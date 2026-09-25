Feed Explore
Feed Explore Profil
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
4
4
0
dnes 25. septembra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:44

Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem

Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
Zdroj: Sundance Film Festival
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Neurogenetik Tomáš Eichler vysvetľuje, čo sa počas tohto stavu odohráva v ľudskom mozgu a či existuje trik, ako sa zo spánkovej paralýzy vedome prebudiť.

Prebudím sa uprostred noci. Moju detskú izbu osvetľuje len jemné červené svetlo z digitálneho budíka na regáli hneď pri posteli. Ukazuje presne 3:11. Cítim, že niečo nie je v poriadku.

Nedokážem sa zbaviť myšlienky, že za mnou niekto – alebo skôr niečo – stojí. Chcem sa otočiť, aby som sa presvedčil, no nejde to. Prepadne ma panika. Chcem zakričať a zobudiť rodičov, no z hrdla mi nevyjde ani hlások. Medzitým periférne vidím, ako sa mi nad hlavou začína formovať akási čierna masa. Prisahal by som, že sa pomaly zhmotňuje do obrysov postavy. Neviem to však naisto, pretože nedokážem pohnúť hlavou a vylepšiť svoje zorné pole.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo sa deje v mozgu človeka počas spánkovej paralýzy.
  • Prečo bývajú zážitky počas tohto stavu pre ľudí často veľmi realistické.
  • Či existujú faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť spánkovej paralýzy.
  • Čo robiť, keď si uvedomíš, že prežívaš spánkovú paralýzu.
  • Či je spánková paralýza zdravotne nebezpečná.

Zrazu zacítim ťaživý pocit na hrudi, akoby ma niečo prisadlo. S hlavou na vankúši vytočenou doprava a pohľadom upreným nahor si nedovidím na vlastné telo. Viem len toľko, že čierna masa mi už nelevituje nad hlavou.

Presunula sa niekam inam. Nemusím dlho hádať kam. Po niekoľkých sekundách totiž zacítim na krku horúci dych…

Toto nie je úryvok z lacného hororu ani opis paranormálnych javov. Je to moja spomienka na to, keď som zažil spánkovú paralýzu. Ide o stav, pri ktorom sa človek počas prebúdzania alebo zaspávania nemôže hýbať ani rozprávať, hoci je pri vedomí. Mnohí ľudia opisujú, že počas spánkovej paralýzy zažili halucinácie, ktoré boli až desivo realistické.

Ilustračná fotografia z dokumentárneho filmu The Nightmare. Ilustračná fotografia z dokumentárneho filmu The Nightmare. Ilustračná fotografia z filmu The Babadook. Ilustračná fotografia z filmu The Insidious.
Zobraziť galériu
(4)

O tom, čo sa počas takéhoto stavu odohráva v ľudskom mozgu, sme sa bližšie porozprávali so slovenským neurogenetikom Tomášom Eichlerom. Odborník nám vysvetlil, prečo mnohí ľudia, ktorí si spánkovou paralýzou prešli, opisovali prítomnosť neznámej „entity“, ako sa z nej vedome prebudiť, ale i to, či má nejaké medicínske riziká. 

V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Naposledy sme vyskúšali dychovú metódu Oxygen Advantage a užívali ashwagandu, aby sme zistili, či naozaj funguje, alebo ide len o ďalší preceňovaný doplnok stravy. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa do Refresher Clubu aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.

Odporúčané
Zo strachu pred radiáciou strieľali mačky a chceli podpáliť dom susede. Ligotavý prášok premenil brazílske mesto na Černobyľ Zo strachu pred radiáciou strieľali mačky a chceli podpáliť dom susede. Ligotavý prášok premenil brazílske mesto na Černobyľ 14. júna 2026 o 18:30
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome Lizzie Borden, v ktorom údajne straší: Jednu entitu nahnevalo, keď sme zisťovali, kto vraždil (Rozhovor) Aneta strávila noc v dome Lizzie Borden, v ktorom údajne straší: Jednu entitu nahnevalo, keď sme zisťovali, kto vraždil (Rozhovor) 17. septembra 2026 o 7:00
Odporúčané
Vyskúšal som dychovú metódu, ktorú používajú šampióni UFC: Čo sa stane, keď začneš dýchať iba nosom? (Reportáž) Vyskúšal som dychovú metódu, ktorú používajú šampióni UFC: Čo sa stane, keď začneš dýchať iba nosom? (Reportáž) 31. júla 2026 o 7:00

