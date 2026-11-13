Natália a Matúš sa rozhodli tvoriť pár aj po skočení Love Islandu. Ako vnímajú hejt, ktorí počas pôsobenia dostávali a čo hovoria na petíciu, ktorá vznikla za ich vyhodenie z vily?
Natália Lopašovská a Matúš Horváth patrili rozhodne k najvýraznejším a zároveň najdiskutovanejším dvojiciam tohtoročného Love Islandu. Hoci ich cesta šou bola plná emócií, vyhrotených situácií a dramatických momentov, ktoré rozdelili divákov na dva tábory, dnes tvoria pár aj mimo kamier. V rozhovore pre Refresher úprimne priznali, ako zvládali návrat do reality a ako sa spätne pozerajú na svoje pôsobenie na vile.
Po vypadnutí z vily ich na sociálnych sieťach čakala vlna kritiky, no každý z nich ju prežíval úplne inak. Zatiaľ čo Matúš bol na podobné reakcie zvyknutý, pre Naty bol návrat do reality poriadnym šokom. „Keď som telefón zapla, začal celý cinkať a brnkať, tak som ho hneď vypla s tým, že toto nedávam. Neskôr som otvorila sociálne siete a ostala som prekvapená – taký hejt som naozaj nečakala,“ spomína.
Kontroverzie okolo ich účinkovania zašli dokonca tak ďaleko, že na internete vznikla petícia za ich vyradenie,ktorú podpísali desaťtisíce ľudí. Samotný Matúš sa na to však dnes pozerá s nadhľadom. „Za mňa je to vtipné a zároveň šialené. Ľudia nie sú schopní podpísať petíciu proti týraniu zvierat, no v prípade reality šou dajú dokopy 30-tisíc podpisov za niečo, čo aj tak nič nezmení. Na druhej strane – kto môže povedať, že mal proti sebe petíciu v reality šou?“hovorí s úsmevom.
Ako sa máte po skončení šou? Stihli ste si už trochu vydýchnuť, alebo máte teraz, naopak, ešte viac povinností?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo hovoria na petíciu, ktorá vznikla na ich vyradenie.
- Či Naty ľutuje, že zo šou neodišla spolu s Matúšom.
- Či Matúša nemrzí, že zo šou odišiel na základe diváckeho hlasovania.
- Ako sa spätne pozerajú na vzťahy s Honzom a s Viki.
- Čo hovoria na hejty, ktoré dostávajú aj po skončení šou.
- Čo spoločne plánujú do budúcna.