero možností, ako sa oň starať – od preventívnych nástrojov až po odbornú pomoc. Starostlivosť o dušu je dostupnejšia než kedykoľvek predtým, tak na ňu nezabúdaj ani ty.
zisti viac
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Archív respondentky a Unsplash / Solving Healthcare
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE DUŠEVNÉ ZDRAVIE MENTÁLNE ZDRAVIE ROZHOVOR ROZHOVORY
Odporúčame
Kam cestujú mladí ľudia vlakom?
Sponzorovaný obsah
Kam cestujú mladí ľudia vlakom?
12. 9. 2026 9:00
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
pred 3 dňami
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
Refresher Club
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
dnes o 10:15
„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
Refresher Club
„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
dnes o 07:00
Slovenka chodí na univerzitu, kde študovali aj princ William a Kate: Školné stojí viac ako 20-tisíc eur. Učíme sa o etike AI
Refresher Club
Slovenka chodí na univerzitu, kde študovali aj princ William a Kate: Školné stojí viac ako 20-tisíc eur. Učíme sa o etike AI
včera o 17:00
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
včera o 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Podsvietená maska, LED hviezdy aj nový interiér – Trieda C od Mercedes-Benz dostala pôsobivý facelift
19. 8. 2026 19:30
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Ekonomika Európska únia
Viac
NATO upozorňuje na možné provokácie zo strany Ruska. Putin sa môže snažiť prinútiť Alianciu k prehnanej reakcii
pred hodinou
Slovensko čaká mrazivá noc: Teploty klesnú na -5 °C, prízemný mráz zasiahne veľkú časť krajiny
pred 2 hodinami
Andrej Danko žiada, aby Tarabu okamžite nahradil Kuffa. Pellegrini zatiaľ oficiálnu nomináciu nedostal
pred 2 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí
Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí
8. 9. 2026 8:29
Priateľ priznal, že mu nechýbam, stretávanie iniciujem vždy ja. Obávam sa, že tento vzťah už nie je veľmi zdravý
Refresher Club
Priateľ priznal, že mu nechýbam, stretávanie iniciujem vždy ja. Obávam sa, že tento vzťah už nie je veľmi zdravý
14. 9. 2026 8:00
Operácia sánky pri progénii: Barbora mala odmalička zlý zhryz, riešenie našla až v tridsiatke, keď si dala zlomiť sánku
Operácia sánky pri progénii: Barbora mala odmalička zlý zhryz, riešenie našla až v tridsiatke, keď si dala zlomiť sánku
pred 2 dňami
Barbora podstúpila operáciu sánky: Všetci si mysleli, že som bola na facelifte. Zákrok je náročnejší psychicky ako fyzicky
Refresher Club
Barbora podstúpila operáciu sánky: Všetci si mysleli, že som bola na facelifte. Zákrok je náročnejší psychicky ako fyzicky
18. 9. 2026 7:00
Barbora a Lucia o borelióze: „Mala som pocit, že mi niečo žerie nervy. Lekári mi hovorili, že som len precitlivená“
Refresher Club
Barbora a Lucia o borelióze: „Mala som pocit, že mi niečo žerie nervy. Lekári mi hovorili, že som len precitlivená“
7. 9. 2026 17:00
Vláknina je dôležitejšia, než si myslíš. Skontroluj, či máš tieto potraviny v jedálničku
PR správa
Vláknina je dôležitejšia, než si myslíš. Skontroluj, či máš tieto potraviny v jedálničku
dnes o 09:30
Viac z Zdravie Všetko
Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí
Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí
8. 9. 2026 8:29
Priateľ priznal, že mu nechýbam, stretávanie iniciujem vždy ja. Obávam sa, že tento vzťah už nie je veľmi zdravý
14. 9. 2026 8:00
Operácia sánky pri progénii: Barbora mala odmalička zlý zhryz, riešenie našla až v tridsiatke, keď si dala zlomiť sánku
pred 2 dňami
Viac z Silné príbehy Všetko
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
Refresher Club
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Milan vedie legendárnu petržalskú večierku: Zlodej nám pod tričkom ukradol celý regál čokolád
3. 7. 2026 16:30
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
2. 9. 2026 7:15
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Po kritike influencerov Bolt mení pravidlá. Rušenie jázd na letisku bude mať následky
Po kritike influencerov Bolt mení pravidlá. Rušenie jázd na letisku bude mať následky
včera o 12:35
KVÍZ: Prečo chameleóny menia farbu tela a ako vyzerali vikingské prilby? Zisti, či by si naletel/a týmto mýtom
včera o 16:18
Dvaja influenceri upozornilina správanie taxikárov pri bratislavskom letisku, ktorí zámerne rušia lacné jazdy
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Brad Pitt a jeho verný parťák v novom filme bojujú o prežitie.V srdci divočiny prichádza do kín už zajtra
Filmy a seriály
pred 18 minútami
Brad Pitt a jeho verný parťák v novom filme bojujú o prežitie.V srdci divočiny prichádza do kín už zajtra
pred 18 minútami
Vyslúžilý vojenský expert James (Brad Pitt) a jeho verný pes Odin sa po leteckej havárii ocitnú uväznení v srdci drsnej aljašskej divočiny. Bez pomoci a s hrozbami číhajúcimi na každom kroku ich čaká ťažká cesta späť do civilizácie.
Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces
V spolupráci
Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces
pred 18 minútami
Návšteva Benátok sa môže predražiť. Mesto chce zvýšiť vstupný poplatok na 30 eur na osobu
Návšteva Benátok sa môže predražiť. Mesto chce zvýšiť vstupný poplatok na 30 eur na osobu
pred 33 minútami
Z Tatier hlásia na prvý jesenný deň ďalšiu snehovú nádielku ❄️
Z Tatier hlásia na prvý jesenný deň ďalšiu snehovú nádielku ❄️
pred hodinou
Našli sme najlepšiu pizzu v Trnave. Toto je rebríček piatich najlepších reštík, ktoré sme ochutnali (ČOJE DOBRÉ)
Refresher Club
Našli sme najlepšiu pizzu v Trnave. Toto je rebríček piatich najlepších reštík, ktoré sme ochutnali (ČOJE DOBRÉ)
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Honza a Adri z Love Islandu oznámili rozchod ❤️‍🩹
Honza a Adri z Love Islandu oznámili rozchod ❤️‍🩹
včera o 19:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
30. 3. 2026 15:00
Máš dosť dating appiek? Prihlás sa na Refresher Speed Dating, možno tam čaká tvoj nový match
Máš dosť dating appiek? Prihlás sa na Refresher Speed Dating, možno tam čaká tvoj nový match
17. 9. 2026 19:22
Horor Resident Evil dorazil do kín. Diváci si na premiére zakrývali oči
Horor Resident Evil dorazil do kín. Diváci si na premiére zakrývali oči
včera o 15:30
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
17. 9. 2026 19:50
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00