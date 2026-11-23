Bežne pracuje niekoľko desiatok metrov nad zemou.
Po strednej škole sa rozhodol venovať zváraniu a s týmto remeslom funguje už 15 rokov. Patrik precestoval kvôli pracovným projektom niekoľko štátov vrátane Škótska, Maďarska, Dánska či Fínska. Najviac peňazí však zarobil v Anglicku.
V rozhovore pre Refresher porozprával nielen o plate, ale aj o skúsenostiach z rôznych stavieb. Pracoval na jednej z najvyšších budov v Česku, bežne sa dostával do výške 90 metrov.
Spomína tiež na projekt, kde ich tlačil deadline a musel preto zvárať od rána do neskorej noci.
„Raz som si zlomil ruku, keď mi na ňu padla plynová fľaša. Ale inak som nevidel žiadny ťažký úraz alebo pád. Raz som robil v elektrárni, kde som bol vo výške 42 metrov a podo mnou nebolo vôbec nič, len lešenie s hrúbkou asi 4 milimetre,“ spomína.
Celý rozhovor so zváračom Patrikom si môžeš dočítať teraz len za 1 euro v Refresher Clube.