Zreteľne som počul svojich rodičov, no nedokázal som na nich prehovoriť

Spánkovú paralýzu som prvýkrát zažil ešte ako 13-ročný. Keď som sa ráno prebudil, počul som rodičov. Rozprávali sa v kuchyni a búchali hrncami. Nespomeniem si, koľko bolo hodín, no pravdepodobne dosť, keďže už chystali obed. Otvoril som oči, no všetko som videl rozmazane, pretože mi vo výhľade zavadzal vankúš. Mal som ho nalepený na tvári. Chcel som sa pretočiť nabok, keď som si uvedomil, že sa nedokážem pohnúť. Začal som panikáriť.

Zreteľne som počul hlas otca, a tak som si povedal, že keď na neho zakričím, musí počuť aj on mňa. Pokúsil som sa o to, no nešlo to. Prvé, čo mi napadlo, bolo, že som dostal porážku a ochrnul. V tom čase som totiž ešte vôbec netušil o existencii nejakej spánkovej paralýzy.

Tento stav mohol trvať niekoľko sekúnd – maximálne dve minúty, no prisahal by som, že trval večnosť. Potom som sa z ničoho nič prebudil. Zrazu som sa dokázal hýbať aj hovoriť. Čo bolo však najdesivejšie, rodičia skutočne boli v kuchyni a varili. Všetko, čo som počul, bolo reálne.

Ilustračná fotografia z dokumentárneho filmu The Nightmare.
Ilustračná fotografia z dokumentárneho filmu The Nightmare. Zdroj: Sundance Film Festival

Druhýkrát som prežil spánkovú paralýzu oveľa neskôr. Nepamätám si, koľko som mal rokov, ale bol som už dospelý, pretože som večer predtým vypil s kamarátmi niekoľko pív. Do postele som si líhal pripitý. Paradoxne – hoci som vtedy už veľmi dobre tento stav poznal a prečítal som si o ňom aj nejaké články na internete – išlo o oveľa desivejšiu skúsenosť, než keď som mal trinásť.

Odporúčané
Vláknina je dôležitejšia, než si myslíš. Skontroluj, či máš tieto potraviny v jedálničku Vláknina je dôležitejšia, než si myslíš. Skontroluj, či máš tieto potraviny v jedálničku 23. septembra 2026 o 9:30

Zobudil som sa v noci jedenásť minút po tretej hodine. Presný čas som vedel iba vďaka budíku, ktorý osvetľoval moju detskú izbu. Mal som pocit, akoby v nej bola so mnou nejaká entita. Nad hlavou som videl vznášať sa čiernu postavu, cítil som tlak na hrudi a v jeden moment dokonca teplý dych na krku. Napriek tomu, že som pomerne skoro vyhodnotil, že pravdepodobne ide len o spánkovú paralýzu a že sa mi iba sníva, všetko pôsobilo až príliš realisticky.

Išlo naozaj o veľmi nepríjemné pocity. Umocňoval ich fakt, že som tento stav nevedel nijako ovplyvniť. Nedokázal som sa pohnúť ani prebudiť, hoci som veľmi chcel. Keď som sa po niekoľkých minútach prebral a stav pominul, spomínam si, že digitálne hodiny na budíku ukazovali 3:16. V polobdení a polospánku som teda strávil približne päť minút. Možno najnepríjemnejších päť minút môjho života.

Ilustračná fotografia z dokumentárneho filmu The Nightmare.
Ilustračná fotografia z dokumentárneho filmu The Nightmare. Zdroj: Sundance Film Festival

Hoci išlo o úplne odlišné situácie, ktoré sa odohrali v odlišnom čase, obe mali niečo spoločné: keď som išiel spať, bol som príšerne unavený. Rozhodol som sa preto odborníka opýtať, či spánková paralýza môže súvisieť s faktormi ako únava a stres a čo sa vlastne pri tomto jave odohráva v ľudskom mozgu.

Prečo pri spánkovej paralýze cítime cudziu prítomnosť?

Neurogenetik Tomáš Eichler vysvetľuje, že spánková paralýza vzniká najčastejšie na hranici medzi REM spánkom a bdelosťou.

