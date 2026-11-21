Pulitzerovou cenou ocenený román preveril môj čitateľský vkus.
Keď sme sa začiatkom roka 2024 dozvedeli, že speváčka Dua Lipa a britský herec Callum Turner tvoria pár, internet zaplavili ich spoločné fotografie. A keď sa o rok neskôr zasnúbili, tušili sme, že zrejme nepôjde o krátky románik. Dnes sú manželia a kým často riešime najmä ich outfity a dovolenky, literárny svet zaujal celkom iný detail: dvojica sa zblížila vďaka knihe.
Ako Callum prezradil v The Sunday Times, speváčku prvý raz stretol pri drinkoch pred narodeninovou oslavou ich spoločného priateľa v Los Angeles, pričom čítal Trust (Dôveru) od Hernána Díaza. S Dua Lipou sedeli vedľa seba, keď si uvedomili, že držia v rukách tú istú knihu a že obaja akurát skončili prvú kapitolu. Práve táto 400-stranová analýza bohatstva, manipulácie a Wall Street sa stala predmetom ich konverzácie.
Hoci občas sledujem speváčkin knižný klub Service95 a viem, že je vášnivá čitateľka, priznám sa, že predstava popovej hviezdy a herca z hollywoodskych trhákov nad románom oceneným Pulitzerom vo mne vzbudila zvedavosť. Úprimne neviem, čo som čakala. Zrejme moderný svižný príbeh plný New Yorku. O to viac ma prekvapila mnohovrstvená skladačka, v ktorej si žiadna postava nezaslúži dôveru.
TRUST – HERNÁN DÍAZ
Argentínsko-americký spisovateľ nenapísal obyčajný príbeh. Kniha Trust získala cenu Kirkus Prize za rok 2022, Pulitzerovu cenu za beletriu za rok 2023 a bola nominovaná na Bookerovu cenu za rok 2022. The Washington Post ju označil za jednu z 10 najlepších kníh roku 2022 a denník New York Times ju zaradil medzi 100 najlepších kníh 21. storočia.
Mňa zaujal predovšetkým samotný koncept románu. Trust v skutočnosti pozostáva zo štyroch samostatných textov – fiktívneho bestselleru, autobiografie, memoárov a súkromného denníka jednej z postáv. Všetky sa na ten istý osud pozerajú z radikálne odlišných uhlov.
Hoci hra s formou a vrstvením textov nie je v literatúre úplnou novinkou (podobne premyslené skladačky poznáme napríklad od Vladimira Nabokova v jeho diele Pale Fire), Díazovi sa podarilo tento koncept oživiť s nesmiernou sviežosťou pre moderného čitateľa.
„Realita je len fikciou s neobmedzeným rozpočtom.“
Hernán Díaz, Trust, strana 217
Nahliadneš do sveta moci, bohatstva a vplyvu
Prvá časť príbehu nám ukazuje krátky román z 30. rokov 20. storočia. Ten beletrizuje život boháča z Wall Street menom Benjamin Rask a jeho manželky Helen. Rask zarobí astronomický majetok na krachu burzy v roku 1929, no kým on stúpa k moci, Helen sa v luxuse uzatvára do seba, presúva sa do ústrania a postupne prepadá šialenstvu. Autor sa nesnaží ohúriť dynamickým dejom. Úvodné desiatky strán sú plné opisov finančných machinácií a postavy pôsobia odťažito.
„Ticho medzi dvomi je vždy zdieľané. Ale jeden z tých dvoch ho vlastní a zdieľa ho s tým druhým.“
Hernán Díaz, Trust, strana 391
Vo chvíli, keď začínaš rozumieť a myslíš si, že rozumieš pravidlám hry, príbeh sa obráti naruby. V druhej časti knihy prichádza Andrew Bevel – muž, ktorý bol predlohou pre Benjamina Raska. Pohoršený tým, ako ho román vykreslil, začína písať vlastnú autobiografiu. Andrew Bevel sa snaží vymazať pochybnosti o svojej morálke a očistiť svoje meno. Svoju (skutočnú) manželku Mildred opisuje ako tichú spoločníčku bez akýchkoľvek ambícií.
