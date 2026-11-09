Feed Explore
Feed Explore Profil
Veronika žije s rodinou v Gdansku: Za trojizbák pri mori platíme 850 eur, poľský jazyk nie je vôbec jednoduchý
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 9. novembra 2026 o 13:00
Čas čítania 0:35

Veronika žije s rodinou v Gdansku: Za trojizbák pri mori platíme 850 eur, poľský jazyk nie je vôbec jednoduchý

Veronika žije s rodinou v Gdansku: Za trojizbák pri mori platíme 850 eur, poľský jazyk nie je vôbec jednoduchý
Zdroj: Archív respondentky Veroniky
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V Poľsku je dnes bežné, že matky dajú deti po pár mesiacoch do jasličiek a idú do práce.

Pred pár rokmi sa s manželom rozhodli, že svoje dve deti budú vychovávať v Poľsku. Veronika s rodinou žije v meste Gdansk, ktoré patrí k najkrajším a zároveň aj najdrahším miestam u našich severných susedov. 

Odporúčané
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka 6. novembra 2026 o 17:00

V rozhovore pre Refresher rozpráva o tom, ako štát pomáha mladým rodinám či ako musia v turisticky známej lokalite bojovať s bytovou krízou.

Veronika
Zdroj: Archív respondentky Veroniky

Hovorí tiež o domácich, ktorí sú naoko uzavretejší, no vždy sú nápomocní a veľmi milí. Nájmy sú v lukratívnejších častiach veľkomiest drahé, no ako prezradila Veronika, Poľsko dotuje menších podnikateľov a farmárov.

Tí neskôr vedia predávať remeselné a domáce výrobky často za menej peňazí než v reťazcoch. 

Ak ťa zaujíma, ako je to s ponukou bývania, ako sa jej pozdáva tzv. „švajčiarsky systém“, v čom je bývanie v Gdansku náročné a prečo sú v sezóne často problémy s bývaním, celý rozhovor nájdeš teraz len za 1 euro na tomto odkaze

Odporúčané
Prečo mladí lekári ostali v malých mestách na východe? Rado nechcel utekať za lepším, Niku motivoval mestský byt v Starej Ľubovni Prečo mladí lekári ostali v malých mestách na východe? Rado nechcel utekať za lepším, Niku motivoval mestský byt v Starej Ľubovni 13. júna 2026 o 10:30
Odporúčané
Slováci prezradili, prečo im vyhovuje 9-5 office či korporát: Po 15:30 vypínam telefón, prácu si domov nenosím Slováci prezradili, prečo im vyhovuje 9-5 office či korporát: Po 15:30 vypínam telefón, prácu si domov nenosím 27. mája 2026 o 14:00
Odporúčané
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor) Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor) 8. novembra 2026 o 7:00
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Archív respondentky Veroniky
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA KADZE TADZE PRÁCA ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Odporúčame
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
pred 2 dňami
1
Vybav vianočné darčeky lacnejšie a bez stresu: V NAY práve beží Black Friday so zľavami až 50 %
Sponzorovaný obsah
Vybav vianočné darčeky lacnejšie a bez stresu: V NAY práve beží Black Friday so zľavami až 50 %
pred 3 dňami
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
včera o 17:00
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
Refresher Club
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
dnes o 07:00
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Sponzorovaný obsah
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
30. 10. 2026 11:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
včera o 09:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Spravodajstvo
Politika Krimi Počasie Vláda Roberta Fica
Viac
PZP opäť zdražie: Mladí vodiči zaplatia v priemere cez 300 eur, najdrahšia je Bratislava
pred 19 minútami
Rozsudok v kauze hotela Carlton: Erika Mikurčíka odsúdili na päť rokov, jeho manželka dostala štyri roky väzenia
pred 35 minútami
AKTUÁLNE: Fico požiadal prezidenta o zrušenie poverenia viesť ministerstvo životného prostredia
pred 58 minútami

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Sponzorovaný obsah
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
30. 10. 2026 11:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
Mediálna spolupráca
O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
16. 10. 2026 12:05
Tvoja škola môže byť súčasťou McDonald’s Cupu. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku hľadá nové talenty
PR správa
Tvoja škola môže byť súčasťou McDonald’s Cupu. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku hľadá nové talenty
17. 10. 2026 9:02
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
29. 10. 2026 10:17
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
2. 11. 2026 12:50
Vianočné trhy v Európe 2026: Kedy a kde sa začínajú?
24. 10. 2026 10:40

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Stray Kids vytúpia vo Viedni. K-popový fenomén ohlásil dátumy koncertov na rok 2027
Hudba
pred 15 minútami
Stray Kids vytúpia vo Viedni. K-popový fenomén ohlásil dátumy koncertov na rok 2027
pred 15 minútami
Stray Kids ohlásili svetové turné 2027. Do Európy dorazia bez Lee Knowa
Futbal budúcnosti aj interaktívne hry. V Bratislave otvorili nový Movepark, ktorý spája profi technológie so zábavou
Futbal budúcnosti aj interaktívne hry. V Bratislave otvorili nový Movepark, ktorý spája profi technológie so zábavou
pred 43 minútami
Deppov hollywoodsky návrat.V novej vianočnej snímke Ebenezer hrá muža prenasledovaného minulosťou
Deppov hollywoodsky návrat.V novej vianočnej snímke Ebenezer hrá muža prenasledovaného minulosťou
pred hodinou
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Cliff Booth v podaní Brada Pitta je späť. Tarantinov scenár natočil hviezdny režisér David Fincher
Cliff Booth v podaní Brada Pitta je späť. Tarantinov scenár natočil hviezdny režisér David Fincher
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
pred 2 dňami
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
včera o 16:00
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
včera o 17:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
V spolupráci
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
4. 11. 2026 14:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 3 dňami
3
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
Refresher Club
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
5. 11. 2026 7:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 3 dňami
3
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00