„Počas REM spánku je mozog veľmi aktívny, snívame a zároveň mozgový kmeň tlmí väčšinu vôľou ovládaných svalov. Je to ochranný mechanizmus, aby sme svoje sny fyzicky ‚neprehrávali‘. Pri spánkovej paralýze sa vedomie prebudí skôr, než táto svalová atónia úplne odoznie. Človek teda vníma izbu a vie, že je hore, ale na niekoľko sekúnd až minút sa nevie pohnúť alebo prehovoriť,“ hovorí odborník s tým, že časť mozgu je pri spánkovej paralýze už v režime bdelosti, zatiaľ čo niektoré prvky REM spánku ešte pretrvávajú.

Odporúčané
Operácia sánky pri progénii: Barbora mala odmalička zlý zhryz, riešenie našla až v tridsiatke, keď si dala zlomiť sánku Operácia sánky pri progénii: Barbora mala odmalička zlý zhryz, riešenie našla až v tridsiatke, keď si dala zlomiť sánku 21. septembra 2026 o 11:08

Mnohí ľudia opisujú zážitky počas tohto stavu ako veľmi realistické. Podľa slov neurogenetika to má jednoduché logické vysvetlenie – do bdelého vnímania sa môže „primiešať“ obsah snového REM stavu.

Mozog pritom nespracúva iba informácie zvonku, ale neustále vytvára predpovede o tom, čo sa okolo nás deje. Keď sa človek prebudí, nemôže sa pohnúť a nevie okamžite vysvetliť prečo, mozog sa snaží túto nezvyčajnú situáciu interpretovať.

„Snové obrazy, zvuky alebo telesné pocity sa môžu prekryť s reálnou spálňou. Práve preto môže byť človek presvedčený, že niekoho vidí, počuje kroky alebo cíti prítomnosť ďalšej osoby, hoci ide o veľmi presvedčivú halucináciu na rozhraní spánku a bdelosti,“ vysvetľuje.

Ilustračná fotografia z filmu The Babadook.
Ilustračná fotografia z filmu The Babadook. Zdroj: Wild Bunch Distribution

Úplnou náhodou podľa jeho slov nie je ani to, že ľudia počas tohto stavu cítia prítomnosť neznámej entity v izbe.

„Pri spánkovej paralýze ľudia často opisujú tri typy zážitkov: pocit cudzej prítomnosti alebo ‚votrelca‘, tlak na hrudníku a rôzne ilúzie pohybu či levitácie. Keď sa nemôžeme pohnúť a zároveň cítime strach, mozog môže nejasné zvuky, tiene a telesné vnemy interpretovať ako ohrozenie. Pocit prítomnosti niekoho ďalšieho môže súvisieť aj s tým, ako mozog reprezentuje vlastné telo a priestor okolo neho,“ hovorí vedec.

Odporúčané
Barbora podstúpila operáciu sánky: Všetci si mysleli, že som bola na facelifte. Zákrok je náročnejší psychicky ako fyzicky Barbora podstúpila operáciu sánky: Všetci si mysleli, že som bola na facelifte. Zákrok je náročnejší psychicky ako fyzicky 18. septembra 2026 o 7:00

Tlak na hrudníku podľa jeho slov zase môže byť zosilnený REM fyziológiou, polohou na chrbte a úzkosťou. Človek pritom zvyčajne dýcha, ale subjektívne môže mať veľmi intenzívny pocit, že sa mu dýcha ťažko.

Spánkovú paralýzu ovplyvňuje stres aj nedostatok spánku

Spánková paralýza sa podľa Tomáša Eichlera častejšie objavuje, keď človek trpí nedostatkom spánku, má nepravidelný režim alebo prežil výrazný stres. Ovplyvniť ju môžu aj ďalšie faktory ako posuny spánkového rytmu, jet lag či časté prerušovanie spánku.

„U niektorých ľudí ju podporuje spánok na chrbte. Môže sa objaviť aj u úplne zdravého človeka a jednorazová epizóda sama osebe nemusí znamenať ochorenie. Častejší výskyt však poznáme aj pri niektorých poruchách spánku, najmä pri narkolepsii. Preto je pri opakovaných epizódach dôležité pozerať sa aj na širší kontext,“ dodáva odborník.