Kniha je do tohto bodu stále pomerne pomalá a miestami sa v nej čitateľ stráca. Najmä ak nerozumie finančnému trhu a už vôbec toto prostredie nepatrí medzi jeho záľuby. Ak to však vydržíš, začne tvoju trpezlivosť odmeňovať spôsobom, aký v modernej literatúre vidíme len málokedy.
„Moja práca spočíva v tom, že musím mať pravdu. Vždy. Ak sa aj niekedy mýlim, musím využiť všetky svoje prostriedky a možnosti, aby som realitu ohol a podriadil svojmu omylu, až kým ním jednoducho neprestane byť.“
Hernán Díaz, Trust, strana 266
Druhá polovica knihy pulzuje životom
Skutočný zlom a energiu do knihy vnáša tretia časť. V nej spoznávame Idu, ktorú si starnúci Andrew Bevel najme ako „ghostwriterku“, aby zaňho napísala memoáre. Mladá Ida sa ocitá v prostredí chladného newyorského mramoru. Hoci si túži zarobiť peniaze, ostáva paralyzovaná príbehom o Helen a túži pátrať po tom, kým bola Mildred Bevel v skutočnosti.
„Môj otec nesúhlasil. Robiť sekretárku bolo podľa neho ponižujúce zamestnanie. Sľubovalo nezávislosť, no v skutočnosti to bol len ďalší uzol v tisícročnom podriadení žien nadvláde mužov.“
Hernán Díaz, Trust, strana 210
Kniha sa uzatvára štvrtou časťou, ktorou je súkromný denník manželky Andrewa, samotnej Mildred. Práve táto časť je definíciou napätia, pri ktorej slová hltáš jedno za druhým. Ja osobne som knihu dočítala o druhej ráno, pretože som ju v tejto fáze už nedokázala pustiť z rúk.
Posledné stránky odkrývajú najväčšie tajomstvo o tichej žene, ktorú ostatné postavy vykresľovali ako bezbrannú a pasívnu, no i ako šialenú a zmätenú. Názov príbehu ti tu začne dávať celkom nový zmysel a dokazuje, že Trust (Dôveru) už nemôžeš mať v nič a nikoho.
„Nič nie je súkromnejšie ako bolesť. Môže sa týkať len jednej osoby. Ale koho? Kto je to ‚ja‘ vo vete ‚bolí to‘? Ten, kto bolesť spôsobuje, alebo ten, kto ňou trpí? A vzťahuje sa slovo ‚bolieť‘ na spôsobovanie alebo na útrpné znášanie?“
Hernán Díaz, Trust, strana 389
Čo mi kniha ukázala?
Román Trust mi pripomenul, aké nebezpečné je veriť iba jednej verzii príbehu. Pravdu si totiž málokedy nárokujú tí najčestnejší. Sú to skôr tí, ktorí majú dosť vplyvu na to, aby ich hlas bolo počuť najviac. Kniha mi ukázala, ako ľahko dokážu moc a bohatstvo prekrútiť aj tú najzjavnejšiu realitu.
Príbeh vo veľkom rozoberá motívy mizogýnie a ukazuje systematické popieranie ženského intelektu. Otvára tak nevyhnutné otázky: Koľko skutočných príbehov žien v minulosti zaniklo len preto, že nezapadali do predstáv vplyvných mužov? A aké jednoduché je niekoho pred svetom umlčať?
Hernán Díaz nenapísal román pre každého
Ak hľadáš oddychový romantický príbeh, pri ktorom chápeš konanie postáv a vypneš pri ňom hlavu, Trust (Dôvera) zrejme nebude pre teba. Dua Lipa a Callum Turner si vybrali knihu pre čitateľov, ktorí milujú literárne výzvy, inovatívny štýl písania a chcú sa aktívne podieľať na odhaľovaní zápletky.
Hernán Díaz ti vo svojom románe nedá odpovede na zlatom podnose. Núti ťa spochybňovať každú vetu, všímať si, kto v príbehu mlčí, a klásť si otázku, čomu vlastne veríš. Z osobnej skúsenosti mi kniha prišla zaujímavejšia na diskusiu s kamošmi, než na samotné čítanie. Rozhodne je však správnou voľbou, ak máš chuť na inteligentný text, ktorý sa nepodobá ničomu, čo si čítal doteraz.