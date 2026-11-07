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Objav 5 rastúcich metropol. Varšava láka zmenami, Medellín fascinujúcou premenou
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Objav 5 rastúcich metropol. Varšava láka zmenami, Medellín fascinujúcou premenou

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Metropoly Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
Varšava Zdroj: UNSPLASH/KAMIL GLIWIŃSKI
Abu Zabí Zdroj: UNSPLASH / DANIEL OLAH / VOLNĚ K UŽITÍ
Medelín, Kolumbia Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/ALICIA BRUCE
Toulouse, Francúzsko Zdroj: FLICKR/MAXIME BOBER
Ho Chi Minh, Vietnam Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/LÊ MINH PHÁT
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Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons
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