Ľudia, ktorí prežili tento stav, sa často sťažujú aj na problémy s dýchaním. Neurogenetik vysvetľuje, že za to môže viacero faktorov:

„Počas REM spánku je svalový tonus znížený a človek pri paralýze zároveň nemôže vedome zapojiť svaly tak, ako je zvyknutý. Bránica, náš hlavný dýchací sval, pracuje ďalej, hoci činnosť niektorých ďalších dýchacích svalov je počas REM spánku utlmená, čo môže prispievať k pocitu tlaku na hrudi. Pocit nedostatku vzduchu môže zosilniť poloha na chrbte, tlak na hrudníku, panika a zvýšená pozornosť k vlastnému dychu. Subjektívne to môže byť veľmi desivé, ale pri typickej spánkovej paralýze nejde o to, že by človek prestal dýchať,“ uvádza na pravú mieru.

Ilustračná fotografia z filmu The Insidious.
Ilustračná fotografia z filmu The Insidious. Zdroj: Wild Bunch Distribution

Jedným dychom však zároveň upozorňuje, že ak má niekto aj mimo týchto epizód pauzy v dýchaní, výrazné chrápanie alebo sa budí s pocitom dusenia, mal by navštíviť lekára, aby preveril, či netrpí napríklad spánkovým apnoe.

Odporúčané
Osobný tréner Richard: Ľudia chcú výsledky hneď. Tí, ktorí najviac hovoria, že budú makať, často odpadnú prví (ROZHOVOR) Osobný tréner Richard: Ľudia chcú výsledky hneď. Tí, ktorí najviac hovoria, že budú makať, často odpadnú prví (ROZHOVOR) 15. septembra 2026 o 11:15

Hoci je podľa jeho slov izolovaná spánková paralýza vo väčšine prípadov nepríjemná, sama osebe nie je nebezpečná. Najväčším problémom môže byť strach, následná úzkosť zo zaspávania a sekundárne zhoršenie spánku.

„Ak sa však epizódy opakujú často, výrazne človeka stresujú alebo sa k nim pridáva extrémna denná ospalosť, náhle ochabnutie svalov pri emóciách, neobvyklé zaspávanie počas dňa, výrazné chrápanie či pauzy v dýchaní, odporúčam obrátiť sa na lekára alebo spánkovú ambulanciu. Vtedy môže byť spánková paralýza jedným z viacerých príznakov, ktoré treba posúdiť spolu,“ dodáva neurogenetik.

Ako sa vedome prebudiť zo spánkovej paralýzy?

Podľa odborníka neexistuje jeden trik, ktorý funguje každému a zakaždým. Pomáha však vedieť, čo sa deje.

„Už samotná myšlienka ‚toto je spánková paralýza a prejde to‘ môže niektorým ľuďom znížiť strach. Niektorí skúšajú drobný pohyb prsta na ruke alebo nohe, nejde však o spoľahlivo overený spôsob ukončenia epizódy. Dych by som nechal prirodzene plynúť, bez snahy násilne ho meniť alebo rozhýbať celé telo. Epizóda spravidla sama odznie. Ak sa človeku nepodarí upokojiť, neznamená to, že robí niečo nesprávne,“ vysvetľuje a dodáva, že epizóda spravidla sama odznie.

Odporúčané
Michaela má syndróm dráždivého čreva: „Chcete sa uliať zo školy, nič vám nie je, ste v strese,“ hovorili jej lekári Michaela má syndróm dráždivého čreva: „Chcete sa uliať zo školy, nič vám nie je, ste v strese,“ hovorili jej lekári 11. septembra 2026 o 7:00

Ak spánkovú paralýzu zažívaš pravidelne, mal by si sa podľa odborníka najskôr zamyslieť nad tým, či spíš dostatočne dlho, či máš približne pravidelný čas spánku a vstávania, či nie si dlhodobo nevyspatý, alebo si často neposúvaš režim. Pomôcť ti môže obmedziť spánkové dlhy, stabilizovať rytmus a naučiť sa pracovať so stresom. V prípade, že pozoruješ epizódy najmä pri spánku na chrbte, môžeš skúsiť inú polohu.

„Odporúčam tiež, aby sa človek naučil epizódu rozpoznať. Keď vieme pomenovať, čo sa deje, mozog má menší priestor vytvoriť katastrofický príbeh. A ak sa spánková paralýza opakuje často alebo sa objavujú ďalšie príznaky, určite má zmysel odborné vyšetrenie,“ upozorňuje Tomáš Eichler.

