Kontrolovať si zostatok na účte ešte neznamená mať financie pod kontrolou.
Vlastné bývanie, cestovanie či finančná nezávislosť. Mladí Slováci majú veľké plány, no ich peňaženky s nimi často nestíhajú držať krok.
Prečo „čeknúť zostatok“ nestačí?
Podľa prieskumu agentúry Go4insight* si 63 % ľudí vo veku 16 až 29 rokov pravidelne sleduje výdavky v bankovej appke. Paradoxne však až 34 % z nich priznáva, že svoje príjmy a výdavky nemá pod kontrolou. A 17 % to nerieši vôbec. Jednoducho míňajú, kým tam niečo svieti.
Najväčším red flagom pre generáciu Z je dlhodobá budúcnosť. Až 49 % mladých má obavy, ako si niekedy zafinancuje vlastné bývanie, ďalších 45 % rieši neistotu okolo stability svojich príjmov a 37 % váha pri finančných rozhodnutiach, lebo má pocit, že financiám nerozumie dostatočne.
Na čo míňame najviac? (Spoiler: vzdelávanie to nie je)
Dáta z prieskumu ukázali priemerné mesačné výdavky mladých v konkrétnych kategóriách. Zatiaľ čo na výlety a cestovanie ide v priemere 48 eur, na outfity a tenisky 46 eur a na gastro či kaviarne 41 eur, na vzdelávanie dávame len 18 eur mesačne. Kozmetika zhltne 22 eur a digitálne predplatné ďalších 13 eur.
„Skontrolovať si zostatok na účte ešte neznamená mať svoje financie pod kontrolou. Dôležité je vedieť nielen to, koľko míňame, ale aj to, či máme dostatočnú rezervu a či sa približujeme k svojim cieľom,“ hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.
George FIT: Ako mať financie v pohode bez tabuliek v Exceli
Až 47 % mladých hovorí, že top vlastnosťou ideálnej banky je rýchla a intuitívna appka, a 31 % chce priamo v nej tipy, ako ušetriť. Slovenská sporiteľňa preto v appke George prináša bezplatný nástroj George FIT, ktorý ti namiesto nekonečného scrollovania transakcií ukáže tvoje reálne finančné zdravie.
V apke si nastavíš mesačné limity na jednotlivé kategórie – napríklad na gastro alebo shopping – a keď sa blížiš k stropu, príde ti upozornenie. George FIT ti zároveň vyhodnotí päť pilierov kondície (rozpočet, rezervu, krytie rizík, dôchodok aj investovanie), pričom si doň vieš nahodiť aj produkty, ktoré máš mimo Slovenskej sporiteľne.
Ak šetríš na trip, auto alebo prvý byt, na pár klikov si nastavíš cieľovú sumu, deadline a prepojíš ju so sporiacim účtom. Od začiatku budúceho roka navyše aj s investíciami. Raz mesačne potom dostaneš George FIT Zhrnutie s jasným prehľadom, na čo si minul najviac, a postupne ti v apke pomôže aj novinka George AI s ešte osobnejšími radami.
*Zdroj: Go4insight, PlanétaZ‹30, vzorka 1000 respondentov, populácia vo veku 16 – 29 rokov