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Nové programy aj basketbal – Trenčianska univerzita otvorila akademický rok
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Tento článok je PR správa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trečíne.
dnes 23. septembra 2026 o 9:39
Čas čítania 1:30
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Nové programy aj basketbal – Trenčianska univerzita otvorila akademický rok

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Nový akademický rok prinesie viacero noviniek.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Zdroj: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vstupuje do nového akademického roka s rastúcim záujmom o štúdium, novými možnosťami pre študentov aj významnými plánmi v oblasti vzdelávania, výskumu a rozvoja univerzitného zázemia.

Trenčianska univerzita aj tento rok eviduje zvýšenie záujmu o štúdium, ktorý medziročnevzrástol o 17%. Pre akademický rok 2026/2027 si podalo prihlášku 3400 uchádzačov z toho cca 1200 zo zahraničia. Záujem je najmä o študijné programy s dobrými možnosťami uplatnenia. Medzi najžiadanejšie patria zdravotnícke odbory, predovšetkým fyzioterapia, ale aj ekonómia a manažment, anorganické technológie a nekovové materiály, špeciálna strojárska technika. Záujem je tiež o nové profesijne orientované programy manažment v turizme a automobilová technika. V tomto akademickom roku sa bude na univerzite vzdelávať takmer 3000 študentov.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Zdroj: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

„Mladí ľudia sa pri výbere vysokej školy čoraz viac pozerajú na to, čo im štúdium prinesie a kde sa po jeho skončení uplatnia. Našou ambíciou je ponúkať kvalitné vzdelanie prepojené s reálnou praxou a pripravovať absolventov na profesie, ktoré trh práce potrebuje dnes a bude ich potrebovať aj v budúcnosti,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Nový akademický rok prinesie viacero noviniek. Fakulta zdravotníctva otvorí doktorandské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo, pre doktorandov univerzita otvára aj doktorandskú školu TnUAD a pre zvýšený záujem od zahraničných uchádzačov pripravuje nové študijné programy v anglickom jazyku.

Univerzita pokračuje aj v modernizácii svojho zázemia. Technické a zdravotnícke odbory získajú učebne s najnovšími technológiami vrátane prvkov umelej inteligencie. Pripravuje sa tiež výstavba nového študentského domova so 130 lôžkami, ktorý má priniesť moderné a komfortné ubytovanie.

Významnou súčasťou univerzitného života je šport. Úspešný hokejový tím Gladiators TnUAD doplní nový tím Basketbal TNUNI, ktorý bude reprezentovať univerzitu. Študenti tak získajú ďalšiu možnosť spojiť vysokoškolské štúdium s aktívnym súťažným športom.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Zdroj: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Priestor na rozvoj talentu ponúka aj študentský tím TnUni TechDrive, v ktorom študenti navrhujú a konštruujú vlastný pretekársky monopost. Pri práci získavajú skúsenosti z techniky, projektového riadenia aj tímovej spolupráce s ambíciou zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Formula Student.

Trenčianska univerzita dlhodobo dosahuje vysokú uplatniteľnosť svojich absolventov. V hodnotení záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl sa dlhodobo umiestňuje v prvej desiatke spomedzi slovenských univerzít. Aj v novom akademickom roku chce preto pokračovať v prepájaní vzdelávania s praxou, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a vytvárať prostredie, v ktorom študenti získajú nielen vzdelanie, ale aj skúsenosti, kontakty a príležitosti pre svoju budúcnosť.

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