Odborník na záver dodáva, že spánková paralýza je krásny príklad toho, že spánok a bdelosť nie sú vždy dva dokonale oddelené stavy: „Niekedy sa na krátky čas prekrývajú – a výsledok môže pôsobiť až nadprirodzene, hoci má čisto biologické vysvetlenie.“

Odporučil by si článok ostatným?
4
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Sundance Film Festival
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE
Odporúčame
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
Refresher Club
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
včera o 07:00
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
Refresher Club
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
pred 2 dňami
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
Refresher Club
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
včera o 17:00
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Kto má tento týždeň meniny? 👀
Sponzorovaný obsah
Kto má tento týždeň meniny? 👀
21. 9. 2026 8:30
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
včera o 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
pred 3 dňami
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Spravodajstvo
Politika Krimi Slovensko Dôchodky
Viac
Ľuboš Blaha našiel na hrobe svojho otca exkrementy. Chmelár hovorí o prejavoch beštiálnej nenávisti
pred 29 minútami
Hlavné dôvody invalidity na Slovensku: Nádorové ochorenia dominujú, priemerný dôchodok je 427 eur
pred hodinou
Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí
Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí
8. 9. 2026 8:29
Barbora a Lucia o borelióze: „Mala som pocit, že mi niečo žerie nervy. Lekári mi hovorili, že som len precitlivená“
Refresher Club
Barbora a Lucia o borelióze: „Mala som pocit, že mi niečo žerie nervy. Lekári mi hovorili, že som len precitlivená“
7. 9. 2026 17:00
Priateľ priznal, že mu nechýbam, stretávanie iniciujem vždy ja. Obávam sa, že tento vzťah už nie je veľmi zdravý
Refresher Club
Priateľ priznal, že mu nechýbam, stretávanie iniciujem vždy ja. Obávam sa, že tento vzťah už nie je veľmi zdravý
14. 9. 2026 8:00
Barbora podstúpila operáciu sánky: Všetci si mysleli, že som bola na facelifte. Zákrok je náročnejší psychicky ako fyzicky
Refresher Club
Barbora podstúpila operáciu sánky: Všetci si mysleli, že som bola na facelifte. Zákrok je náročnejší psychicky ako fyzicky
18. 9. 2026 7:00
Operácia sánky pri progénii: Barbora mala odmalička zlý zhryz, riešenie našla až v tridsiatke, keď si dala zlomiť sánku
Operácia sánky pri progénii: Barbora mala odmalička zlý zhryz, riešenie našla až v tridsiatke, keď si dala zlomiť sánku
pred 4 dňami
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
pred 3 hodinami
Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí
8. 9. 2026 8:29
Barbora a Lucia o borelióze: „Mala som pocit, že mi niečo žerie nervy. Lekári mi hovorili, že som len precitlivená“
7. 9. 2026 17:00
Viac z Hudba Všetko
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
17. 9. 2026 19:50
Adéla oslavuje ďalší obrovský úspech: Song Nicole Kidman je na Spotify v USA na 1. mieste
včera o 10:10
REFRESHNI SI PLAYLIST: Miley Cyrus s klubovým albumom, nový Loudz1, česko-slovensko-americký rapový collab, ale aj Yeat s Drakeom
18. 9. 2026 12:30
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Adela žije v Grónsku: Zdravotníctvo a lieky sú zadarmo, no v obchode niekedy aj mesiac nekúpiš vajcia či zemiaky
14. 7. 2026 17:00
Dominika je vodička autobusu v Ružomberku: Cestujúci sa pri mne cítia bezpečnejšie ako pri mužoch, občas dostávam sexuálne narážky
1. 9. 2026 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Junior Brand Specialist (Part-time / Študent)
Job SK
pred 7 minútami
Junior Brand Specialist (Part-time / Študent)
pred 7 minútami
Hľadáme parťáka/parťáčku, ktorý/á nám pomôže posúvať značku Refresher a rozvíjať náš Refresher Club! Ak sleduješ trendy, baví ťa komunikácia s externým svetom a chceš reálne ovplyvňovať to, ako náš brand pôsobí navonok, hľadáme práve teba!
Dove Cameron a Damiano David sú manželia. 💍
Dove Cameron a Damiano David sú manželia. 💍
pred 53 minútami
Viktória Chladoňová je majsterkou sveta. V 19 rokoch ovládla preteky v Montreale
Viktória Chladoňová je majsterkou sveta. V 19 rokoch ovládla preteky v Montreale
pred hodinou
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
pred 3 hodinami
Marko Damian práve vydal album srdce_babiq
Marko Damian práve vydal album srdce_babiq
včera o 20:12
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
V spolupráci
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
včera o 11:05
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
včera o 14:20
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
30. 3. 2026 15:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
21. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00