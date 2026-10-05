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10 nových filmov a seriálov, ktoré musíš mať vo svojom watch-liste
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dnes 5. októbra 2026 o 14:30
Čas čítania 2:54

10 nových filmov a seriálov, ktoré musíš mať vo svojom watch-liste

10 nových filmov a seriálov, ktoré musíš mať vo svojom watch-liste
Zdroj: Lionsgate/Fall 2: Deadpoint
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
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Jeseň je predsa ideálny čas na deku, čaj a binge-watching.

Hellouuuu, máme tu október, čo znamená, že si dáme recap zaujímavých noviniek, ktoré vyšli posledné septembrové týždne. A oh boy, je toho „hodně“. Napríklad vyšlo nové AHS-ko, dokument o Linkin Park, dve TV shows z 19. storočia, ale aj crazy film o prežití (ktorý neodporúčam ľuďom trpiacim fóbiou z výšok).

👉🏼 Nezabúdaj dať odber téme WATCH-LIST a neujdú ti žiadne kinematografické novinky.

1. Avengers: Endgame Encore

Koľko Avengers filmov je veľa Avengers filmov? V tomto prípade ide o predĺžená kinoverzia filmu, ktorá obsahuje dodatočné 4 minúty scén. Má ťa pripraviť na očakávaný film Avengers: Doomsday. Nie je tých Avengerov nejako veľa? 😅

Avengers: Endgame Encore

2. Linkin Park: Unshatter

Ako fanúšička Linkin Park by bol hriech nepozrieť si tento film. Asi ti nemusím hovoriť, prečo bolo náročné pre túto nu-metalovú ikonu vrátiť sa na scénu a začať odznova. Po smrti Chestera už nič nebolo také ako predtým. Po 7 rokoch sa Linkin Park vrátil v plnej sile a s dvoma novými členmi.

Film sleduje kapelu od prvých osobných stretnutí v štúdiu v roku 2022 cez vydanie nového albumu FROM ZERO až po veľkolepý koncert v São Paule. Uvidíš archívne zábery, momenty z vypredaných vystúpení a úprimné rozhovory s kapelou a fanúšikmi.

linkin park: unshatter
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3. Heart of the Beast

Dvojku Jacoba Eloridho a psíka už máme za sebou, teraz prichádza Brad Pitt a psík. Tentokrát nejde o post-apo snímku, ale o boj o prežitie na Aljaške.

James Belmonst sa so svojím psom rozhodol ísť na výlet, no nezvládne pilotovanie malého lietadla a havaruje. Zranení a dezorientovaní sa snažia dostať von z aljašskej divočiny, pričom naokolo číhajú rôzne smrteľné nebezpečenstvá.

heart of the beast
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4. Hope

V prístavnom mestečku Hope niečo začne robiť spúšť a zabíjať domáce zvieratá. No nie je to ani človek, ani zviera. Túto anomáliu sa rozhodnú vyšetrovať Bum-seok, veliteľ miestnej policajnej stanice, a jeho kolegovia. Prúser je však to, že väčšinu miestnych policajtov predtým odvolajú na hasenie požiarov v neďalekom lese. Komunikácia medzi malým mestečkom a vonkajším svetom je prerušená.

Niekto písal, že to pripomína anime Attack on Titan a tbh vidím tam podobu.

HOPE

5. Fall 2: Deadpoint

Máš strach z výšok? Tak toto „určite“ bude film pre teba.

Po tragickej smrti svojej sestry sa Jax rozhodne, že splní sľub, ktorý jej kedysi dala. Preto sa aj s kamarátkou Luce vydajú do Thajska, aby zdolali horu Kwan. Počas adrenalínového výstupu ich zastihne prudký lejak. Náhly zosuv skál poláme dosky na úzkej lávke a ony zostanú uväznené v desivej výške 900 metrov nad zemou. Čo hovoríš, „are you down“? 😝

fall: deadpoint 2

6. East of Eden

Haló, nová TV show, nad ktorou budeš „obsessovať“ dropla. Aspoň pokiaľ miluješ dobové seriály a herečku Florence Pugh. V údolí Salinas sú generácie dvoch rodín – Traskovcov a Hamiltonovcov – predurčené znova prežiť osudový príbeh Kaina a Ábela. Ak sa nechytáš referencie, tak je to príbeh z biblickej knihy Genesis, v ktorom sa stala bratovražda.

east of eden

7. The Doll

A máme tu ďalšiu dobovú drámičku, ktorú nájdeš na Netflixe – tentokrát od poľských tvorcov. Po tom, čo vďaka vojne poriadne zbohatol, sa Stanisław Wokulski vracia do Poľska s jedinou posadnutosťou: získať ruku krásnej Izabely Łęckej (creeeepy). A ževraj sa stane nejaký poriadny cliffhanger, takže máš sa na čo tešiť.

the doll

8. Plastic Beauty

Beauty standards nás rok za rokom podvedome „kŕmia“ novými ideálmi krásy. A výsledok? Mnohí utekajú na chirurgiu. Tento tlak je však omnoho väčší vo východoázijských krajinách – a presne o tom je japonská dráma Plastic Beauty, ktorá ukazuje temné stránky za kozmetickými procedúrami.

plastic beauty

9. American Horror Story (13. séria)

Wake up bestie, nové AHS-ko droplo. 13. séria sa bude točiť okolo strachu z čísla 13 (shocking). Budeš sledovať príbeh Bena DeSota, pracovníka hospicu s panickým strachom z čísla 13, ktorý prijme zvláštnu prácu v tajomnom newyorskom bytovom dome s názvom The Apollyon.

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Príbeh sa začína po tom, čo Ben prežije smrteľnú leteckú haváriu, pri ktorej kľúčové prvky tragédie (vrátane čísla jeho sedadla a čísla letu) určilo číslo 13. Akože, toto je dosť valid.

Na Slovensku bude táto séria dostupná na Disney+ neskôr.
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10. Brothers

Film „Brothers“ sleduje McConaugheyho a Harrelsona, ktorí stvárňujú fiktívne verzie samých seba. Ich celoživotné priateľstvo sa ocitne v chaose, keď odhalia desaťročia staré tajomstvo: možno sú v skutočnosti bratia. Recenzie na RT sú zmiešané, ale tak hrá tu Matthew McConaughey a Woody Harrelson, takžee aj tak to bude stáť za to.

Brothers
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Náhľadový obrázok: Netflix/east of eden, Disney+/American Horror Story, Netflix/plastic beauty
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