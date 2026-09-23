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Vláknina je dôležitejšia, než si myslíš. Skontroluj, či máš tieto potraviny v jedálničku
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Tento článok je PR správa spoločnosti COOP Jednota.
dnes 23. septembra 2026 o 9:30
Čas čítania 2:06
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Vláknina je dôležitejšia, než si myslíš. Skontroluj, či máš tieto potraviny v jedálničku

Vláknina je dôležitejšia, než si myslíš. Skontroluj, či máš tieto potraviny v jedálničku
Zdroj: Shutterstock/Rimma Bondarenko
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Niektoré fakty ťa možno prekvapia.

Vitamíny, bielkoviny, minerály – keď riešime, čo by v našom jedálničku nemalo chýbať, vláknina niekedy zostáva trochu bokom. Pritom je dôležitá pre správne trávenie a jej zdroje máme často bežne doma. Ako ju teda prirodzene dostať do jedálnička tak, aby sme nad tým nemuseli pri každom jedle premýšľať?

Vlákninu si najčastejšie spájame s ovocím, zeleninou, strukovinami či celozrnnými potravinami. Dnes však máme viac možností, ako ju zaradiť do jedálnička – aj prostredníctvom potravín obohatených o vlákninu. Vďaka tomu môže byť prirodzenou súčasťou raňajok, hlavného jedla aj olovrantu.

Začni už pri raňajkách

Raňajky ponúkajú veľa možností, ako vlákninu zaradiť hneď na začiatku dňa. Jogurt alebo kašu môžeš doplniť ovsenými vločkami, ovocím, orechmi či semienkami, pri slaných raňajkách zase siahnuť po celozrnnom pečive a zelenine.

Novou možnosťou je aj čakankový jogurt TOMU VER od COOP Jednoty, ktorý obsahuje vlákninu z koreňa čakanky. Konkrétne ide o inulín – rozpustnú prebiotickú vlákninu. Inulín prechádza tráviacim traktom až do hrubého čreva, kde podporuje rast prospešných baktérií črevnej mikrobioty. Zaujímavé je, že inulín nemá sladkú chuť, má nízky glykemický index a veľmi nízku energetickú hodnotu.

Jogurt prichádza na pulty v dvoch variantoch – natur a broskyňa. Natur sa hodí do raňajkovej misky s ovocím, vločkami či orechmi, broskyňový variant si môžeš vychutnať aj samostatne. Na vývoji novinky spolupracovali COOP Jednota, Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre a slovenský výrobca AGRO TAMI.

coop jednota
Zdroj: COOP jednota

Ovocie a zelenina: vieš, ktoré majú vlákniny viac?

Raňajkami sa však možnosti nekončia. Vlákninu môžeš počas dňa dopĺňať aj ďalšími potravinami – a pri ovocí či zelenine sa oplatí vedieť, ktoré jej obsahujú viac.

Medzi jednotlivými druhmi ovocia sú pomerne veľké rozdiely. Šálka malín obsahuje približne 8 gramov vlákniny, stredne veľká hruška asi 5,5 gramu a jablko so šupkou približne 4,5 gramu. Banán alebo pomaranč majú pre porovnanie okolo 3 gramov.

Prekvapiť môže aj zelenina. Šálka vareného zeleného hrášku má približne 9 gramov vlákniny, varená brokolica okolo 5 gramov a stredne veľký pečený zemiak so šupkou približne 4 gramy. Aj spôsob prípravy teda vie urobiť rozdiel – napríklad pri zemiakoch sa oplatí ponechať šupku tam, kde sa to hodí.

Strukoviny sú vlákninoví favoriti

Ak chceš príjem vlákniny zvýšiť výraznejšie, strukoviny patria medzi najlepšie bežné zdroje. Napríklad, šálka varenej šošovice obsahuje približne 15,5 gramu vlákniny, čiernej fazule okolo 15 gramov a vareného poleného hrachu približne 16 gramov.

Pri zaradení väčšieho množstva vlákniny do jedálnička je dôležité myslieť aj na dostatočný pitný režim. Niektoré druhy vlákniny viažu vodu a tá pomáha jej správnemu fungovaniu v tráviacom trakte. Zároveň, ak si ju doteraz jedol menej, jej príjem je vhodné zvyšovať postupne – prudká zmena môže priniesť nafukovanie či plynatosť.

V praxi dobre funguje pestrosť: ráno napríklad jogurt s čakankovou vlákninou, ovocím a vločkami, k hlavnému jedlu strukoviny alebo zelenina a počas dňa orechy či semienka.

Pestrosť sa začína už v nákupnom košíku

Pestrý jedálniček sa do veľkej miery začína už pri nákupe. Keď v košíku skombinuješ čerstvé potraviny, strukoviny, obilniny, mliečne výrobky či ďalšie produkty podľa svojich potrieb a preferencií, doma máš oveľa viac možností, ako si jednotlivé jedlá vyskladať.

Práve na rôzne stravovacie potreby a preferencie reaguje aj TOMU VER, jeden z radov vlastných značiek COOP Jednota. Ponúka produkty, ktoré rozširujú možnosti bežného nákupu a dajú sa prirodzene zaradiť do každodenného jedálnička.

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Náhľadový obrázok: Shutterstock/Rimma Bondarenko
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