7 nových filmov a seriálov, ktoré nám priniesol september

Romantika, triler, queer-horor či hudobný dokument. September má naozaj čo ponúknuť.
September priniesol okrem dažďa (konečne) aj zaujímavé filmové a seriálové novinky, v ktorých uvidíš: Nicole Kidman so Sandrou Bullock v pokračovaní kultového filmu, psycho mentora ovplyvňujúceho celé Francúzsko, otcove pátranie po mŕtvej dcére či milostný trojuholník na prestížnej škole. Máš si z čoho vyberať.
1. Magická Posadnutosť 2
Run, don't walk do kina. Druhé pokračovanie kultového filmu je späť – po viac ako 27 rokoch. A Sandra Bullock spoločne s Nicole Kidman vyzerajú lepšie než kedykoľvek predtým (to nie je však nič nové).
No na čo sa môžeš tešiť, je snáď najväčšia výzva witchy sestier Owensových. Temná rodinná kliatba ohrozuje nielen ich partnerov, ale hrozí, že definitívne pretrhne ich pokrvné puto a zničí všetko, čo milujú.
2. Guru
Politikom nikto neverí a náboženstvo neprináša žiadnu útechu. Kto teda prichádza na scénu? Life-coach Mathieu Vaseur, ktorý si získal obrovskú priazeň celého Francúzska.
Jeho silná aura, prehnaný optimizmus a dar reči sú dokonalé faktory na to, aby sa stal lídrom ľudí. Jeho vplyv čoraz viac rastie a rastie, až napokon to prejde do psychologickej dominancie.
3. Sex a smrť v kempe Miasma
Sex v meste, keby bol dobr-, ale dobre jokes aside. Tento film je takzvaný queer meta-slasher zasadený do fiktívneho sveta. Ak nevieš, čo je slasher, tak ide o žáner, v ktorom vrah zabíja skupinu ľudí one by one.
Keď Kris dostane šancu reštartovať kultovú slasher franšízu, vydáva sa na miesto pôvodného natáčania. Tu stretne legendárnu herečku Billy, ktorá žije v izolácii priamo v areáli bývalého kempu.
To, čo sa začína ako profesionálna spolupráca, sa postupne mení na intenzívny vzťah, v ktorom sa prelína fascinácia, trauma a túžba. A hranica medzi filmom a skutočným životom sa úplne stiera.
4. Oasis: Don't Look Back in Anger
Toooday, is gonna be the day... keď pôjdeš do kina. Pretože nielen fanúšikovia Oasis by si mali pozrieť tento film. Dokument Oasis: Don’t Look Back In Anger mapuje ikonické turné Oasis Live ‘25 – jeden z najočakávanejších návratov hudobnej histórie.
Vo filme uvidíš zákulisie, zábery zo skúšok či prvý spoločný rozhovor bratov Gallagherovcov po dvoch desaťročiach (čo je že, naozaj dlhý čas). Okrem atmosféry vypredaných štadiónov zachytáva obrovský kultúrny vplyv turné na viaceré generácie fanúšikov.
5. Last Seen
Čas na poriadny psychologický triler. Keď sa policajnému dispečerovi ozve uplakané stratené dievča, nemôže uveriť tomu, čo počuje. Dievča sa volá presne ako jeho dcéra, ktorú uniesli pred 11 rokmi a považujú ju za mŕtvu. Dispečer neváha a okamžite sa púšťa do pátrania, aby zistil, či všetko bola len lož a jeho dcéra bola skutočne na opačnom konci telefónu.
6. Crew Girl
Čo tak pozrieť si nejaký feel-good románik? Po tom, čo jej rodinu zahanbil finančný podvod jej otca, musí dievča Teagan Tao spolu s matkou utiecť do malého mesta. Nastúpi do elitnej školy a stáva sa kormidelníčkou v chlapčenskom veslárskom tíme.
Vzniká milostný trojuholník. Konkrétne medzi dvoma jej spoluhráčmi – arogantným kapitánom Joshom a vytrvalým outsiderom Camom. Koho si vyberie? To už musíš zistiť ty.
7. The Early Spring
Zoznam ukončuje romantická čínska dráma. Čerstvá absolventka Shang Zhitao nastupuje ako newbie do špičkovej globálnej reklamnej agentúry. Nie je to jednoduché, pretože jej začiatky jej poriadne znepríjemní drsný šéf (také typické vo východoázijských drámach).
Shang sa však nevzdá a napriek jeho tlaku sa postupne šplhá po pracovnom rebríčku. To, čo sa začalo ako boj s vlastným šéfom, sa postupne mení na zložitý, utajený milostný vzťah na pracovisku.