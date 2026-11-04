V telke nič nedávajú? Skús týchto 7 nových filmov a seriálov 📺

Love Island sa skončil – je načase zmeniť žáner.
Hello, máme tu nový mesiac – poďme si zhrnúť, čo také zaujímavé vyšlo za posledné dva týždne (a niečo). V zozname nájdeš pokračovanie populárnej anime adaptácie, mysteriózny thriller, DC hrdinu v novej snímke či nejaký ten hororík.
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1. Cyberpunk: Edgerunners 2
O áno, konečne sme sa dočkali pokračovania anime Cyberpunk: Edgerunners. A mimochodom, pozerám to počas písania tohto článku – fav multitasking. Nie je to však pokračovanie pôvodnej série, ale nový príbeh s novými postavami. Je rok po udalostiach hry Cyberpunk 2077 a ukazuje štyri prelínajúce sa príbehy, ktoré ti ukážu Night City z iných uhlov pohľadu.
BTW, ak ti nesedí japonský dabing (lebo si slabý kus), tak na Netflixe si to pustíš aj v anglickom či českom jazyku.
Čo mi pripomína, že som Cyberpunk 2077 ešte ani neprešla. 😭
2. Le Fantôme de L'Opéra
Instantne sa mi v hlave prehral song The Phantom Of The Opera. A tebe legendárny román pustia v kine. Avšak v inom prevedení.
Film sa odohráva v modernom Paríži. V Opere Garnier pripravujú nové predstavenie prekliatej opery Orfeus. Mladá tanečnica Anastasia sa počas skúšok stretáva s tajomným klaviristom, ktorý ju priťahuje rovnako silno, ako ju znepokojuje. Sounds familiar?
S blížiacou sa premiérou sa v divadle začínajú diať crazy veci. Nevysvetliteľné nehody a znepokojujúce udalosti opäť oživujú legendu o Fantómovi opery.
3. Other Mommy
Žiadny watch-list sa nezaobíde bez hororu. Mať imaginárneho kamoša v detstve je asi normálne, ale čo tak mať imaginárnu matku, ktorá sa k tebe nespráva najkrajšie? No a táto bytosť nie je až taká imaginárna, ako by si Bela a jej rodičia priali. Krátky popis, ale nechcem ti viac vyspoilovať.
4. Nocturne
Keď sa obeť známeho sériového vraha Jureka Waltera nečakane objaví živá, detektív Jonah Lynn zvádza boj s časom, aby našiel poslednú nezvestnú osobu. Medzitým chce obeť získať odpovede priamo od samotného vraha.
5. Doctor Mafia In White
Niečo z K-súdka. Ak miluješ nemocničné prostredia (fiktívne, chápeme sa), táto juhokórejská adaptácia kultovej japonskej lekárskej drámy Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon ťa dostane.
Seriál sleduje príbeh Gye Su-jeong – chladnej a geniálnej chirurgičky, ktorá prichádza do skorumpovaného lekárskeho centra Univerzity Guseo. V prostredí, kde dominujú prevažne muži, sa musí spoliehať na svoje špičkové chirurgické schopnosti. Go off queen.
6. 100 Days of Deception
Čo ti poviem, ja jednoducho milujem kórejské drámy a ešte keď sa dejú v konkrétnom historickom období. Tu sa prenesieš do roku 1930, dynastia Joseon.
Lee Ga-gyeong má neobyčajný talent na kradnutie – takto si privyrába, aby mohla odísť zo svojej krajiny. Preto uzavrie nebezpečnú dohodu s hnutím odporu za nezávislosť. V utajení sa infiltruje do japonskej generálnej vlády pod falošným menom ako tlmočnícka praktikantka.
Jej úlohou je pôsobiť ako fejk špiónka počas 100 dní. Celá misia sa jej začne však komplikovať, keď sa objavia nečakané city aj odhalenia, ktoré ohrozia nielen jej krytie, ale aj holý život.
7. CLAYFACE
DC-čko si povedalo, že releasne novinku ešte pred novými Avengermi (múdro tbh). V tomto filme sleduješ hollywoodsku hviezdu Matta Hagena, ktorý má nádejnú budúcnosť. Teda do chvíle, kým ho mafiánsky boss neznetvoril.
V zúfalej snahe zachrániť svoju kariéru aj stratenú identitu sa Matt odhodlá podstúpiť najmodernejšiu, no experimentálnu liečbu. Tá mu síce zázračne vráti tvár, no stráca kontrolu nad vlastným telom aj mysľou.